許紹雄離世終年76歲｜圈中人緣好也是寵愛女兒的爸爸，「父女檔」拍片並鼓勵女兒分享戀愛生活

許紹雄不敵癌症，於今日（28日）凌晨離世，終年76歲。人稱「Benz雄」的資深藝人許紹雄，昨日已經有不少圈中好友到醫院探訪他，包括黎芷珊、黃子華、苗僑偉夫婦，佘詩曼本來要往北京工作都要改行程，前往醫院看看許紹雄，更在接受訪問時一度哽咽，難忍難過心情。

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

這位縱橫影視界53年的「老戲骨」，演盡很多經典角色，如《新紮師妹》裡的「方中Sir」，亦有《使徒行者》裡的歡喜哥。「人生苦短，所以食想食嘅嘢，見你想見嘅人，睇你鍾意睇嘅風景，做你鍾意做嘅嘢，來日並不方長。」來回顧許紹雄留下給大眾的金句。

廣告 廣告

許紹雄（Benz Hui Shiu-hung），1948年11月4日出生，是著名香港男演員及節目主持，以精湛演技和風趣幽默形象在娛樂圈活躍超過半世紀。他出身於廣州名門許氏家族，1972年於第一屆無綫電視藝員訓練班畢業後正式投入影視圈，同期學員還有周潤發、鄧光榮、李修賢等，屬於港劇與影壇開荒一代。他因在入行初期常駕駛Mercedes-Benz上班而有「Benz雄」的稱號。

許紹雄憑一系列港劇、電影的綠葉及配角深入人心，演出無數經典劇集，包括《新紮師兄》、《他來自江湖》、《My盛Lady》（憑香善男一角獲2013年最佳男配角獎）和《使徒行者》（覃歡喜，歡喜哥，成為代表作並奪2014年最受歡迎電視男角色）。

「做人唔好咁絕，凡事要留後路。」《使徒行者》歡喜哥

在《使徒行者》裡，許紹雄「歡喜哥」角色身份神秘，表面和藹可親，內心深不可測，橫跨警界與黑社會，角色充滿懸念，成為劇中的靈魂人物。他雄劇中多次勸人不要做事太絕，留些緩和與轉圜餘地，體現角色的智慧與圓滑。

《使徒行者》劇照

「Sir字點寫？」《新紥師妹》方中Sir

《新紥師妹》裡的方中Sir角色也深入民心，更令大眾學識「Sir」字點寫，活到老學到老，被網民譽為新紥師妹最經典笑點。

《新紥師妹》劇照

許紹雄在2018年起定居新加坡，但仍活躍於大中華、東南亞地區，與女兒許惠菁經營YouTube頻道分享生活。許紹雄76歲，女兒許惠菁才28歲，也是獨生女兒，單看年齡已知女兒是份外珍貴的心肝寶貝女。許紹雄太太誕下女兒時已是49歲高齡，女兒出生時比預產期早了兩個月，於是「惠菁」一名是特意找師傅改的，希望女兒長大時能平安健康。在成長的過程裡，許紹雄形容太太的犧牲比較多，不但辭去在新加坡當節目總監的工作，全職照顧家庭，太太也比較嚴格，加上女兒天生性格乖巧，才把女兒教育得好。

「很多爸爸會呷醋，我從來不會這樣想，因為疼別人的女兒，我才娶到好老婆，我當然更想女兒找到終身伴侶。」許紹雄

分享到和女兒的關係，許紹雄指自己一直都是被分配了「好人」角色，於是和女兒的關係也偏向親密，很多事情都可以一同分享、溝通。關於女兒的戀愛觀，他從不干涉女兒的戀愛生活，也早早就告訴女兒如果有好男生，就可以帶回家讓父母看看：「很多爸爸會呷醋，我從來不會這樣想，因為疼別人的女兒，我才娶到好老婆，我當然更想女兒找到終身伴侶。」看到女兒出嫁，很多父母覺得女兒就會少了回家，但看到許紹雄與Charmaine，不就是證明，就算結婚，關係也同樣緊密嗎？

周驄離世｜「御用爺爺」親切長輩形象外，私下是「愛妻號」陪伴太太並尊重摯愛最後心願

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

相關文章：

梁朝偉是「人間Armani」？重大場合都穿Armani西裝、西裝背後的破格｜Giorgio Armani離世

艾威太太因肝病離世｜離婚後參加真人騷重燃愛情，可惜因病未能一同白首：知道妳非常疲倦，請好好休息

大S徐熙媛離世｜留下來的比離開的更痛...具俊曄、蔡康永給予大S愛的回應：瘋狂想念一個人並不是丟臉的事