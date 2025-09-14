詐團假網站超逼真！胡文英辦簽證遭騙1.4萬

▲胡文英（如圖）昨（13）日發文抱怨，上網辦簽證時遭騙1.4萬，原來她不慎點入詐騙集團的假網站，由於做得太逼真也沒懷疑，不料填完個資馬上被盜刷，讓她發文苦嘆：「台灣淪詐騙天堂」。（圖／翻攝自胡文英）

[NOWnews今日新聞] 58歲女星胡文英，時常到各地去旅行，不料昨（13）日晚間她透過FB發文，向粉絲大吐苦水自己被詐騙了，原來她準備在網上辦澳洲簽證，當下沒想太多，就點擊搜尋出現的第一個網站，不料這居然是假網站，剛填完資料就被詐騙1.4萬，讓她感嘆詐騙集團越來越逼真：「台灣真的已經淪落為詐騙天堂，防不勝防，太可怕了」。

上網辦澳洲簽證 出現的網站竟是假的

胡文英在文中透露，日前上網搜尋要辦澳洲簽證，沒想太多就點擊第一頁出現的澳洲簽證網站，不料這是精心設計的詐騙網站，由於太逼真當下沒發現，於是就填寫姓名、信用卡號及護照等個資，直到兩小時後收到電子郵件，發現被刷了14750台幣，才驚覺自己落入詐騙陷阱，當下立刻聯繫信用卡公司，並前往警局報案。

詐團看準心情好會鬆懈 呼籲粉絲要有警覺

胡文英表示，看到填寫資料上面，有個勾選是五萬美金，換算下來高達150萬台幣，她表示民眾若是一個不注意，勾上去立馬150萬台幣會消失無蹤，痛批詐騙集團利用人性心理，看準民眾在規劃出國旅遊時，心情愉悅疏於防備藉此騙錢。

詐騙招數不斷更新 胡文英嘆防不慎防

胡文英坦言，這是自己第一次辦簽證被詐騙，並痛斥現在的詐騙集團太惡毒，逼真到讓人無法發現，加上這些網站，又時常出現在搜尋引擎首頁，導致民眾很難不被騙。對於自己這次的受騙經歷，胡文英也在文末感嘆：「台灣真的已經淪落為詐騙天堂，防不勝防，太可怕了」。

