詹姆斯第23季出賽寫紀錄率湖人擒爵士 三分球數史上第6

（法新社洛杉磯18日電） 先前因傷始終無法上場的「詹皇」詹姆斯，今天在洛杉磯湖人對猶他爵士的比賽以先發身分上陣，展開破天荒的第23個NBA球季，最終拿下11分、12助攻和3籃板，助湖人140比125擊敗爵士，湖人取得3連勝。

除了以先發之姿開啟第23季，刷新先前卡特（Vince Carter）保持的22季紀錄外，詹姆斯（LeBron James）也在三分球命中數排行榜上超越「大嘴」米勒（Reggie Miller），升至史上第6。

40歲的詹姆斯因坐骨神經痛，自訓練營開訓以來就高掛免戰牌，錯過了季前熱身賽和例行賽前14場比賽。生涯從未缺席開幕戰的詹姆斯，上週才重新開始有身體對抗的訓練內容，並於昨天參加本季首度的湖人隊完整練習。

詹姆斯昨天坦言，自己的身體狀態還未達到理想比賽水準，但對於邁向生涯最新里程碑仍躍躍欲試。當他終於穿上球衣踏上球場時，他成為史上首位征戰23個NBA球季的球員。

詹姆斯上場前11分鐘未得分，但在上半場投進兩記三分球，使他超越米勒躍居NBA三分球數歷史排行榜第6名。

第3節詹姆斯一次切入上籃得手，將自己的連續得分達雙位數紀錄推進到1293場，也就是從2007年1月6日以來，詹姆斯出賽的每一戰皆至少得10分。

湖人以唐西奇（Luka Doncic）攻下37分、10助攻表現最佳，芮維斯（Austin Reaves）則貢獻26分。湖人收下3連勝，戰績提升至11勝4負，西區排名第4。

爵士以年僅22歲的喬治（Keyonte George）攻下33分最多，得分追平本季個人新高。喬治出生於詹姆斯2003年NBA初登場的10天後。芬蘭籍大將馬卡南（Lauri Markkanen）拿到31分。爵士近7戰5敗，戰績5勝9負，西區排行第10。