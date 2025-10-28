許紹雄逝世︳與佘詩曼演父女後上契 同黃子華搞補習社蝕本自啃 暖心行為多不勝數

人稱「Benz雄」、現年76歲嘅演員許紹雄早前驚傳病危入院，多位圈中好友趕往醫院探望，惜許紹雄仍因病情惡化而離世。唔少圈中人同許紹雄有深厚交情，當中不乏一線巨星。回顧過去嘅訪問就知，許紹雄待人真誠而相識滿天下，Benz哥離世自然令友好倍添傷感。

許紹雄

佘詩曼同許紹雄合作過多套劇集，默契自不而言，Benz哥都話同阿佘嘅默契係天生，《使徒行者》中戲中二人成為契爺契女。直到拍《家族榮耀之繼承者》前，阿佘打電話俾許紹雄話二人又做父女，但當時Benz哥根本未接拍該劇，阿佘就落咀頭叫Benz哥參演，Benz哥應承之餘更提議上契。於單親家庭成長嘅佘詩曼曾經坦言，從許紹雄身上感受到久違嘅父愛。

廣告 廣告

佘詩曼、黃子華與許紹雄曾於2009年合演TVB劇《絕代商驕》，三人不時相約茶敘。尋日黃子華都有現身醫院。拍劇以外，黃子華與許紹雄原來曾經一齊做生意，合作開補習社！事情緣於許紹雄女兒於香港的新加坡國際學校讀書，數學科程度比其他學校深，女兒到小三時追唔上，太太因此同個女成日嘈交。許紹雄太太曾提議送女兒返新加坡，但Benz哥心諗女兒其他同學都有同樣問題，倒不如開補習社，並由新加坡請個老師到香港，為女兒同同學補習。當時許紹雄搵埋黃子華夾份喺銅鑼灣開補習社，主打小班教學，由於要包新加坡老師食宿及證件，即使補習費貴都難以回本，結果蝕足4年。許紹雄唔忍心黃子華蝕埋一份，於是向子華訛稱「有個家長想一齊做補習社」，提出買回子華嘅股份，查實係Benz哥自己出錢。最後補習社終於收支平衡，但許紹雄見個女已經畢業，於是決定將生意放盤出售。

黃子華與許紹雄曾經合作開補習社

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可即時換領限量新人禮，立即下載！