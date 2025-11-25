Alo Yoga官網全網7折
試當真指公關公司拖數近3年 入稟追討11萬元服務費及逾期附加費
上月停運的 YouTube 頻道「試當真」，指在 2022 年與一間公關公司簽訂合約，安排旗下藝員 Kayan9896 參加品牌 Ferragamo 的公關活動，惟公關公司拖欠 11 萬元服務費，逾期附加費累計達 38.5 萬元。試當真周一（24 日）入稟區域法院，向該公司追討拖欠的服務費連同每月 10% 的逾期附加費。
入稟狀：完成工作後遭拖欠服務費
原告為試當真有限公司，被告是布斯公關有限公司（Buzz PR & Company Limited）。入稟狀由試當真董事游學修簽署。
入稟狀指，試當真與被告在 2022 年 11 月 9 日達成協議，由被告僱用試當真，提供「Ferragamo 22 x kayan9896」公關活動的藝員服務。被告同意在同年 12 月 9 日支付整個活動的服務費 11 萬港元，每延遲支付 1 個月，須額外支付 10% 的逾期附加費。
在整個協議期間，吳家忻（Kayan9896）是試當真旗下藝員，簽訂了藝員經紀合約，而試當真安排了 Kayan9896 完成協議上的工作內容。在 2023 年約 1 月，試當真要求被告支付 11 萬元服務費，惟被告一直沒付款。
附加費累計達38.5萬元
入稟狀指，試當真多次要求被告付款，並在 2025 年 9 月 22 日發信要求被告付款，警告會索取罰款。惟被告一直沒有付款，令試當真蒙受損失，截至入稟當天，被告已逾期付款 35 個月，逾期附加費累計達 38.5 萬元，現入稟追討 11 萬元服務費以及截至付款前的每月 10% 逾期附加費。
