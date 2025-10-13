張宇人、陳健波不競逐連任立法會 過去爭議一覽
《許願吧！精靈》秀智同款單品搜出來！CELINE笑臉包、Chaumet珠寶…Delvaux這顆包經典不退燒
近期話題火熱爆表的韓劇《許願吧！精靈》，不只讓人陷入奇幻又浪漫的劇情旋渦，而秀智戲裡戲外的造型都討論度飆升～在劇中的每個造型都美出新高度外，連出席發表會配戴的珠寶、以及私服的那顆笑臉包都好吸睛，早就讓粉絲們筆記加購物車中！
《許願吧！精靈》秀智同款：DelvauxBrillant PM手袋
在首集中搶先亮相的Delvaux 經典 Brillant PM 象牙白手袋。純白色調配上極簡流線剪裁，簡直是為秀智劇中既夢幻又聰穎的角色量身打造。不高調搶鏡，卻自帶一種簡約時髦氣場。而且在韓劇造型總愛堆疊層次感的世界中，這樣一款純淨設計的包款，反而更能凸顯主角的個性與格調！
《許願吧！精靈》秀智私服同款：CELINE NEW LUGGAGE手袋
別以為秀智只在劇裡才時尚在線，她的私服也絕對值得筆記。日前她曬出私下穿搭照，身穿深藍色針織衫搭配牛仔褲，搭配 CELINE全新New Luggage手袋，完美詮釋「不經意時尚」的最高境界。
這款升級版的「笑臉包」不僅有CELINE經典輪廓，更採用特大號橫版設計，選用柔軟亮澤羊皮革打造，手感滑順、光澤細膩，搭配背縫工藝和滾邊設計，柔和、圓潤的輪廓，也更加輕便易攜，一上肩就知道什麼叫滿滿的高級感！
《許願吧！精靈》秀智同款：Bee de Chaumet系列
在新劇《許願吧，精靈》的製作發表會上，秀智不只靠顏值撐全場，還靠珠寶細節狠狠加分、根本精緻度天花板！這次她選擇了Chaumet的Bee de Chaumet系列耳環與戒指，讓全場目光自動對焦耳邊那對閃閃發亮的小蜜蜂。
耳環採吊鐘式設計，鑲鑽蜜蜂就像輕巧停駐在金色流蘇上，隨著她轉頭、揮手優雅擺動，讓人忍不住想說：「是精靈本靈嗎？」整體造型明亮又靈動，美到不行！
預算百元起！早秋7款平價單品：針織衫、RM美包、許瑋甯同款繭型褲不挑身材超修身…許光漢同款襯衫千元有找？
女星珠寶戰開打！IU封視后Chaumet珠寶超搶鏡、秀智戴蜜蜂耳環仙氣爆棚，舒淇靠TASAKI珍珠撐起高級臉
