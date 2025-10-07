詹姆斯貼神秘短片引發退休猜測 湖人主場門票漲

（法新社洛杉磯6日電） 美國職籃NBA洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）上傳的一段神祕影片，今天在網上掀起熱議。球迷紛紛猜測究竟是詹姆斯準備宣布退休，或只是又一商業賣點。

詹姆斯透過社群媒體發布長達10秒的影片，預告他將於格林威治時間7日下午4時公布「所有決定中的那個決定」，並將這場發表會稱為「第二次決定」。

影片顯然是在致敬詹姆斯2010年那場著名、精心策劃的「決定」，當年他吊足籃球迷胃口，最終宣布離開克里夫蘭騎士，以自由球員身分加盟邁阿密熱火。

今天這支影片發布時，剛好詹姆斯即將在本月底締造歷史，成為NBA史上首位進入第23個賽季的球員。

上週在湖人媒體日活動時，詹姆斯表示他尚未決定何時退休，但坦言自己「越來越接近那個時刻」。

他當時告訴媒體：「我對今天感到很興奮，也很珍惜能再打我所熱愛這項運動的機會。無論今年的旅程會怎麼發展，我都會全心投入，因為我不知道終點在哪裡。不過那一天應該已沒太遠。」

雖然美國有媒體在報導相關影片時以「退休會不會是下一步？」作為標題，但也有報導指出，詹姆斯與亞馬遜（Amazon）等眾多商業夥伴合作密切，或許才是神祕貼文的真正原因。亞馬遜恰巧將在7日舉辦促銷活動。

今年40歲的詹姆斯另準備迎接身披湖人戰袍的第8季，也是詹姆斯與湖人合約的最後一年。

但不論這次的影片是否預告他會有像是宣告引退的重大宣布，或只是新的商業計畫，湖人本季最後一場主場比賽的門票價格已然飆漲。