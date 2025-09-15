同志影展開鑼 公屋案原告 Nick 獲獎
誰敢信她50歲？地表最強少女顏許路兒的6大保養習慣，美貌身材全靠這些細節
從外表完全看不出已經50歲，許路兒無論臉蛋還是身材，都被網友大讚根本「地表最強少女顏」。她分享的日常生活中，有一套長年堅持的凍齡法則，原本9招被粉絲整理，如今濃縮成6大關鍵習慣，簡單卻超有效！
1. 每天醒來先喝溫水
許路兒每天起床第一件事，就是立馬走去廚房喝一大杯1000CC的溫水，補充身體流失的水分，啟動代謝。她強調喝水能幫助燃燒脂肪、避免水腫，是維持身材與好氣色的第一步。
2. 吃原型食物＋高纖蛋白
飲食上，她戒掉加工食品與含糖飲料，改以清淡的「原型食物」為主，多攝取高纖蔬菜與高蛋白食物，不只提升飽足感，還能讓新陳代謝多燃燒30%。
3. 不吃宵夜，晚餐七點前結束
她嚴守「七點後不進食」的原則，因為晚上正是身體修復的時間，太晚進食容易轉換成脂肪囤積，甚至影響睡眠。想嘴饞時，她只會吃低熱量水果。
4. 飯不配湯，避免隱藏熱量
很多人愛在飯後來碗熱湯，但許路兒提醒，湯品常含高鈉高熱量，容易造成水腫。她選擇「以水代湯」，解渴又不增加額外負擔。
5. 規律運動＋核心訓練
她每天都會固定運動，包含仰臥起坐、棒式、核心訓練，讓腰腹線條更結實。許路兒說，運動不只是保持體態，更是維持年輕狀態的重要關鍵。
6. 防曬＋重視膚質保養
除了身材管理，她對皮膚也很用心，最重視「防曬」和「保濕」。外出一定擦防曬，避免紫外線傷害；回家則強調基礎清潔與保濕，讓肌膚維持彈潤。
看更多 CTWANT 文章
孫藝珍威尼斯紅毯髮型驚豔全場！女神同款「韓系水波捲」掀熱搜
關穎「逆齡長公主」即將邁入50大關！公開「更年期」晨間保養：原來牙刷要軟毛、保養這個步驟疊兩層！
其他人也在看
海底撈「小便門」一審宣判 被告公開道歉並賠償220萬人幣
內媒報道，上海黃浦區人民法院對四川某餐飲管理集團、上海某餐飲管理訴唐某、吳某及其父母名譽權、財產損害賠償糾紛案日前作出一審宣判。AASTOCKS ・ 22 小時前
她只有149公分卻是百萬穿搭網紅！靠「神比例穿搭術」撐出170氣場，網友封她：小隻女天花板！
翻開她的穿搭照，會發現她幾乎每天都是「短版上衣」，不管是貼身背心、短版T恤還是露腰針織衫，她總愛搭配高腰下著，如A字短裙、西裝短褲、牛仔熱褲，讓腰線抬高、腿部線條瞬間延伸，加上大方秀出直角肩與纖腰，不只是辣，更是比例好到不行！這類穿搭不只顯高，還帶點韓系慵...styletc ・ 15 小時前
《「鬼滅之刃」無限城篇》登頂港澳動畫電影票房冠軍 累收逾9,033萬創歷史紀錄
動畫鉅製《「鬼滅之刃」無限城篇》自暑假開畫以來持續成為全城熱話。電影迎來故事關鍵的「無限城」戰役，吸引大批粉絲及觀眾入場支持，全港戲院屢現滿座與長龍購票盛況，票房勢頭強勁不減！ 截至昨日（9月13日），《「鬼滅之刃」無限城篇》在港澳地區的累計票房已突破9,033萬港元，正式超越《反斗奇兵3》（約9,000萬港元），一舉登上港澳動畫電影歷史票房冠軍寶座，同時躋身香港影史最高票房第16位。這項成績改寫了《反斗奇兵3》長達十四年的紀錄，成為影史新一代動畫王者。Yahoo Movies HK ・ 1 天前
港漂情迷《花樣年華》風格裝修 擬買200萬唐五樓化身梁朝偉｜唐樓按揭注意事項
