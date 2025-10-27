尖沙咀凱悅酒店自助餐買二送二 人均低至 $315 歎大閘蟹
許紹雄驚傳病危入院 家人圈中好友前往醫院
現年76歲嘅資深藝人「Benz雄」許紹雄，近年與家人移居新加坡享受半退休生活，雖然鮮有幕前演出，不過經常喺社交網站發布影片分享生活日常。今日（27日）驚傳許紹雄病危入院，有傳媒報道指其家人及唔少圈中好友前往醫院。
許紹雄驚傳病危入院，除咗家人之外，圈中好友亦有前往醫院，包括黎芷珊、苗僑偉夫婦、TVB監製文偉鴻及林志華等等，眾人神情嚴肅，急急腳走入醫院。
出名係「廿四孝老豆」嘅許紹雄，早年前就已經豪擲逾千萬資金支持囡囡喺新加坡創業，先後開設多間Cafe及烘焙店；同時佢亦不時與愛女許惠菁（Charmaine）拍片，好似上星期就兩父女打機，當時都未有異樣。
