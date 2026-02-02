詹姆斯創紀錄 連續第22次入選NBA全明星

（法新社紐約1日電） 41歲的洛杉磯湖人前鋒·詹姆斯今天入選NBA全明星賽，這是他連續第22次入選全明星，他是以西區替補球員身分入選。

詹姆斯並未被選為自發，但他與另外2名球員一起入選由NBA總教練從東、西區聯盟各選出的7名替補。至於傷病替補或新增球員，則由NBA總裁席佛（Adam Silver）挑選，以下是東、西區先發與替補名單。

東區先發

--安特托昆博（Giannis Antetokounmpo），密爾瓦基公鹿

--布朗（Jaylen Brown），波士頓塞爾蒂克

--布朗森（Jalen Brunson），紐約尼克

--康寧漢（Cade Cunningham），底特律活塞

--馬克西（Tyrese Maxey），費城76人

東區替補

--巴恩斯（Scottie Barnes），多倫多暴龍

--杜倫（Jalen Duren），底特律活塞

--強生（Jalen Johnson），亞特蘭大老鷹

--密契爾（Donovan Mitchell），克里夫蘭騎士

--鮑爾（Norman Powell），邁阿密熱火

--西雅坎（Pascal Siakam），印第安納溜馬

--唐斯（Karl-Anthony Towns），紐約尼克

西區先發

--柯瑞（Stephen Curry），金州勇士

--唐西奇（Luka Doncic），洛杉磯湖人

--吉爾傑斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），奧克拉荷馬雷霆

--約基奇（Nikola Jokic），丹佛金塊

--溫班亞馬（Victor Wembanyama），聖安東尼奧馬刺

西區替補

--阿維亞（Deni Avdija），波特蘭拓荒者

--布克（Devin Booker），鳳凰城太陽

--杜蘭特（Kevin Durant），休士頓火箭

--愛德華茲（Anthony Edwards），明尼蘇達灰狼

--霍姆葛倫（Chet Holmgren），奧克拉荷馬雷霆

--詹姆斯（LeBron James），洛杉磯湖人

--莫瑞（Jamal Murray），丹佛金塊。