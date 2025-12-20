詐騙強積金集團拘5男 其中3人今提堂 還押至明年3.16候訊

【on.cc東網專訊】執法部門於本月17日搗破一個強積金詐騙及洗黑錢犯罪集團，以涉串謀詐騙及洗黑錢罪拘捕5男，指他們涉轉移受害人的強積金存款，及清洗犯罪得益。其中3男的案件今(20日)於觀塘裁判法院提堂，裁判官應控方申請將案件押後至明年3月16日以待警方進一步調查，3名被告須還押候訊。

3名被告依次為羅偉得(60歲)、周搖菖(65歲)及李俊偉(39歲)，均報稱無業，同被控一項串謀詐騙罪。控罪指他們於2025年9月10日，在香港與其他不知名人士，使用偽造身份證明文件假冒某林姓人士開立積金易帳戶，一同串謀欺詐積金易平台，意圖誘使該平台相信該提交的強積金提款申請是由林本人提出，最終導致林損失港幣811,783.39元。

廣告 廣告

控方在庭上透露涉案人士以集團式犯罪及案件目前牽涉12名受害人，並申請將案件押後至明年3月16日以待警方進一步調查。羅沒有保釋申請，周及李的保釋申請遭拒，3名被告須還押候訊。

翻查資料，有市民於今年10月底報案，指透過積金易平台開設帳戶時，發現個人資料疑被盜用作開立帳戶用途，更發現約81萬港元的強積金存款已被人以退休為由全數提走，轉入一個冒充其身份開立的銀行戶口。5男其後被捕，相信為犯罪集團的主腦、骨幹成員及傀儡戶口持有人。

執法部門調查顯示，此強積金詐騙集團首先非法取得受害人資料，從而製作帶附有傀儡成員照片及受害人個人資料的虛假身份證，並冒充受害人在積金易平台申請開設帳戶，後通過電子客戶身份認證程序(下稱EKYC)完成開戶後連接至受害人帳戶，並以退休或其他理由提交提款申請，再將受害人的強積金存款轉入傀儡成員開立的冒充帳戶。為逃避追查，疑犯會將盜取款項經多層次、跨銀行轉帳，企圖將其洗白，其後便到銀行分行或提款機提取現金。

為防騙徒再進行詐騙，積金易平台已宣布暫停EKYC，並全面檢視系統，公眾仍可透過智方便註冊積金易戶口，並正研究其他註冊途徑。

案件編號：KTCC 2430/2025

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】