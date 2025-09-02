誇啦啦史詩「三國三部曲」將於 2025/26 年度以終章《降龍訣》畫下完美句號

全新系列活動以劇場演出、藝術工作坊及數碼創新激勵創意學習，現正接受報名。

香港 - Media OutReach Newswire - 2025 年 9 月 2 日 - 誇啦啦藝術集匯（誇啦啦）今日宣布推出 2025/26 年度學校教育項目，為一系列富有活力的藝術教育體驗揭開序幕，現正接受報名。本年度的重點項目是：「從文本到舞臺®」「三國三部曲」萬眾曯目的最終章 ——《降龍訣》。同季推出的精彩節目亦包括雙語「戲遊人生計劃」、專為教育工作者而設的全面「創意教學教師持續專業發展」，以及多功能免費網上學習平台 digiAFTEC®。



2025/26年度計劃涵蓋四大特色專題項目，旨在培養中小學生的創意思維、慎思明辨能力和文化鑑賞力。從旗艦項目「從文本到舞臺®」劇場製作，到尖端的網上學習平台，這些課程既充分滿足 21 世紀教育的演變與需求，亦能配合教育局的學習目標。



「從文本到舞臺®」：《降龍訣》



本年度的旗艦製作《降龍訣》將於 2026 年 3 月在誇啦啦場地伙伴西灣河文娛中心劇院舉行首演。此英語演出附設雙語字幕，由誇啦啦藝術總監黃清霞博士改編及執導，為這部傳奇史詩帶來震撼人心的詮釋。故事講述劉備命數將至，蜀漢的命運懸於諸葛亮的最後一次北伐，他將與畢生宿敵司馬懿一決高下，展開攸關生死的智謀對決。本劇將把三部曲中對忠誠、兄弟情誼、堅毅精神等主題的探討推至最高峰。



在黃清霞博士的執導和改編下，這部扣人心弦的改編作品，透過史上兩大軍事謀略家的傳奇對決，深入探討忠誠、情義、領導重任等發人深省的主題。製作由專業演員擔綱，配以現場音樂及雙語字幕，讓當代國際觀眾能更認識和欣賞中國經典文學。



黃清霞博士在回顧整個三部曲時表示：「能將這部史詩搬上舞台是一趟非凡的旅程。透過《降龍訣》，我們不僅是為一個故事作結，更是再次印證經典文學啟迪新世代的文化力量。這些關於謀略、忠誠和人類決心的故事歷久彌新。『從文本到舞臺®』始終以激發學生對藝術與文學的熱情為宗旨，打造兼具知識啟發與情感共鳴的劇場體驗。」



自 2009 年推出至今，「從文本到舞臺®」已接觸逾 13 萬名中學師生，是香港最悠久的英語劇場教育計劃之一。2025/26 年度將繼續提供全方位學習體驗，包括演前學習資源、互動工作坊及演後活動，旨在加深學生對文學及表演藝術的參與和理解。



將課堂化為創意工作室



除了主舞台製作，誇啦啦 2025/26 年度亦提供一系列旨在將創意融入校園的全面計劃：





「戲遊人生計劃」：此雙語戲劇學習計劃透過 14 部精選本地及國際原創劇作，引導中學生探討身份認同、社交媒體、家庭等與青少年成長息息相關的當代主題。計劃透過到校指導和結業劇場演出及討論，培養學生慎思明辨和自我表達的能力。

「創意教學教師持續專業發展」： 誇啦啦秉持對教育工作者的承諾，提供一系列專業發展工作坊。這些互動環節為教師提供實用教學策略和工具，協助教師將以創意和藝術為本、基於實物的學習模式融入課堂。

digiAFTEC®：此免費網上教育資源全天候支持小四至中三學生自主學習，其中包括多個互動單元，如培養創意思維的《妙在巧遇》、探索形體劇場和堅毅精神的《亞馬遜 860 日》，以及揭開舞台製作神秘面紗的《青少年劇場入門指南》。



誇啦啦行政總裁邱歡智女士表示：「2025/26 年度的全方位項目計劃體現了我們連結藝術與教育的理念。透過結合《降龍訣》的文化橋樑作用、『戲遊人生計劃』中強調的慎思明辨及議題討論、教師培訓項目和 digiAFTEC® 提供的便捷網上資源，我們為師生提供了多元化藝術參與途徑。我們的目標是通過藝術培養學生的五大共通能力（5C）—— 創意（Creativity）、慎思明辨（Critical Thinking）、溝通能力（Communication）、協作技能（Collaboration）和回饋社會（Contribution），為新一代裝備應對未來的關鍵技能。」



完整計劃詳情請參閱附錄。





附錄：誇啦啦藝術集匯 2025/26 年度學校計劃總覽





計劃

對象

主要特色及內容

費用

「從文本到舞臺®」2026：《降龍訣》



https://www.aftec.hk/?p=14323&lang=zh

中一至中六學生

HK$120 師生同價

「戲遊人生計劃」



https://www.aftec.hk/?page_id=13822&lang=zh

中一至中六學生

每組 HK$36,000



（每組最多 30 位學生及 4 位老師）

「創意教學教師持續專業發展」



https://www.aftec.hk/?p=14716&lang=zh

中小學教師

按個別情況安排

digiAFTEC®



https://www.aftec.hk/?page_id=14009&lang=zh

小四至中三學生

免費







關於誇啦啦藝術集匯

推動香港創意學習與藝術教育發展



創意讓我們得以發掘自身與世界的無限可能。它不僅能提升解難能力、培育人際關係、讓人堅毅不屈，更能以萬千方式轉化生命。誇啦啦多年來與學生、教育工作者及創意工作者攜手，在社區散播創意種子 —— 年復年的開花結果，滋養了整片人文沃土。



作為扎根香港的藝術教育機構，我們以培育這個城市最珍貴的寶藏 —— 人才為使命。透過共同設計、鼓勵協作、兼收並蓄的雙語教育項目，讓年輕人得以自由探索、自在表達，促使百花齊放。我們以藝術教育點燃想像力，提升自信，加強歸屬感，與香港共同成長。



網頁：

www.aftec.hk



