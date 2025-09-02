從愛民邨玩到世界搖搖大賽 阿反奪 40 歲以上世一
誇啦啦史詩「三國三部曲」將於 2025/26 年度以終章《降龍訣》畫下完美句號
全新系列活動以劇場演出、藝術工作坊及數碼創新激勵創意學習，現正接受報名。
香港 - Media OutReach Newswire - 2025 年 9 月 2 日 - 誇啦啦藝術集匯（誇啦啦）今日宣布推出 2025/26 年度學校教育項目，為一系列富有活力的藝術教育體驗揭開序幕，現正接受報名。本年度的重點項目是：「從文本到舞臺®」「三國三部曲」萬眾曯目的最終章 ——《降龍訣》。同季推出的精彩節目亦包括雙語「戲遊人生計劃」、專為教育工作者而設的全面「創意教學教師持續專業發展」，以及多功能免費網上學習平台 digiAFTEC®。
2025/26年度計劃涵蓋四大特色專題項目，旨在培養中小學生的創意思維、慎思明辨能力和文化鑑賞力。從旗艦項目「從文本到舞臺®」劇場製作，到尖端的網上學習平台，這些課程既充分滿足 21 世紀教育的演變與需求，亦能配合教育局的學習目標。
「從文本到舞臺®」：《降龍訣》
本年度的旗艦製作《降龍訣》將於 2026 年 3 月在誇啦啦場地伙伴西灣河文娛中心劇院舉行首演。此英語演出附設雙語字幕，由誇啦啦藝術總監黃清霞博士改編及執導，為這部傳奇史詩帶來震撼人心的詮釋。故事講述劉備命數將至，蜀漢的命運懸於諸葛亮的最後一次北伐，他將與畢生宿敵司馬懿一決高下，展開攸關生死的智謀對決。本劇將把三部曲中對忠誠、兄弟情誼、堅毅精神等主題的探討推至最高峰。
在黃清霞博士的執導和改編下，這部扣人心弦的改編作品，透過史上兩大軍事謀略家的傳奇對決，深入探討忠誠、情義、領導重任等發人深省的主題。製作由專業演員擔綱，配以現場音樂及雙語字幕，讓當代國際觀眾能更認識和欣賞中國經典文學。
黃清霞博士在回顧整個三部曲時表示：「能將這部史詩搬上舞台是一趟非凡的旅程。透過《降龍訣》，我們不僅是為一個故事作結，更是再次印證經典文學啟迪新世代的文化力量。這些關於謀略、忠誠和人類決心的故事歷久彌新。『從文本到舞臺®』始終以激發學生對藝術與文學的熱情為宗旨，打造兼具知識啟發與情感共鳴的劇場體驗。」
自 2009 年推出至今，「從文本到舞臺®」已接觸逾 13 萬名中學師生，是香港最悠久的英語劇場教育計劃之一。2025/26 年度將繼續提供全方位學習體驗，包括演前學習資源、互動工作坊及演後活動，旨在加深學生對文學及表演藝術的參與和理解。
將課堂化為創意工作室
除了主舞台製作，誇啦啦 2025/26 年度亦提供一系列旨在將創意融入校園的全面計劃：
「戲遊人生計劃」：此雙語戲劇學習計劃透過 14 部精選本地及國際原創劇作，引導中學生探討身份認同、社交媒體、家庭等與青少年成長息息相關的當代主題。計劃透過到校指導和結業劇場演出及討論，培養學生慎思明辨和自我表達的能力。
「創意教學教師持續專業發展」： 誇啦啦秉持對教育工作者的承諾，提供一系列專業發展工作坊。這些互動環節為教師提供實用教學策略和工具，協助教師將以創意和藝術為本、基於實物的學習模式融入課堂。
digiAFTEC®：此免費網上教育資源全天候支持小四至中三學生自主學習，其中包括多個互動單元，如培養創意思維的《妙在巧遇》、探索形體劇場和堅毅精神的《亞馬遜 860 日》，以及揭開舞台製作神秘面紗的《青少年劇場入門指南》。
