試當真遊戲節目《試玩毛》團隊宣布創辦「一齊玩」 阿慈留言支持：姣婆守唔到寡
YouTube頻道「試當真」已於10月26日正式停運，由試當真製作嘅大型遊戲節目《試玩毛》於2021年初開播，深受觀眾喜愛，唔少集數更錄得破百萬收看，告別之作《墨魚遊戲2》邀請到100位藝人、KOL、演藝界人士參與遊戲，規模前所未有，成為社會熱話；對於停運，唔少網民都表示好唔捨得。昨日（12日），《試玩毛》遊戲設計團隊於社交平台宣布創辦全新組織「一齊玩」，再次引起討論。
《試玩毛》遊戲設計團隊於帖文展示「一齊玩」嘅Logo，Logo為包剪揼手勢，宣布將舉辦綜藝遊戲活動「一齊玩」，寫道：「現在說起遊戲，人們只會想起電子遊戲。不是回家各自打機，就是獨自低頭玩手機game。 但我們最快樂的遊戲回憶，或許是跟家人和朋友面對面一齊玩玩具、捉依因、007，以及各種桌上遊戲......我們希望反撲歸真，舉辦綜藝遊戲活動，讓所有人都可以體驗綜藝遊戲，找回『一齊玩』的樂趣！」唔少網民都留言表示想玩：「已經想玩」、「素人玩得冇？」、「支持」、「想玩」等等；亦有唔少KOL及藝人留言，包括試當真「元祖」倪安慈（阿慈）、蘇致豪（豪哥）、吳肇軒等等，阿慈更加用「姣婆守唔到寡」形容《試玩毛》團隊：「姣婆守唔到寡🤪！咁快有新搞作！支慈🤪」。
