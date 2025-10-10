詐騙集團涉以人工智能技術修改報失身份證 開戶洗黑錢逾1.9億元 22人被捕

【Now新聞台】有本地詐騙集團涉嫌以人工智能技術，修改報失身份證開戶洗黑錢，涉款逾1.9億元，警方拘捕22人。

行動中檢獲手提電話、電腦及現金等。警方稱，涉事本地詐騙集團於去年9月至今年4月期間，透過人工智能技術將五官容貌融入已報失的身份證頭像相片，並上載經修改的身份證及自拍照，試圖冒認相關市民在7間銀行和儲值支付工具開戶。

集團先後遞交23次網上申請，當中19次通過身份驗證，成功開戶，又申請借貸及信用卡，涉及22萬元，之後再將犯罪得益轉帳至18個傀儡戶口，而相關戶口同時至少與14宗本地詐騙案件有關，包括電話騙案及投資騙案等，損失金額共168萬元。

警方指，集團利用傀儡戶口洗黑錢，金額超過1.9億元。

港島總區刑事部科技及財富調查組高級督察甘梓皓：「暫時我們調查所得，其像真度頗高，但他們用甚麼手法和技術，我們會繼續調查。警方就今次案件通知有關監管部門及金融機構，建議提升相關的保安措施。警方再次提醒市民，要時刻提高警覺，保護好自己的個人資料，也不要輕易向第三者透露自己的個人資料，以免被不法分子有機可乘。」

警方以涉嫌串謀詐騙及洗黑錢罪，拘捕16男及6女，包括集團主腦及骨幹成員等，部分人有三合會背景，相信已瓦解詐騙集團。

#要聞