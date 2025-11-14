今個月29日於旺角麥花臣場館舉行《許靖韻 Glowing 巡迴音樂會—香港站》的許靖韻（Angela），今日（14日）推出全新慘情歌《請勿打擾》。這次不玩《Just Don't Care》的瀟灑，反而跟大家探討「放唔低點算」這個千古難題。

新歌找來唱作人J.Arie雷深如作曲、張楚翹填詞、Justin Yau編曲，老拍檔徐浩任監製，打造這首教人斷捨離的「絕交進行曲」。歌曲明言「放不低所以不來往」不特止，還有「未來不打擾對方 也不祝福對方」，認真決絕。

廣告 廣告

講到對新歌感受，Angela直言歌曲是大部份人的心路歷程，「拍拖最慘唔係分手，係分咗手之後忍唔住成日睇對方IG！又或者成日開住個whatsapp睇佢幾時online。今次首歌就係想同大家講，與其咁辛苦，不如狠心啲一刀兩斷。」她笑說新歌是「壯膽神器」，「等大家睇完ex個account之後，可以狠狠地unfollow，真正做到歌詞嘅『最好這一世不來往』。」

許靖韻新歌教人向ex發「絕交令」：狠狠地unfollow

許靖韻新歌教人向ex發「絕交令」：狠狠地unfollow

許靖韻新歌教人向ex發「絕交令」：狠狠地unfollow

許靖韻新歌教人向ex發「絕交令」：狠狠地unfollow

許靖韻新歌教人向ex發「絕交令」：狠狠地unfollow

許靖韻新歌教人向ex發「絕交令」：狠狠地unfollow

許靖韻新歌教人向ex發「絕交令」：狠狠地unfollow

許靖韻新歌教人向ex發「絕交令」：狠狠地unfollow

許靖韻新歌教人向ex發「絕交令」：狠狠地unfollow

許靖韻新歌教人向ex發「絕交令」：狠狠地unfollow

許靖韻新歌教人向ex發「絕交令」：狠狠地unfollow

許靖韻新歌教人向ex發「絕交令」：狠狠地unfollow