【評測】SanDisk Extreme Fit USB-C 隨身碟實測 筆電 / iPad容量擴充神器

大家在購買 MacBook 或 iPad 時，通常都會遇到一個「世紀難題」：升級原廠容量真的太貴了。如果不想掛著一顆笨重的外接硬碟，這款號稱「全球最小的 1TB USB-C 隨身碟」SanDisk Extreme Fit 或許能吸引到你。

不過先要說明，這款隨身碟的 1TB 版本在香港市售價約為 HK$1,6xx，稱不上是便宜的產品。花這筆錢換取「極致輕巧」，究竟實用性如何？我們立刻來試試。

外型設計：極致迷你當作內建硬碟也可以

一拿上手，第一感覺就是「真的太小了」！SanDisk Extreme Fit 的重量僅有 3 克，長度只有 18.5 毫米。插在 MacBook 或輕薄筆電上，露在外部的部分極少，完全不會干擾到旁邊的 Type-C 連接埠。

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小編到手的是512GB版本。

這種設計最大的價值在於作為「Leave-in」儲存裝置——也就是長插不拔，直接當作電腦的延伸容量。平時放入電腦包也不需要特地將其拔出，幾乎能讓你忘記它的存在。不過稍顯不足的是，為了將體積縮減到極致，它採用了塑膠外殼，且省略了防塵蓋與 LED 讀寫指示燈。如果您習慣將隨身碟拔出並隨意放入包包中，就要小心接口卡灰塵，或是因為體積太小而遺失。

速度實測：讀取有驚喜 寫入中規中矩

購買隨身碟，除了看體積，當然也要看速度。官方標示其支援 USB 3.2 Gen 1，最高讀取速度達 400MB/s。而小編使用了測試軟件CrystalDiskMark，讀取速度可達 374.7MB/s，用來傳輸影片、照片或是直接播放電影都非常流暢。

不過，寫入速度方面就相對普通，大約維持在 141.83MB/s 左右。如果您只是平時備份文件、傳輸幾張照片，這個速度絕對綽綽有餘；但如果您打算用來直插 iPhone 錄製 4K ProRes 影片，或者經常需要傳輸幾十 GB 的大型檔案來剪輯影片，這款隨身碟的寫入速度就會顯得有些吃力。

應用場景：iPad、iPhone一插即用

除了筆電，這款 Type-C 隨身碟用在 iPad 或 iPhone 上也同樣完美契合。隨插即用，對於喜歡用平板看電影、管理文件的朋友來說，用它來作為外接媒體庫最適合不過。搭配官方的 SanDisk App，在iPhone上備份資料或整理檔案也都非常輕鬆。

總結：極細小的外置空間擴充

總結來說，SanDisk Extreme Fit USB-C 的定位非常清晰。它並非主打極致速度的專業級 SSD，而是以「輕巧、方便、大容量」為賣點。如果您的舊 MacBook 或輕薄筆電容量已經捉襟見肘，又不想出門時總是帶著一顆笨重的外接 SSD，這款能附在機身的極細小 Type-C 隨身碟，絕對是擴充恩物，不過前提是你接受到它的售價的話。