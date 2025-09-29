回顧梁君彥立會主席 9 年 當選後即陷英籍爭議
許路兒50歲依然宛如少女！向「無齡感」美女取經身心保養，5個生活好習慣養成「逆齡」身材及顏值
50 歲許路兒美貌與身材看來如少女，「無齡感」美女的美顏習慣大公開！許路兒是台灣女星許維恩的親姊，1975 年出生的她現已 50 歲，但在社交媒體上分享的美照，看來就如少女般美得冒泡！一起來看看她的美顏習慣，一同養成「美魔女」逆生長美貌吧～
50歲許路兒保養法1）美女都愛喝溫水！
還在每天早上喝冷飲嗎？許路兒每天起床第一件事，就是飲 1000ml 的暖水，沒錯是 1000ml！一覺睡醒，先為身體補充水分，啟動代謝、排毒並去水腫，更能維持體態及美顏，美女們都愛喝溫水！
50歲許路兒保養法2）360度全面防曬
許路兒經常提醒大家「防曬必要做得確實」，除了全身塗抹防曬、使用防曬粉底外，更會穿著防曬長袖衣物及使用防曬傘，滴水不漏地做好防曬，防禦因紫外線而形成的肌老化。
50歲許路兒保養法3）多吃原型食物
許路兒非常注重營養均衡，比起極端節食，她更傾向挑選原型食物，好的蛋白質及蔬菜有助身體排毒，而且為肌膚注入營養素，方能保持飽滿年輕。而且她不吃加工食品及高納、調味重的湯，減低體內炎症、水腫的機會。
50歲許路兒保養法4）向宵夜說不
許路兒每天 7 點吃過晚餐後，不再進食而減低脂肪囤積。她認為晚上是身體修復時間，多吃會影響睡眠，而且保持晚間空腹更能提升代謝，肚餓時她會選擇吃水果。
50歲許路兒保養法5）著重核心訓練
許路兒每天恆常做運動，主要著重核心的訓練，例如仰臥起坐、負重訓練，讓線條更緊實。增加肌肉亦可提升消脂效果，除了保持體態，身心亦能保持年輕。
養生保養：
48歲謝安琪「飽滿蘋果肌」樣子仍像少女！兩孩靚媽的保養大法：每天2.5公升室溫水起跳
53歲黎姿手臂線條緊緻度根本是少女！皮膚與身材保養力超班，美貌比當年的「小昭」更有魅力
