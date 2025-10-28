江旻憓據報持外國護照不參與立法會選舉
許紹雄逝世｜佘詩曼道別契爺：老豆！雖然我很想你，但我不會再哭了
人稱「Benz雄」的76歲演員許紹雄日前入院，多位圈中好友趕往醫院探望，惜許紹雄仍因病情惡化，於今日（28日）凌晨離世。
佘詩曼與許紹雄合作過多套劇集，二人成為契爺契女，關係深厚。今日佘詩曼接受訪問，分享到心情：「他是我一位非常專業的演員，他也當我爸好幾次，他每次拍戲也非常認真，他是我們的開心果，永遠在片場也很樂觀，雖然大家很累很累，他永遠都跟我們開玩笑，把氣氛搞起來。」
說著阿佘亦開始眼濕濕：「雖然他現在不在了，但我們應該繼承他的積極、樂觀的性格。雖然是非常傷感，但我們也要積極的往前走，因為我知道他想我們開開心心的活下去。老豆！雖然我很想你，但我不會……我不會再哭了。我會想你的，我永遠都會很開心，也會照顧你的家人。」
其他人也在看
許紹雄病逝｜告別歡喜哥！76歲綠葉王許紹雄「器官多重衰竭」病逝
許紹雄病逝｜告別歡喜哥！76歲「綠葉王」許紹雄「器官多重衰竭」病逝。人稱「Benz雄」的香港資深藝人許紹雄，於10月28日凌晨2時30分安詳離世，享年76歲。經其家人透過好友黎芷珊向傳媒公佈，證實他因癌症引發器官多重機能衰竭而離世。 撰文：Medical Inspire｜圖片來源：許紹雄IG、Medical Inspire製圖Medical Inspire 醫．思維 ・ 9 小時前
許紹雄逝世︳與佘詩曼演父女後上契 同黃子華搞補習社蝕本自啃 暖心行為多不勝數
人稱「Benz雄」、現年76歲嘅演員許紹雄早前驚傳病危入院，多位圈中好友趕往醫院探望，惜許紹雄仍因病情惡化而離世。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
許紹雄離世︱與龍嬿而相濡以沫33年 視繼子如己出
【on.cc東網專訊】許紹雄（Benz雄）今日（28日）凌晨離世，享年76歲。許紹雄於圈中人緣極佳，而他亦對家庭一條心，是出名的愛妻號和好爸爸，除了極愛錫女兒許惠菁（Charmaine）外，於1992年和新加坡籍的龍嬿而結婚後就成為緋聞絕緣體。龍嬿而和許紹雄一樣東方日報 OrientalDaily ・ 11 小時前
許紹雄逝世︳出身非凡做新人揸靚車返工被稱Benz雄 《使徒行者》歡喜哥成代表作
人稱「Benz雄」、現年76歲嘅演員許紹雄早前驚傳病危入院，其家人及多位圈中好友趕往醫院探望，惜許紹雄仍因病情惡化而離世。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
張柏芝內地節目遲上車被影后黑面鬧爆 真實人品遭網民議論紛紛
張柏芝當年憑甜美外貌大受歡迎，又藉周星馳電影《喜劇之王》一炮而紅，近年積極於內地發展，曾於直播產品活動中，短短兩小時就迎來破億銷售額，吸金力驚人。近日，張柏芝喺內地熱播綜藝《一路繁花2》中，被金雞影后何賽飛鬧爆：「你在幹甚麼呢」，同場嘅劉嘉玲都露出無奈神情。呢段互動瞬間引起討論，令網民對張柏芝嘅真實人品議論紛紛。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
許紹雄逝世 Benz消費學神話不再
許紹雄離世震撼娛樂圈，他除了出名戲路縱橫，「Benz雄」外號更深入民心。不過從貴價車廠經營狀況，許紹雄倡議的「貴買平用」消費學可能神話不再。Yahoo財經 ・ 10 小時前
許紹雄病危入院 佘詩曼受訪時一度爆喊：我會趕去醫院！
現年76歲資深藝人「Benz雄」許紹雄，近年與家人移居新加坡享受半退休生活，今日（27日）驚傳許紹雄病危入院，有傳媒報道指其家人，及圈中好友黎芷珊、苗僑偉夫婦、TVB監製文偉鴻及林志華等都有前往醫院。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
許紹雄離世終年76歲｜圈中人緣好也是寵愛女兒的爸爸，「父女檔」拍片並鼓勵女兒分享戀愛生活
許紹雄不敵癌症，於今日（28日）凌晨離世，終年76歲。人稱「Benz雄」的資深藝人許紹雄，昨日已經有不少圈中好友到醫院探訪他，包括黎芷珊、黃子華、苗僑偉夫婦，佘詩曼本來要往北京工作都要改行程，前往醫院看看許紹雄，更在接受訪問時一度哽咽，難忍難過心情。Yahoo Style HK ・ 8 小時前
《愛·回家之開心速遞》為配合全運台慶更改播放時間 網民：好過播內地劇啦
TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》自2017年播出至今已超過2600集，多年嚟食飯時間都陪伴住觀眾，令唔少劇中演員成功憑角色入屋。喺噚日（27日）劇集喺將軍澳電視城舉行「Happy Halloween」活動，劉丹、周嘉洛、滕麗名、古佩玲及陳浚霆等劇中演員都有出席，期間監製梁耀堅公布劇集因配合全運及台慶嘅關係，將於11月3至7日改為晚上8時半至9時半播出一連5集嘅1小時版本。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
