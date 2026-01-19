詐騙園區成員逃出求助 中國駐柬使館現人龍

位於金邊的中國駐柬埔寨大使館，今早（19 日）門外大排長龍。 （《柬單網》）

柬埔寨政府本月搗破多個電騙集團據點，大量集團成員逃亡後前往所屬國家的駐柬使館求助，位於金邊的中國大使館，昨日（18 日）起門外就大排長龍。報道稱，他們有些人身上沒有護照，向使館求助，想在農曆新年前辦理護照，以便回國。

半月搗 14 園區 拘 50 中國人

《金邊郵報》報道引述臨時成立的柬埔寨打擊網騙委員會指出，由本月 1 至 16 日，當局搗破了金邊及暹粒共 14 個網騙巢穴，拘捕了 162 名外國疑犯，包括 50 名中國人、36 名印度人及32 南韓人，其餘被捕疑犯來自巴基斯坦、孟加拉及尼泊爾等國。由去年六月至今，委員會已搗破了 118 個網騙據點，拘捕了來自 23 個國家、逾五千名疑犯。

《柬單網》報道，多個網騙園區被搗破後，大量集團成員獲准自行離開，成千上萬人走出園區，踏上不確定的歸途。在金邊的中國駐柬埔寨大使館門外，自昨日起已有人大排長龍，至今早（19 日），數百名中國人在使館外的街道上排成兩條隊伍。他們大多面色疲憊，衣著單薄，由於身上沒有護照，只能通過辦理回國證明或旅行證尋找合法回家的途徑。

報道引述現場排隊的人說，他們是從詐騙園區逃走出來，想在農曆新年前回國。 （Cambojanews）

《Cambojanews》報道引述多名輪候中的中國人表示，他們是從西哈努克市的網騙園區中逃跑出來，想在農曆新年前回國，所以來到使館求助。不過使館的保安人員則聲稱，輪候人士當中只有少數是網騙成員，其餘的都是純粹為了申請簽證渡假。

《柬單網》報道引述知情人士稱，這幾天，金邊很多酒店都爆滿，其中不少是從園區出走的人。與越南接壤的木牌（Moc Bai），今早更有數千人排隊離境，估計有大量中國人打算從越南回國，或前往第三國。