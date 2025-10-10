詐騙集團涉以人工智能技術修改報失身份證 開戶洗黑錢1.9億元

【Now新聞台】有本地詐騙集團涉嫌以人工智能技術修改報失身份證開戶洗黑錢，涉款1.9億元，警方拘捕22人。

行動中檢獲一批手提電話、電腦及現金等。警方稱，早前發現有本地詐騙集團於去年9月至今年4月期間，透過上載經人工智能換面技術修改圖像的已報失身份證，試圖冒認相關市民，在7間銀行和儲值支付工具合共遞交23次網上申請，當中19次成功通過身份驗證，並開戶和借貸共22萬元，再將款項轉至18個傀儡戶口，而相關戶口與本地多宗詐騙案件有關，亦涉及168萬元損失金額，連同傀儡戶口所清洗的懷疑犯罪得益，案件涉款超過1.9億元。

警方以串謀詐騙及洗黑錢罪拘捕16男及6女，包括集團主腦和骨幹成員，部分人有三合會背景，會繼續調查戶口資金來源及換面技術等。

港島總區刑事部科技及財富調查組高級督察甘梓皓：「所用的手法將自己的容貌及本身身份證上的圖像、各五官，利用技術，我們相信是人工智能技術，融合後放在身份證上，通過相關網上身份認證程序。暫時我們調查所得，其像真度頗高，但他們用甚麼手法和技術，我們會繼續調查。」

#要聞