許紹雄逝世｜佘詩曼道別契爺：老豆！雖然我很想你，但我不會再哭了

人稱「Benz雄」的76歲演員許紹雄日前入院，多位圈中好友趕往醫院探望，惜許紹雄仍因病情惡化，於今日（28日）凌晨離世。

佘詩曼道別契爺：老豆！雖然我很想你，但我不會再哭了

佘詩曼與許紹雄合作過多套劇集，二人成為契爺契女，關係深厚。今日佘詩曼接受訪問，分享到心情：「他是我一位非常專業的演員，他也當我爸好幾次，他每次拍戲也非常認真，他是我們的開心果，永遠在片場也很樂觀，雖然大家很累很累，他永遠都跟我們開玩笑，把氣氛搞起來。」

說著阿佘亦開始眼濕濕：「雖然他現在不在了，但我們應該繼承他的積極、樂觀的性格。雖然是非常傷感，但我們也要積極的往前走，因為我知道他想我們開開心心的活下去。老豆！雖然我很想你，但我不會……我不會再哭了。我會想你的，我永遠都會很開心，也會照顧你的家人。」