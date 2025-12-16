詹天文Windy祝福宏福苑災民時竟道「相信一切是最好的安排」急忙三度道歉︰真係好愧疚

大埔宏福苑火災發生兩個多星期，唔少公開活動都加入為災民送上祝福嘅環節。日前新城電台嘅《我們的大熱唱2025》上，歌手都各自寫上祝福語句，並喺台上親口打氣。「聲夢小花」之一詹天文Windy發言時表示，「我知道呢件事之後係好痛心，所以我都係想同佢哋講加油，take care，同埋相信一切是最好的安排，真係要樂觀面對所有嘢」。網友對詹天文嘅言論似乎唔太受落，認為係喺受災居民傷口上灑鹽。

詹天文出席新城活動時失言備受批評

詹天文事後發文道歉

詹天文留言回應網民時再致歉

詹天文好快就喺社交平台上留言就失言致歉，寫道「對唔住🧎‍♀️當時張紙嘅祝福語係自己寫嘅，本身諗住除咗講上面嘅內容自己都再講多啲祝福，但詞不達意，變咗tag歌，講咗唔啱嘅說話，好抱歉🙏🏻本身想表達嘅意思係相信一切都會好起來的，但講成呢句，讓大家覺得唔舒服真心好對唔住🧎‍♀️我之後會做義演，多啲用行動幫助災民，幫手籌款，再次同大家道歉，對唔住」。隨後Windy再喺社交平台發文道歉。

詹天文同時貼上當時心意卡嘅留言

去到尋日（星期一）詹天文出席TVB台慶頒獎禮活動時再向傳媒就言論道歉，解釋當時喺大會嘅心意卡上寫嘅係「加油take care 一切都會好起來的」，但係上台時可能太緊張，於是辭不達意講咗另一番說話。詹天文後來更一度哽咽，並且話「真係好愧疚」，又希望網民「口下留情」。

