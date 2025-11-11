許紹雄離世 ｜11.17設靈 安排公眾公祭時段 愛女許惠菁公布治喪事宜

資深演員「Benz雄」許紹雄於10月28日與世長辭，愛女許惠菁（Charmaine）於社交平台公布治喪事宜。

資深演員Benz雄日前離世

許惠菁於IG Story貼岀有關爸爸的公眾拜祭及傳媒通告，全文如下：

「許紹雄先生

公眾拜祭及傳媒通告

我們敬重的許紹雄先生，於公曆2025年10月28日安詳辭世，享壽八十有餘歲。茲謹定於2025年11月17日(星期一)假大圍寶福紀念館地下寶福堂設靈；翌日11月18日(星期二)上午舉行大殮儀式後隨即出殯，靈柩奉移火化。為讓各界親友與敬重許先生的公眾人士表達悼念，治喪處現公布以下各項時間安排：

2025年11月17日(星期一)

公眾公祭時段：下午4時至5時 開放予公眾人士前來致敬道別。

傳媒採訪時段：下午5時30分至6時 傳媒可於當日下午3時30分後在大圍寶福紀念館地下大堂門口報到集合。

設靈 以私人儀式進行僅限親屬及好友列席，敬請體諒。

2025年11月18日(星期二)

大殮出殯 以私人儀式進行僅限親屬及好友列席，敬請體諒。

特別注意事項

1.為表對許先生的敬意及遵重家屬意願，任何時段於靈堂內嚴禁攝錄及直播。

2.傳媒採訪時段內，將由家屬代表接受訪問；現場由治喪處人員協調安排。

3.家屬深深感謝各界對許先生的厚愛與關懷，家屬銘感於心，謹致由衷謝忱。

許紹雄治喪處謹啟

2025年11月11日」

父女情深

父女情深