王家衛導演經典電影《花樣年華》自2000年上映以來，其1960年代港式懷舊美學一直深受觀眾喜愛。近日有一名來自寧夏銀川、現年25歲的「港漂」在社交平台Threads分享其置業計劃，他表示，來港兩年，一直租樓讀書兼工作，長期租住令他缺乏安全感，「我不想再有漂泊嘅感覺」，因此萌生置業念頭。近月租金上升，他計算後認為租樓成本與供樓相若，遂打算以買樓換取心理穩定，「如果難以儲錢，倒不如畀自己買個家。」不過，該名港漂表示手頭資金有限，所以擬購入總價約200多萬元的單位，首期只打算承造一成；他又表示，自己在沙田工作，惟沙田配套完善、樓價偏高，故他將置業目標轉向大埔墟一帶較平價的唐樓。他看畢大埔一個位於唐五樓、實用面積約500呎、樓價220萬元的單位後，以廣東話口語寫出：「今日第一次喺香港睇樓，大埔墟睇咗一個舊唐樓，入去即刻滿足我對花樣年華嘅所有想像，即刻化身梁朝偉噉，仲想講兩句上海閒話。ps本人覺得嗰個裝修好啱我，好似返爺爺嫲嫲屋企般安心。」唐樓由於入場門檻低，一直以來不乏投資者及上車客垂青。但唐樓按揭申請較一般私樓複雜，稍不留神，或會影響批核結果，必須注意按揭成數、還款年期等事項。按揭成數：唐樓28Hse.com ・ 15 小時前
消委會面膜｜Watsons只需$79性價比高媲美Chanel？逾9成樣本檢出重金屬（附泥狀清潔面膜五星名單）
夏日油脂分泌旺盛，加上空氣中的污染物很容易堵塞毛孔，不少人會購入泥狀清潔面膜去除皮膚中多餘油脂與污垢。消委會今次測試市面上30款泥狀清潔面膜，測試發現有兩款面膜重金屬檢測超出內地及美國的標準上限，長期使用會累積重金屬，或對身體健康造成影響；有4款樣本檢出1至4種香料致敏物，皮膚敏感或患有濕疹人士需要小心留意。最後，只需$79的Watsons與$590的Chanel同列於五星名單中，價差達6倍，主要成分同是高嶺土（Kaolin），還有9款泥狀面膜也獲得五星評分，快來看看自己用的品牌有沒有上榜吧！Yahoo Style HK ・ 18 小時前
消委會面膜｜逾9成泥狀面膜含重金屬，長期接觸或致疣狀增生及皮膚癌！即睇11款5星滿分名單，$79平貨媲美$590貴貨
消委會面膜｜香港天氣炎熱潮濕，不少人都會有暗瘡、黑頭等皮膚問題，需要用到泥狀面膜（泥膜）清潔臉部肌膚。但消委會發現，市面上多達9成的泥膜產品都含有重金屬，若長期使用恐慢性中毒，嚴重甚至會導致疣狀增生及皮膚癌！ 編輯：YK@Medical Inspire │ 圖片來源：消費者委員會、shutterstockMedical Inspire 醫．思維 ・ 16 小時前
艾美獎登場 明星們紅毯競豔
（法新社洛杉磯14日電） 電視界巨星今天在9月豔陽下踏上艾美獎（Emmy Awards）紅毯，正式揭開今年頒獎季序幕，除了為奧斯卡暖身，也預告今年秋冬的時尚戰況。奧斯卡得主凱西貝茲（Kathy Bates）是今年少數來自主流電視頻道的入圍者，憑藉哥倫比亞廣播公司（CBS）「老練律師」（Matlock）角逐劇情類最佳女主角的她，身穿棕色及地長禮服，長袖設計加上垂墜上身，氣勢不凡。法新社 ・ 13 小時前
倪晨曦小背心襲龍脊Fit到漏 慘被曬傷急救肌膚
【on.cc東網專訊】藝人倪晨曦（Elva）日前相約另一KOL行山，今次目的地是龍脊，Elva與好友有默契地以運動背心上陣，作為三胎媽媽，Elva身材Fit到漏，擁有纖腰和馬甲線，認真令人羨慕。Elva於山頂到處打卡，變身甫士王，當日天氣特別好，藍天白雲，天空放東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
姚焯菲自爆紐約升學比新西蘭適應得快 但一街都見流浪漢...
