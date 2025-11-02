許紹雄離世︱契女佘詩曼平復心情：難過都要過
許紹雄於上月28日因癌症引發身體機能衰竭，終年76歲。身為契女的佘詩曼今日（2日）現身《新聞女王2》宣傳活動，她指難過都要過，會將不開心的事情埋藏在心裏面，並指有幫手籌備對方的喪禮，又謂會在心靈上支持「老竇」家人。
視后佘詩曼（阿佘）、王敏奕、譚俊彥及陳曉華等，今日（2日）現身電視城出席台慶劇《新聞女王2》記者會。早前在澳門提到剛離世的契爺許紹雄便爆喊的佘詩曼，狀態明顯比之前好，活動中更坐上主播台以「Man姐」口吻宣傳新劇。她台上坦言今次感覺很不同，因《新聞女王》受大家支持才有今次宣傳《新2》的機會，透露續集更加會感受到女人的力量、堅強和合作精神一面，希望《新聞女王2》同樣能得到大家捧場。
面對許紹雄離世，阿佘受訪時坦言心情一定要收拾，她説：「難過都要過，始終有工作在身，其實我覺得感恩，因為有工作可以分心。『老竇』依家應該翹住腳等睇我部新劇！」她表示有幫忙籌備契爺身後事，但因近來工作忙，故只能給予意見，亦會安排時間出席喪禮。提到她承諾會照顧對方的家人，她表示照顧的範圍很大：「當然包括心靈上，經濟上佢哋冇問題，其實事發後契媽（許紹雄太太）有問會唔會因為老竇唔喺度而唔理佢哋，我話你唔好傻啦。」她坦言人面對事情發生時，往往會想很多「傻嘢」，認為這時候很需要支持，以及時間去平復心情：「始終係一個好大嘅損失，會做溝通、傾偈、安慰、慰問呢啲。（會唔會遺憾老竇未飲你結婚杯茶？）佢比較鍾意飲咖啡，佢個女結咗婚，所以佢飲咗。」
她坦言在可控制情況下不會再哭，公眾場合還是要保持工作模式：「唔開心嘅心情，只可以埋藏喺心入面，老竇係個開心果，我相信佢想我哋開開心心繼續生活、工作。佢一生都好努力地工作好敬業，我希望我哋可以秉承到呢樣嘢。」問到對方有否心願未了？她表示不清楚，但相信家人健康是他的最大心願，加上女兒有個很愛錫他的丈夫，相信契爺應很放心，亦相信契爺知道她會照顧自己，因此不會掛心。談到有網民提議將她跟許紹雄最後一套合作的劇集《正義女神Themis》，與《新聞女王2》對調時間播出予以懷念，她表示安排劇集播出次序有特定的原因，自己也不能控制。
談到今次《新聞女王2》強勢回歸，阿佘坦言今次挑戰不同：「上次因為之前未試過做主播乜都唔識，所以要不停練習同緊張，今次係就算你有幾高能力，當走出舒適圈後遇到嘅困難難以想像，會埋人蝦，點樣絕境逢生真係要靠自己嘅實力去展現。」她覺得今輯傳達出女性力量的訊息，問到會否擔心續集口碑不及上一輯？她坦言雖難超越但也希望可挑戰一下：「我哋唔係話一定要超越啲乜嘢，係應該帶唔同訊息畀人。」提到《新2》為壓軸台慶劇，阿佘直言沒有想過獎項，最重要是大家看得開心。
同樣強勢回歸的陳曉華劇中向佘詩曼展開復仇，官方宣傳平台更放出了一條她公開向Man姐佘詩挑機的片段，竟引來阿佘霸氣還擊一句「睇吓點」。
陳曉華透露劇中會將對方起花名「Mean姐」，又會直呼對方全名「文慧心」，她笑言現實中當然不敢直呼對方全名，她説：「上一輯受咗對方好多怨屈，今次目標要踢爆佢嘅啲衰嘢，希望要佢下跪，因上輯跪過佢！」問她是否受得起？她即笑指只限劇中，現實當然受不起。她透露角色比較嘩眾取寵，自爆會跟郭珮文泳裝上陣，更自認泳衣嬴對方：「大家標題可以寫陳曉華泳裝撼郭珮文自覺嬴咗！」
王敏奕透露劇中與阿佘合作搞公司，是一對拍檔，但期間亦有意見不合嘈交。她透露與佘詩曼比上一輯更衝鋒陷陣，笑指經常披頭散髮不像上輯般靚靚報新聞，至於與吳業坤會否延續上集感情線？她笑言是一言難盡，又忘記了有否咀戲。
譚俊彥形容今輯與何廣沛及佘詩曼是成熟版三角關係，笑指因何廣沛後生，親熱戲這些體力勞動的事會交給對方，自己則繼續負責當司機，亦為了顯得健碩事前特意多吃東西，令角色當「Man姐」的倚靠時會更好，又笑指與新加入的夏文汐在10多年前曾合作過《出軌的女人》：「當時做佢司機，估唔到咁多年後又再車對方返屋企，變咗『老司機』哈哈！」另他指近來有很多朋友離世，坦言拍戲雖你時間漫長及過程轉折，但現在很珍惜大家拍戲的回憶和見面談天的機會。
國家主席習近平在亞太經合組織東道主交接環節上，宣佈中方將於明年11月在深圳舉辦亞太經合組織峰會，香港特首李家超稱會全力配合。習主席指定深圳為亞太區重要窗口，暫時未有當中的財政部長會議移師香港的消息，意味由葉劉淑儀在棄選前提出的「香港舉辦2026年APEC」的提案可能落空。預計在成功舉辦APEC後，深圳將成為中國的亞太區重心之一，隨著正在開發的香蜜湖「新金融中心」落成，2027年更有可能實現「張五常預言」，成為大灣區龍頭Yahoo財經 ・ 13 小時前