誇啦啦行政總裁邱歡智女士表示：「2025/26 年度的全方位項目計劃體現了我們連結藝術與教育的理念。透過結合《降龍訣》的文化橋樑作用、『戲遊人生計劃』中強調的慎思明辨及議題討論、教師培訓項目和 digiAFTEC® 提供的便捷網上資源，我們為師生提供了多元化藝術參與途徑。我們的目標是通過藝術培養學生的五大共通能力（5C）—— 創意（Creativity）、慎思明辨（Critical Thinking）、溝通能力（Communication）、協作技能（Collaboration）和回饋社會（Contribution），為新一代裝備應對未來的關鍵技能。」
完整計劃詳情請參閱附錄。
附錄：誇啦啦藝術集匯 2025/26 年度學校計劃總覽
計劃
對象
主要特色及內容
費用
「從文本到舞臺®」2026：《降龍訣》
中一至中六學生
HK$120 師生同價
中一至中六學生
每組 HK$36,000
「創意教學教師持續專業發展」
中小學教師
按個別情況安排
digiAFTEC®
小四至中三學生
免費
Hashtag: #AFTEC
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
關於誇啦啦藝術集匯
推動香港創意學習與藝術教育發展
創意讓我們得以發掘自身與世界的無限可能。它不僅能提升解難能力、培育人際關係、讓人堅毅不屈，更能以萬千方式轉化生命。誇啦啦多年來與學生、教育工作者及創意工作者攜手，在社區散播創意種子 —— 年復年的開花結果，滋養了整片人文沃土。
作為扎根香港的藝術教育機構，我們以培育這個城市最珍貴的寶藏 —— 人才為使命。透過共同設計、鼓勵協作、兼收並蓄的雙語教育項目，讓年輕人得以自由探索、自在表達，促使百花齊放。我們以藝術教育點燃想像力，提升自信，加強歸屬感，與香港共同成長。
網頁：
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
魚肝油推薦｜魚肝油是童年回憶定陰影？魚肝油作用及副作用解構！魚油丸及魚肝油分別大
有網民在Facebook群組「90年代回憶」懷緬過去，表示兒時經常被逼飲魚肝油，腥味極重，難飲到「打冷震」，不明白為何父母堅持買魚肝油回來逼其飲，深得其他網民共鳴。Yahoo Food ・ 1 天前
胡定欣男友正面長相曝光成焦點 網民激讚身型高大有夫妻相
胡定欣於去年成功脫單，於今年元宵節公開與醫生男友陳健華（Akin）外遊滑雪照。胡定欣不時被網民偶遇行街拍拖Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
香港小姐2025丨TVB主席許濤罕見拖名模妻陳祉妤行紅地毯 51歲狀態絕佳再婚5年恩愛如初
《2025香港小姐競選決賽》昨晚（8月31日）圓滿完成，分別由陳詠詩勇奪冠軍，施宇琪奪亞軍及袁文靜獲季軍，除了賽果觸目，賽前行紅地毯環節亦有亮點，電視廣播有限公司行政主席許濤罕見與太太陳祉妤（Balia，前名：陳沛嘉）一起亮相，51歲的陳祉妤是1993年澳門小姐選美大賽季軍及最佳儀態獎，2020年與許濤再婚後一直低調，今次身穿白色禮服套裝，挽着丈夫的手臂一起進場，公開大曬恩愛。雖然陳祉妤已年過半百，但身材容貌狀態絕佳，盡顯雍容華貴一面，完全不輸港姐佳麗，Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
阿里收市升18.5%！外送大戰燒錢數百億 卻換來電商生態終極勝利
阿里巴巴今 (1) 日開高走高，終場暴漲 18.5% 至每股 137.1 港元，專家最新指出，阿里巴巴股價的驚人飆升背後，是一場以百億補貼換取用戶規模和市場格局重塑的戰略勝利，這場外賣大戰正在改變中國電商和即時零售的生態規則。鉅亨網 ・ 23 小時前
