許紹雄離世︱與龍嬿相濡以沫30年 視繼子如己出

【on.cc東網專訊】許紹雄（Benz雄）今日（28日）凌晨離世，享年76歲。許紹雄於圈中人緣極佳，而他亦對家庭一條心，是出名的愛妻號和好爸爸，除了極愛錫女兒許惠菁（Charmaine）外，於1992年和新加坡籍的龍嬿結婚後就成為緋聞絕緣體。龍嬿和許紹雄一樣，出身於顯赫家族，而當年下嫁許紹雄時，其實龍嬿已有一位幾歲大的兒子，許紹雄對此毫不介意，並對繼子視如己出，並曾向傳媒透露，和繼子關係極佳，後者自動叫他爸爸。

許紹雄結婚33年，經朋友介紹之下結婚龍嬿，許紹雄曾指太太好靚，他覺得是上天安排就向對方發動追求功勢，很快就拍拖。龍嬿和前夫有1子，但許紹雄卻從未放在心上，並曾告訴記者，「鍾意得人就介乜意」。許紹雄一直當繼子為親生，而繼子和他感情亦極佳，在小時候已經自動叫他爸爸，到長大後繼子移居澳洲，亦不時跟許紹雄聯絡。

許紹雄婚後就成為愛妻號，龍嬿以49歲高齡誕下許惠菁，令到家庭更加圓滿，許紹雄一直深愛這個家庭。許紹雄曾經透露，當時是去新加坡登台時追求龍嬿，並笑言她是盲的，不夠運之下嫁給他。

龍嬿亦都家世顯赫。龍嬿外家祖業清暉園，位列中國十大名園，第七批全國重點文物保護單位，國家4A旅遊景區，曾有報道清暉園最早辟建於明朝天啟年間，清乾隆年間，由大良進士龍應時購入，並由龍氏後人修葺擴建成如今規模。清暉園更被譽為風水寶地，有兩位龍家子孫先後得中進士，有「一門三進士」的美譽。

