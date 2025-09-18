一號戒備信號於周四維持
評論柯克槍擊案挨評 吉米金摩節目遭停播川普叫好
（法新社好萊塢17日電） 美國深夜秀主持人吉米金摩（Jimmy Kimmel）對保守派網紅柯克（Charlie Kirk）遇害一事發表評論後，節目遭到停播。總統川普對此叫好，稱之為「對美國來說的大好消息」。
美國廣播公司（ABC）電視網撤下這個美國極具影響力的深夜秀的驚人舉動，被批評人士抨擊為政府審查，但川普則是大聲叫好。川普長久以來對嘲諷他的諧星積怨已久。
他在自己的社群平台「真實社群」（Truth Social）頁面上寫道：「對美國來說是個大好消息…恭喜ABC終於有勇氣做該做的事。」
川普7月也曾對吉米金摩的深夜秀搭檔史蒂芬柯貝爾（Stephen Colbert）的節目被取消而感到欣喜。他呼籲另外兩位喜劇演員也應被撤換。
他寫道：「這樣一來，假新聞國家廣播公司（NBC）就只剩下吉米法隆（Jimmy Fallon）和塞斯麥爾斯（Seth Meyers）這兩個徹頭徹尾的失敗者了。他們的收視率也慘不忍睹。動手吧NBC！！！」
吉米金摩15日晚間在「吉米夜現場」（Jimmy Kimmel Live）節目的開場獨白中表示，柯克10日在猶他州巡迴演講中彈身亡後，「許多『讓美國再次偉大』（MAGA）陣營支持者正極力利用柯克遭槍殺一事來圖利」。
他接著播放了一段影片，影片中川普被問及柯克的死對他有何影響時，話鋒一轉，開始誇耀他在白宮興建中的新宴會廳，引發現場攝影棚觀眾哄堂大笑。
吉米金摩說：「這不是一個成年人哀悼一位被稱為朋友的人遭到謀殺的方式。這是一個4歲小孩哀悼金魚的方式。」
美國聯邦傳播委員會（FCC）主席卡爾（Brendan Carr）今天公開揚言要吊銷播出「吉米夜現場」的ABC附屬電視台的執照。
數小時後，美國最大的ABC附屬電視台所有者之一Nexstar宣布將從旗下電視台撤下節目。Nexstar正在推動一項數十億美元的合併案，而這項合併案需要得到FCC的批准。
由迪士尼（Disney）擁有的ABC隨後也跟進，在全國範圍內停播「吉米夜現場」。
吉米金摩並未立即發表評論，他的經紀人代表也未回覆法新社的詢問。
