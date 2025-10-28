許紹雄離世︱「Sir」字點寫成經典 演歡喜哥爆紅事業再創高峰

【on.cc東網專訊】有「Benz雄」之稱的許紹雄70年代參加TVB第一期藝員訓練班入行，並因以名車代步而獲得稱號，他曾轉往麗的電視，及後重返無綫演閒角為主，直至1984年憑《新紮師兄》「舅父東」一角為人認識，繼而成為「最強綠葉」，千禧年代更有多部作品膾炙人口，包括《阿旺新傳》、《賭場風雲》等，並於2013年憑劇集《My盛Lady》勇奪《萬千星輝頒獎典禮》「最佳男配角」，翌年更憑《使徒行者》「歡喜哥」一角爆紅，再下一榮獲「最受歡迎電視男角色」，同時他亦曾獲「傑出演員大獎」，演藝成就獲得肯定。

電影方面，他亦拍過無數作品，影、視方面同樣多產，當中最令人印象深刻絕對非《新紮師妹》的「方中Sir」莫屬，而他亦曾憑電影《暗戰》獲提名《第19屆香港電影金像獎》「最佳男配角」。2018年尾他移民新加坡後減產，近年回流香港生活，並積極經營社交網，和女兒許惠菁齊拍片做KOL。

