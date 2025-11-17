許紹雄設靈 靈堂外擺滿花籃猶如花海 網民感慨「方中Sir生前人緣極好」

人稱「Benz雄」嘅資深演員許紹雄上月28日因癌症引發器官多重機能衰竭離世，享壽八十有餘歲（實齡75歲）。許紹雄治喪處定於今日（17日）喺大圍寶福紀念館地下寶福堂設靈，聽日（18日）上午舉行大殮儀式後出殯，靈柩奉移火化。靈堂今日下午4時至5時開放予公眾人士前來向Benz哥致敬道別，至於設靈儀式及大殮出殯則以私人儀式進行，僅限親屬及好友列席。

許紹雄

有從事殯儀行業嘅網民喺社交平台分享，許紹雄設靈前一日，靈堂前擺滿花籃嘅景象。片中所見，靈堂外空間已經猶如花海，但網民指「只係一少部份」，而且花店要馬不停蹄不斷做花籃。有網民就感慨「足以證明方中Sir生前人緣極好」，亦有網民記得「其實方中sir家人都叫大家慳番整花牌既錢，將花牌既錢拎去做善事」。發帖網民都向「方中sir」致敬，「許先生一路好走，多謝你帶比香港人好多回憶」。

許紹雄設靈前一天，靈堂外已經放滿花籃