港男「孖C」床頭燈加持新居屋慘遭瘋狂負評 網民勁mean：「好有淘寶feel！」
近日有一名港男在社交平台Threads分享新居裝修照片，引發網民熱烈討論，其中睡房一盞「偽Chanel」標誌床頭燈更慘遭網民瘋狂負評！28Hse.com ・ 9 小時前
許紹雄離世︱「Sir」字點寫成經典 演歡喜哥爆紅事業再創高峰
【on.cc東網專訊】有「Benz雄」之稱的許紹雄70年代參加TVB第一期藝員訓練班入行，並因以名車代步而獲得稱號，他曾轉往麗的電視，及後重返無綫演閒角為主，直至1984年憑《新紮師兄》「舅父東」一角為人認識，繼而成為「最強綠葉」，千禧年代更有多部作品膾炙人口，東方日報 OrientalDaily ・ 11 小時前
55歲鍾麗緹被指發福 老公張倫碩同行黑面惹議 內媒爆木無表情原因
一代性感女神鍾麗緹曾有過兩段婚姻，育有三名女兒，包括大女張敏鈞（Yasmine）、二女張思捷（Jaden）及細女張凱琳（Cayla），2015年與細12年內地藝人張倫碩因戀愛實境節目《如果愛》日久生情，翌年展開第3段的婚姻，並將三名女兒改姓張，不過，呢段姊弟戀婚姻一直以來引來唔少議論，張倫碩曾被標籤「軟飯男」、「利益交換」等等。於5月直播中，張倫碩直言：「能走過十年真的不容易。」日前，有網民於社交平台PO出喺機場偶遇鍾麗緹與張倫碩嘅片段，竟驚見張倫碩全程黑面。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
據報新界北警察總部男警配槍佩槍上彈意外走火 無人受傷︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】據多間傳媒報道，大埔新界北警察總部今日（28 日）下午發生警槍走火事件，一名男警在入彈區為配槍上彈期間，懷疑意外走火射出一發子彈，事件中無人受傷。Yahoo新聞 ・ 28 分鐘前
首爾人氣貝果店 London Bagel Museum 員工疑過勞死 曾日做21小時 遠超工時上限｜Yahoo
首爾人氣貝果店 London Bagel Museum 有員工懷疑過勞死。調查指該名 20 多歲的男店員，曾一周工作接近 80 小時，最誇張曾一日做足 21 小時，甚至過身前一日由早上 9 時「直踩」至午夜。該名男店員今年 7 月逝世，韓國正義黨昨日（27日）發表聲明，相信事主因長期工作及急性過勞而死，要求店方負責。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
台北車站港女遭性侵 44 歲男被起訴｜日本公布對美 5,500 億美元投資細節｜許紹雄逝世終年 76 歲｜10 月 28 日・Yahoo 晚報
晚安！今天是 10 月 28 日（星期二）。明日香港大致多雲，早晚有一兩陣微雨；市區最低約 23 度，新界再低一兩度，午後短暫陽光，最高約 26 度。北至東北風和緩至清勁，明日轉吹偏東風，離岸及高地間中吹強風。展望星期四風勢頗大、短暫陽光；星期五日間炎熱；週末氣溫稍降。明日最高紫外線指數約 5，屬中等。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
江旻憓持有的加拿大護照 到底有多厲害？今年排名首超美國護照
本港政壇熱議「劍后」江旻憓出戰地區直選，或因未能及時處理護照問題，短期內暫不參選立法會。江旻憓為本港精英運動員，難得的奧運金牌得主，另外擁美國名牌大學史丹福大學與中國人民大學法律碩士學歷，而且獲頒銀紫荊，被形容為愛國政壇「明日之星」—參選事件揭發連愛國精英都持有的加拿大護照，在國際舞台上到底有多厲害？Yahoo財經 ・ 9 小時前
甘比排隊用餐愛吃街邊小食 網民大讚親民：億萬富婆咁接地氣
富商劉鑾雄太太陳凱韻（甘比）雖然已成為香港女富豪，不過貼地的她亦跟普羅大眾一樣，愛吃街邊小食，亦會在烈日當空下到心水餐廳排隊用餐。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
93歲父風乾兩月成搖錢樹！ 聞臭破案養老金藏屍真相！
一切從芽室町的社工開始，她負責追蹤獨居長者安全，9月底打電話給成澤家，總聽到老爸那頭聲音怪怪的，約訪談又一拖再拖。原來是兒子成澤和也頂包，假裝父親接話，推說「身體不適，改天再說」。Japhub日本集合 ・ 5 小時前
專訪｜試當真「元祖」阿慈 甘願當下把為成就作品 不捨告別：我冇諗過咁快
YouTube頻道試當真於前日（26日）5周年時刻正式結束營運，但告別前的《墨魚遊戲2》、「《試當真》官方正式結局」直播等均引起重大迴響。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
胡潤百富榜2025｜農夫山泉鍾睒睒4度膺中國首富 身家5300億破紀錄 李嘉誠父子排第幾？
胡潤研究院發布《2025胡潤百富榜》，71歲的農夫山泉(9633)創辦人鍾睒睒憑藉港股回暖及業績攀升，以5,300億元(人民幣，下同)身家第四度榮登中國首富，不僅追平阿里巴巴(9988)創辦人馬雲的紀錄，更刷新首富財富金額新高，財富較去年增加1,900億元或56%。去年榜首字節跳動創始人張一鳴財富則以4,700億元退居am730 ・ 6 小時前