28歲「超殺女」Chlöe Moretz與模特兒女友Kate Harrison結婚了！低調守護同性戀情7年，愛一個上一課終遇見幸福
Chlöe Grace Moretz 要結婚了！現年28歲的「超殺女」，與低調戀愛 7 年的女友 Kate Harrison 傳來結婚消息，二人於社交媒體發佈婚紗試身影片，洋溢著幸福甜蜜的笑容，到底是誰讓 Chlöe Moretz 說我願意？先戴上太陽眼鏡防閃，再一齊了解二人的戀愛經歷吧～Yahoo Style HK ・ 1 小時前
43歲孫藝真「孫仙」威尼斯仙氣穿搭馬上收藏！同款testoni手袋、高跟鞋，百搭程度讓人忍不住入手
韓國女神孫藝真近日在 Instagram 分享海量威尼斯美照，一身仙氣造型瞬間吸引全球粉絲目光！韓國女神完美示範如何將意大利精品 Testoni 單品融入日常穿搭，舉手投足間盡顯優雅氣質，同款單品更即時成搶購目標！Yahoo Style HK ・ 10 小時前
呂宇健筆｜富二代李根興點解要「認低威」？｜Ken Lui
盛滙商舖基金創辦人李根興向來活躍於各大媒體及社交平台，但近日他的曝光率比之前更加高，連日接受不同媒體的訪問，分...BossMind ・ 20 小時前
香港小姐2025丨決賽8大重點 張敬軒被指似樓面帶位 李治廷被彈走晒音 馮盈盈靚爆全場出鏡率高
《2025香港小姐競選決賽》於昨晚（8月31日）圓滿落幕，陳詠詩勇奪冠軍，亞軍及季軍則分別為施宇琪和袁文靜，李尹嫣則奪得「友誼小姐」和「最上鏡小姐」。今屆香港小姐以「Do You Wanna Be…」主題， Fashion Show作決賽亮點Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
金價突破3,500美元創歷史新高 減息預期刺激需求
金價觸及紀錄高點，聯儲會減息前景以及對其未來前景的擔憂給黃金漲勢注入新動力。Bloomberg ・ 7 小時前
香港小姐2025丨決賽冠亞季軍名單出爐 陳詠詩狀態大勇奪冠 曾展望及葉蒨文「公然拍拖」搶晒鏡 李尹嫣大熱倒灶
《2025香港小姐競選》決賽今晚（31日）圓滿結束，冠軍、亞軍、季軍、「最上鏡小姐」以及「友誼小姐」等獎項塵埃落定Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
仙氣學生「反正都遲了」道出社會潛規則？打工仔遲到扣薪有規管
學生一句「反正都遲了」引發網民熱議，被讚懂得社會潛規則，現實中返工遲到，僱主能否扣薪？勞工法例早有明文規定。Yahoo財經 ・ 9 小時前
《績後》一文綜合大行於阿里巴巴(09988.HK)公布業績最新目標價及觀點
阿里巴巴(BABA.US)(09988.HK)上周五(8月29日)公布2026財年首財(截至今年6月底止財季)季業績，外媒《華爾街日報》報道阿里擬打造新AI晶片後，今早裂口高開近15%後，盤中曾高見137.5元一度彈高18.8%，半日報135.7元搶上17.3%，成交額375.5億元。摩根士丹利發表題為「中國最優質的人工智慧賦能者(指阿里)正在上演」報告，指阿里雲第二財季(截至今年9月底止財季)進一步加速增長，收入增速達30%以上，雖料即時零售第二財季錄350億人民幣虧損，但管理層承擔未來一至兩個月每單位經濟虧損半，估計此應會見頂。AASTOCKS ・ 1 天前
魏駿傑前妻張利華隨保險界女王轉行躋身「百萬圓桌」 身光頸靚兼不愁寂寞過富貴生活
魏駿傑前妻張利華曾被指背夫出軌，回復單身的她身光頸靚，在「保險界女王」王玉環幫助下成為旗下強人，更成功躋身保險業「百萬圓桌」行列。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
待嫁新娘Selena Gomez的愛情哲學：如沒有遇到對的人，我會選擇繼續單身亦不投入有毒關係
Taylor Swift 宣佈訂婚，大家隨即想起 Taylor Swift 與 Selena Gomez 16 年前討論真愛的對話，現時兩位都已是待嫁準新娘，幸福又甜蜜。 Selena Gomez 愛情路亦非一帆風順，一起來看看 Selena Gomez 的愛情哲學吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
海德園｜首批約1.75萬元 工廠墳景走唔甩 想睇海景要點揀
柴灣逾20年未有大型新盤，最新由太古地產牽頭發展的海德園，正推出項目的第1期，包括第2及第3座，共592個單位，涵蓋1房至3房戶型，關鍵日期為2026年8月，樓花期約1年。28Hse.com ・ 2 小時前
鄭氏家族據悉考慮年底前向其控股的新世界發展注資
據知情人士透露，新世界發展的控股股東鄭氏家族考慮最早於今年年底向這家負債累累的建築商注資。Bloomberg ・ 1 天前
張學友東莞騷唱到一半聲帶出事 哽咽宣布：要終止個騷！
【on.cc東網專訊】歌神張學友東莞站演唱會原本於今年6月6日至8日，在廣東東莞銀行籃球中心連開3場，但因有兩天與中國高考撞期，再加上附近有考場，故日前遭到部分市民投訴，希望演唱會延期，以免造成考場交通混亂。對此，主辦單位宣布演唱會改為8月29日至31日舉行。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
Swarovski飾品快閃低至半價！最平$347買到水晶手鏈/生日禮物之選Birthstone系列 Minecraft聯名登場
想入手飾品點綴自己的穿搭，價錢親民、閃亮耀眼的Swarovski是一個好選擇！今次Swarovski官網的Outlet專區推出水晶飾品低至半價，近900款首飾有優惠，經典款Swan手鍊、Una項鏈、Stella鏈墜以及瑞士製造的腕錶都有減價！官網更有生日禮物之選的Birthstone系列首飾，9月誕生石是具有神秘氣質的深藍色寶石。此外，Minecraft聯名系列全新登錄官網，每一款都精緻耐看，擺在家中彷彿置身於場景，可以慢慢欣賞。而且官網購物相當有保障，買夠$500即免運費，享有7日可退貨服務，讓大家無後顧之憂入手心水款式。Yahoo Style HK ・ 8 小時前
全球首例AI謀殺案！ChatGPT成「偏執放大器」56歲IT菁英弒83歲母親後輕生
美國康乃狄克州一個富裕又安靜的郊區，一棟價值 270 萬美元的荷蘭殖民風格豪宅本應是退休老人 Suzanne Eberson Adams 頤養天年的港灣，卻在一夜之間淪為悲劇的舞台，因他的 56 歲兒子 Stein-Erik Soelberg 在跟 ChatGPT 的交流互動加劇了自身偏執，最終導致了一起可怕的謀殺與自殺事件。鉅亨網 ・ 1 天前
Coach從「媽媽手袋」變GenZ寵兒！Anne Hathaway助攻再登熱搜，這5款親民價手袋要鎖定
相隔差不多 20 年，《穿Prada的惡魔》續集終於開拍，Anne Hathaway 再度化身 Andy Sachs 重返紐約街頭。這次她不再是當年那個為借 Chanel 長靴而奔波的職場新鮮人，反而以女強人姿態現身，手上的 Coach 復古公事包更成為焦點。Yahoo Style HK ・ 8 小時前