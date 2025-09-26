註用消防工程師相關決議案獲通過 建築學為認可學歷修訂被否決

【on.cc東網專訊】立法會今日(26日)通過根據《消防條例》及《釋義及通則條例》動議的擬議決議案。政府指為方便營商建議實施註冊消防工程師計劃，容許市場上合資格人士提供消防安全風險評估，檢查消防裝置及通風系統是否符合規定的服務，為牌照申請人提供多一項選擇。提出修訂的議員表示，業界對於沒將「建築學」 學士學位列為「註冊消防工程師」的認可學歷之一，「感到大惑不解，認為係唔合理、唔公道嘅」。但該修訂只有2票贊成，被否決。

政府說計劃能縮短申請牌照所需時間，而普通食肆牌照申請為例，現時消防處處理發牌當局轉介的申請最長需要34日；計劃實施後預計只需8日。以面積約為250平方米的餐廳為例，當局指消防處提供風險評估及發出證明書的收費約為4,370港元；註冊消防工程師收費約為11萬港元，實際收費又市場決定。

建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓則指他和業界、尤其係建築師，對於註冊規例沒將「建築學」 學士學位列為「註冊消防工程師」的認可學歷之一，「感到大惑不解，認為係唔合理、唔公道嘅」。他指發展建築項目的規劃，包括走火通路和防火設施，主要都是由以建築師為多的「認可人士」負責，外界從未質疑他們專業資格同水平。 他又認為，現時全港1千多位註冊「認可人士」，有超過7成是建築師。

他又指本地大學提供的建築學學士學位課程，實際上有教授學生有關知識，只是未有喺科目名稱上註明；同時香港建築師學會喺考核專業建築師申請時，亦要求申請者必須具備相關知識。他指出其修訂有助增加「註冊消防工程師」的供應，避免因市場人手不足，影響審批時間及相關費用， 削弱咗註冊制度可帶嚟的好處。

工程界議員盧偉國對於修訂有保留，指出規例並沒將建築師拒諸門外，相關人士日後仍可透過認可課程或私類申請。他認為框架與時俱進，具備足夠彈性，毋須現階段修改。另一議員林筱魯認為，要求消防工程師需具備指定年期工作經驗「至關重要」，確保他們不是只具備理論知識，而是在複雜現實場景中識別評估，以及實戰能力。

對於謝偉銓提出的修訂，即將建築學學士學位納入指明學科範圍，當局指只有充分合資格的人士才可申請，認為建築學學士學位課程未能充分對應消防工程師的技術重點及職業所需的專業知識。當局舉例註冊消防工程師需要具備「消防科學」、「火災時的人類行為學」、「消防系統」等範疇的專業知識，強調消防處是「權威」。當局感謝小組委員會同意政府，並大比數否決動議謝偉銓提出的修訂。

