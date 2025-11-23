實時交通燈號調節系統

香港人生活節奏急速，行人及駕駛者在交通燈前等候或有感「度日如年」。運輸署近年試驗「實時交通燈號調節系統」，利用感應器及人工智能分析人流、車流，動態分配綠燈時間，提升道路使用效率；因試驗計劃成效理想，運輸署表示，考慮在灣仔、銅鑼灣等繁忙地區的聯動式路口作試點，並計劃明年起分階段推展至全港約50個獨立燈控路口，預計2027年完成。

運輸署起初在獨立燈號控制路口安裝實時交通燈號調節系統作試驗，自2022年起進一步在東涌8個聯動式燈號控制路口作試驗。系統會串聯相關路口，為主要行車線持續「開綠燈」，車輛通過有關路口的平均時間可減少約5%至10%。

廣告 廣告

運輸署總工程師(交通控制)郭家駿說，系統毋須額外人手操作，不單為市民的生活帶來便利，更獲頒2025年香港資訊及通訊科技獎「智慧出行獎——智慧交通」優異證書。署方期望透過收集實時數據，提升交通管理及出行規劃，並與創科企業合作，推動智慧出行。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/試驗ai交通燈號調節-運輸署-明年擴展全港50路口/621466?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral