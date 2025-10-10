衞生署盼重啟討論器官捐贈「預設默許」
從教室到詐騙的雙面人生！大平成美借條戲碼的驚人揭露！
教室裡的溫柔面具
想像一下，在兵庫縣一所高中，30歲的女老師大平成美總是戴著細框眼鏡，穿素色襯衫，聲音輕柔得像在哄孩子。😊 2021年從小學調來，她上課從不大聲，作業沒交也只小聲提醒，
學生家長都覺得她是個「清純系」好老師。Sankei新聞報導，她平日低調，不愛聚餐，走路都輕手輕腳。誰能想到，這位「小平老師」，私下竟玩起另一套遊戲？
甜心APP的意外邂逅
三年前，大平成美註冊交友APP，很快就釣到50多歲的「甜心爸爸」，對方事業有成，每月打錢兩次，維持這段灰色關係。😏 Asahi報導，這位大叔曾跟朋友炫耀：「我找了個老師，戴眼鏡超乖巧，像學生時代的班主任！」
但這甜蜜，很快就變味。她開始編故事，說工作惹官司，需要大筆錢，結果大叔心軟，轉了700萬日元（約36萬台幣）。這邂逅，從浪漫變成算計，也太快了吧？
偽造文件的戲碼高潮
大平成美的手法，高明得像劇本！她拿出一疊「法院文件」，蓋章齊全，寫得頭頭是道：「如果不解決，我會失業。」LINE上她發消息：「真的很抱歉……但你是我唯一信任的人。」
大叔一看，保護欲爆棚，當天就匯款，還拿了張借條。😅 Kyodo新聞指出，這文件住址錯、編號假，全是她用電腦P的。幾天後，大叔醒悟，報警調查，8月底她被捕。這戲碼，從眼淚攻勢到落網，也太狗血！
學校與網友的震驚反應
新聞一出，學校炸鍋！學生翻舊照，對比嫌犯照，傻眼：「她看起來那麼文靜，怎麼會？」家長議論：「小學時孩子超喜歡她，沒想到...」😳 NHK訪談同事：「她靦腆，不愛說話，我們從沒懷疑。」
網上日本網友熱議：「眼鏡清純人設，結果甜心詐騙高手！」有人酸：「大叔也活該，灰色關係本來就懸。」華人圈PTT轉載：「日本老師雙面人生，現實比劇還離奇。」這種反應，讓事件從八卦變社會鏡子。
雙面人生的反思小劇場
大平成美的前後反差，像脫下面具的魔術秀。白天教室溫柔，晚上APP獵豔，教師薪水低、物價高，或許是推手，但這不該變藉口。😔
Sankei分析，日本教師壓力大，類似灰色事件偶有，但她這一出，戳中很多人痛點。警方確認無其他受害者，但這案子提醒：人不可貌相，信任得留心眼。
Japhub小編有話說
大平成美的眼鏡騙局，像C級喜劇，從溫柔老師到甜心高手，700萬日元換來一場鬧劇！😆 小編覺得她演技一流，你呢？
這雙面人生有沒有讓你傻眼？快留言你的看法，或者分享類似職場奇聞。誰說生活無戲？這出，夠我們聊好久！
