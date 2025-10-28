許紹雄逝世︳出身非凡做新人揸靚車返工被稱Benz雄 《使徒行者》歡喜哥成代表作

人稱「Benz雄」、現年76歲嘅演員許紹雄早前驚傳病危入院，其家人及多位圈中好友趕往醫院探望。黎芷珊代許家公佈，許紹雄今日凌晨約2時30分，因癌症引發器官多重機能衰竭安詳離世。

許紹雄入行初期已經揸Benz返工，因而被稱為「Benz雄」，可見其家底有返咁上下。的確許紹雄家勢雄厚，有指其祖先許拜庭係廣州四大鹽商之首，太公許應騤更是慈禧太后契仔。去到近幾代，Benz雄姑婆許廣平係著名作家魯迅嘅太太，許紹雄父親就經營金舖，可見出身非凡。

許紹雄女兒於前年結婚

許紹雄生於香港，童年時曾隨家人移居廣州後回流。許紹雄23歲時，因為想參觀電視台而投考1972年無綫開辦嘅首屆藝員訓練班，後來成功獲取錄，同期同學有甘國亮、郭鋒、程可為、蘇杏璇等。許紹雄入行初期曾效力TVB及麗的兩家電視台，至1978年起一直留喺TVB直到退休。

許紹雄歷年來演過唔少綠葉角色，如《新紮師兄》嘅舅父冬、《他來自江湖》嘅基哥等。許紹雄憑劇集《My盛Lady》香善男一角於《萬千星輝頒獎典禮2013》獲頒最佳男配角，翌年更憑《使徒行者》覃歡喜一角於《萬千星輝頒獎典禮2014》獲頒「最受歡迎電視男角色」，「歡喜哥」一角亦可以話係Benz雄代表作之一。許紹雄亦有唔少電影演出，《新紮師妹》嘅「方中Sir」將sir字寫成中文絕對係港片經典笑位之一。

許紹雄於2018年離開TVB並移居新加坡，但並未停下腳步，參與內地綜藝之外，更連馬來西亞電影都有佢身影，仲為愛女許惠菁（Charmaine）拍youtube片，Benz哥曾表示「都未死退咩休」、「仲有債未還咪繼續做」。

許紹雄一家三口

許紹雄同太太龍嬿於1992年結婚，Benz哥毫不介意太太同前夫有個仔，繼子亦同Benz哥感情好好。龍嬿到49歲誕下女兒許惠菁，許紹雄當然愛錫女兒，曾經豪擲過千萬俾囡囡喺新加坡創業開設Cafe及烘焙店，更有傳許惠菁獲爸爸送贈價值超過2千萬嘅新加坡物業作嫁妝。

