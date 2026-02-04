詹姆斯柯瑞杜蘭特重聚 NBA全明星奧運3老合體

（法新社洛杉磯3日電） NBA明星賽今天公布各小隊陣容，連續22次入選的詹姆斯將與奧運隊友柯瑞與杜蘭特同披「美國條紋」戰袍，3人共有多達50次全明星經驗。

今年全明星賽分為3支隊伍。2支由美國球員組成，分別為「美國之星」（USA Stars）與「美國條紋」（USA Stripes），另一支則是國際聯軍的「世界隊」。3支隊伍先打循環賽，前2名進決賽。

詹姆斯、柯瑞和杜蘭特這三位美國隊在2024年巴黎奧運奪得金牌的功臣，將與波士頓塞爾提克隊的傑倫布朗、紐約尼克的布朗森、快艇的雷納德，這些名將均將為「美國條紋」奮戰，騎士的密契爾和熱火的鮑爾也在陣中。

另一支隊伍「美國之星」，包括活塞的康寧漢、灰狼的愛德華茲，以及雷霆的霍姆葛倫。此外，太陽王牌布克、76人的馬克西與活塞的杜倫也在隊中。

「世界隊」由雷霆的加拿大球星、現任NBA最有價值球員吉爾傑斯-亞歷山大坐鎮，湖人的唐西奇、馬刺的溫班亞馬以及金塊的約基奇均屬於這支超級軍團。

雷納德是由NBA總裁席佛（Adam Silver）選出。