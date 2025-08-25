許靖韻（Angela）近日同潮牌再度crossover，推出周邊，包括型格tee、cap帽、環保袋、手提電風扇等等，實行同fans一齊潮住降溫！日前Angela受品牌邀請，殺入商場舉行活動，Angela未出場，現場已經十分墟冚，數百fans逼到爆棚！

為宣傳這次跟Angela聯乘的周邊，品牌落重本將成個商場「改造」成「Angela主題樂園」！由門口到商場內，眼見都是Angela的靚樣，大型banner、掛畫、燈箱等，「哪裡都是許靖韻」，方便fans入商場瘋狂打卡。

Angela一出場，即時引爆全場氣氛！除了大玩遊戲送禮物，大會又特設「人生四格」即影即有區，等粉絲可以同偶像瘋狂selfie，留念一流！活動中途發生搞笑一幕！有fans突然向Angela送上驚喜，拿出一個「后冠」及權杖，即場為Angela進行「加冕儀式」，更搞笑的是彩帶上面印有「葵青一枝花」字樣！Angela一望見即笑到見牙唔見眼，更說：「多謝大家封我做港姐，唔係，係『葵青一枝花』先真！」隨即席戴上后冠揮動權杖，又於台上繞場一周，瞬間女王上身，全場笑到碌地。

隨此之外，未知是否開巡唱時換衫換上癮，這次做商場活動她又來個quick change！見她一套衫出場，玩一陣後便閃入後台，轉頭又換上另一套衫現身，fans笑言睇到眼花兼大叫：「又換？！」整個活動於一片笑聲及歡呼聲中結束，活動後Angela表示十分多謝fans的熱情，令商場水泄不通，更謂今次聯乘產品賣得好成績，很快又再跟大家見面。

許靖韻獲fans加冕封「葵青一枝花」 商場變「許靖韻主題樂園」

