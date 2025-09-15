誰敢信她50歲？地表最強少女顏許路兒的6大保養習慣，美貌身材全靠這些細節

（圖/ 許路兒 ig）

從外表完全看不出已經50歲，許路兒無論臉蛋還是身材，都被網友大讚根本「地表最強少女顏」。她分享的日常生活中，有一套長年堅持的凍齡法則，原本9招被粉絲整理，如今濃縮成6大關鍵習慣，簡單卻超有效！

最近才剛過了50歲生日的少女許路兒。（圖/ 許路兒 ig）

1. 每天醒來先喝溫水

許路兒每天起床第一件事，就是立馬走去廚房喝一大杯1000CC的溫水，補充身體流失的水分，啟動代謝。她強調喝水能幫助燃燒脂肪、避免水腫，是維持身材與好氣色的第一步。

2. 吃原型食物＋高纖蛋白

飲食上，她戒掉加工食品與含糖飲料，改以清淡的「原型食物」為主，多攝取高纖蔬菜與高蛋白食物，不只提升飽足感，還能讓新陳代謝多燃燒30%。

（圖/ 許路兒 ig）

3. 不吃宵夜，晚餐七點前結束

她嚴守「七點後不進食」的原則，因為晚上正是身體修復的時間，太晚進食容易轉換成脂肪囤積，甚至影響睡眠。想嘴饞時，她只會吃低熱量水果。

4. 飯不配湯，避免隱藏熱量

很多人愛在飯後來碗熱湯，但許路兒提醒，湯品常含高鈉高熱量，容易造成水腫。她選擇「以水代湯」，解渴又不增加額外負擔。

（圖/ 許路兒 ig）

5. 規律運動＋核心訓練

她每天都會固定運動，包含仰臥起坐、棒式、核心訓練，讓腰腹線條更結實。許路兒說，運動不只是保持體態，更是維持年輕狀態的重要關鍵。

6. 防曬＋重視膚質保養

除了身材管理，她對皮膚也很用心，最重視「防曬」和「保濕」。外出一定擦防曬，避免紫外線傷害；回家則強調基礎清潔與保濕，讓肌膚維持彈潤。