港產「國民初戀」姚焯菲（Chantel）在本月初已飛抵美國紐約升學，在社交網分享童年照，並「開學大吉」。她昨晚（13日）她趁開學兩星期，又分享一段長約分半鐘的短片，大爆當地讀書生活的情況。她早前以Q&A方式收集了Fans的問題，本來打算開Live與「小飛象」（粉絮暱稱）即時互動，但考慮到紐約與香港時差12小時，決定改為拍片回應。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
何依婷再飛法國搵結婚攝影師Encore 再晒玉背引死人
【on.cc東網專訊】藝人何依婷（Regina）近日在社交網上跟網民玩「你問我答」，老公留言問法國的靚相幾時會出？Regina昨日（14日）即時找數，在社交網甫靚相，不過，就笑言：「找數真漢子，我post咗在法國的相啦，不過不是老公你影的，咁惟有再下次先post東方日報 OrientalDaily ・ 18 小時前
Sabrina Carpenter「美國甜心」唱片封面爭議：兩性關係的諷刺還是順從陷阱？｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》
Sabrina Carpenter 的《Man’s Best Friend》專輯封面引發了粉絲的兩極反應。Yahoo Style HK ・ 19 小時前
甜蜜互動如新婚！林嘉綺牽結婚14年老公遛狗
[NOWnews今日新聞]48歲的伊林名模林嘉綺，與結婚14年的老公黃麟書（Michael），育有兩個女兒，一家四口感情融洽。兩人近日被目擊帶著愛犬悠閒散步，生活氛圍輕鬆愜意，林嘉綺身著休閒襯衫展現時...今日新聞 娛樂 ・ 11 小時前
加國醉漢「粉紅玩具車」上路！警察傻眼逮捕
[NOWnews今日新聞]加拿大英屬哥倫比亞省北部的喬治王子城，本月5日發生一起令人傻眼的交通違規事故，1名喝得醉醺醺、帶著飛行員眼鏡的醉漢林肯(KasperLincoln)，開個一輛粉紅色芭比玩具吉...今日新聞 ・ 14 小時前
讓男人更在意你？4個「心理技巧」悄悄勾住他，讓感情永遠保持新鮮！
有人形容愛情就像放風箏，太緊會斷，太鬆會飛走。經營關係的關鍵，不是單方面討好，而是讓彼此在互動中感受到在乎與吸引力。以下4個心理技巧，可以幫助感情保持張力，讓對方更重視你。姊妹淘 ・ 14 小時前
穿搭也能達到微整效果？3件單品讓你視覺上顯瘦10磅
Read the latest lifestyle and beauty article about 穿搭也能達到微整效果？3件單品讓你視覺上顯瘦10磅 from Jessica HKJESSICA ・ 21 小時前
混沌少年時和片廠風 有望稱霸艾美獎
（法新社洛杉磯13日電） 扣人心弦的英國犯罪迷你影集「混沌少年時」（Adolescence）以及好萊塢諷刺喜劇「片廠風雲」（The Studio）預計明天將在有電視界奧斯卡之稱的艾美獎大放異彩。時尚雜誌「浮華世界」（Vanity Fair）的羅斯（John Ross）寫道，他「無法想像『混沌少年時』會在艾美獎之夜敗北」，「文化思潮主導艾美獎的走向」。法新社 ・ 1 天前
42歲苟芸慧認已離婚 回復單身仍相信愛情 可接受比自己年輕10歲小鮮肉：溝通好緊要
現年42歲的前國際中華小姐冠軍苟芸慧（苟姑娘）早前承認婚變，正與錫礦大王後人兼賽車手陸漢洋（William）辦理離婚。她昨日（9月14日）到觀塘出席慈善嘉年華活動，被問及是否已完成離婚手續，她先大嘆一口氣，然後表示「好多謝大家關心，我而家都係好自由嘅，都係以工作為主」，其後笑着確認已經離婚，「係呀，都解決咗」，又稱女性要獨立，而她仍相信愛情，但卻不會強求，「緣份呢樣嘢，有就有，無都唔可以強求」，並笑稱現時沒有追求者。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
特朗普籲美企棄季績 抨短視近利 眼光不如中國
綜合外媒周一 (15 日) 報導，美國總統川普呼籲企業停止發布季度財報，直接改為半年報，聲稱此舉將節省成本並讓高階主管專注經營事業，同時批評美國短視近利的企業文化不如中國的長期規劃思維。鉅亨網 ・ 8 小時前
艾美獎2025｜15歲Owen Cooper成為Emmys史上最年輕男配角，憑Netflix《混沌少年時》「一鏡到底」爆紅的天才童星
艾美獎2025｜「第77屆艾美獎」完美落幕，15歲Owen Cooper憑Netflix迷你影集《混沌少年時》（Adolescence）奪「迷你劇或選集或電影最佳男配角獎」，成為此項獎的最年輕得獎者。你認識了這位「天才童星」了嗎？Yahoo Style HK ・ 16 小時前
林作收苦主申訴熱氣球阿姐欠債唔還 真人挑機唇槍舌劍
【on.cc東網專訊】林作抽水無極限，又愛揭露「真相」！早前香港首個國際熱氣球節首日開幕已爆出醜聞，當天受訪的一位媽媽句句到肉鬧爆主辦方，其後火速被起底原來是一名美食KOL「Botan」菠丹，其社交網追蹤人數更由3萬急升至80多萬！東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前