綠置居 2024 攪珠出爐 即睇頭 10 個數字
認國家錯誤 韓國總統首為兒童海外領養弊端致歉
（法新社首爾2日電） 韓國總統李在明今天首度就政府批准將十多萬名兒童送往海外收養的弊端致歉，表示此舉構成「不公正的人權侵犯」。
今年初，官方調查確認政府為協助收養過程中的舞弊行為負責，其中包括偽造文件與調換身分等。
如今是亞洲第4大經濟體和全球文化強國的韓國，過去數十年曾是世界最大兒童出口國之一，在1955年至1999年間，共有逾14萬名兒童被送往海外收養。 國際收養始於1950年至1953年韓戰結束後，目的是將由當地婦女和美國士兵所生的混血兒，從這個推崇民族同質性的社會中清除。
李在明在聲明中表示：「近期法院判決及真相與和解委員會的調查顯示，部分海外收養過程中確實發生不公正的人權侵犯。」
「在那段時期，國家未能充分履行其責任。我代表大韓民國，向曾經受苦的海外被收養者、其收養家庭及原生家庭，致上誠摯的歉意與慰問。」
1970和1980年代，隨著韓國擺脫戰後貧困並迅速發展經濟，海外收養發展成一門龐大產業，為國際收養機構帶來數百萬美元收益。 李在明表示，儘管韓國已成為經濟強國，但在2020年代，每年平均仍有超過100名兒童被送往海外收養。
近來海外收養的主要來源是未婚女性生育的嬰兒，她們在保守社會中依舊遭受排斥。
真相委員會在今年3月發布的重大聲明中認定，在韓國兒童的國際收養過程中發生侵犯人權行為，包括「孤兒登記造假、身分竄改，以及對領養父母審核不周」。
該委員會還發現，「眾多案件中並未遵循」韓國親生父母的「合法同意程序」，並呼籲政府發表正式道歉。
其他人也在看
美政府停運 反成特朗普黃金機會？
白宮似乎打算利用資金短缺來擴大特朗普的影響力。特朗普已表明或在停擺期間動用擴張權力來解僱聯邦僱員，甚至削減部分項目。不少評論認為，這初步的行動就像馬斯克曾主導的「政府效率部門」一樣，有人更戲稱這是「DOGE 2.0」。Yahoo財經 ・ 2 小時前
政府關門倒數 特朗普威脅永久解雇75萬聯邦員工
美國政府停擺午夜倒數計時，分析師預測民主黨和共和黨難在最後關頭達成協議。經濟學家警告將對家庭財務造成廣泛衝擊，從聯邦員工薪資延遲、房貸申請受阻，到旅遊計畫受影響，停擺時間越長傷害越大。鉅亨網 ・ 1 天前
創紀錄！美國15萬聯邦僱員9月底離職
據多家媒體報導，美國已有約 15.4 萬名聯邦政府僱員接受政府開出的條件，將於周二（30 日）正式離職，這意味著 2025 年將是二戰結束以來美國政府離職人數最多的一年。鉅亨網 ・ 1 天前
13.7兆！全球前十大主權財富基金挪威1.74兆美元居冠 接下來都亞洲中東國家天下
最新數據顯示，全球主權財富基金總規模已逼近 13.7 兆美元，其中前十名管理資產佔比超過七成，亞洲與中東國家在其中佔據絕對主導地位。鉅亨網 ・ 2 小時前
特朗普將施壓習近平購買美國大豆 減輕豆農經濟壓力
【彭博】— 美國總統特朗普表示，他將在即將舉行的亞太經濟合作組織(APEC)峰會上會晤中國國家主席習近平，並就中國拒絕採購美國大豆問題與之正面交鋒。Bloomberg ・ 11 小時前
美擬與中國增「非敏感商品」貿易
距離11月10日中美貿易休戰期屆滿尚有一個多月，美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）周二出席紐約經濟俱樂部活動時表示，在休戰期屆滿前，華府不會採取行動降低對華關稅，但希望繼續與中國官員進行定期討論，努力實現更加平衡的貿易關係，雙方可以增加美國農產品和中國消費品等「非敏感商品」的貿易，形容華府期望找到雙邊貿易可以更自由增長的領域。信報財經新聞 ・ 13 小時前
容祖兒疑似被人輕掃玉背 楊受成「出手救駕」被讚 經理人霍汶希還原事發經過
日前喺澳門舉行嘅《2025灣區升明月》活動上，有網民拍攝台下情況時，片中穿著露背晚裝嘅容祖兒，被身旁一名穿米白色西裝嘅男子輕掃玉背Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
Longchamp被封「歐洲防盜神袋」，限時76折入手！9大熱賣手袋款式推介：Le Pliage摺疊包/Le Roseau「牛角扣」手袋
說到法國品牌Longchamp，設計極簡又時尚，重點是耐用性高，難怪會紅遍全球，更是深得各地女生的喜愛。近年來，除了經典的Le Pliage摺疊包外，Longchamp更推出多款手袋，從人氣飯盒包、Hobo袋再到優雅的水桶包，每一款都魅力十足，讓人忍不住想要立刻入手！Longchamp近來更有一款備受推崇的「防盜神袋」，不僅外形時髦輕巧，還能有效阻止扒手偷竊，堪稱出遊旅行必備神器，令大家瘋狂搶購！以下即為大家精選9款Longchamp熱賣手袋，更能以比專門店更優惠的價格入手。Yahoo Style HK ・ 8 小時前
UNIQLO x NEEDLES破天荒聯名！經典蝴蝶運動褲$300有找，10.31開賣必搶
在毫無預告之下，UNIQLO 突然宣佈與日本品牌 NEEDLES 推出全新聯乘系列，消息一出，立即在社交平台瘋狂洗版。Yahoo Style HK ・ 1 天前
伍富橋太太Shirley節目奪獎後被樂翊榆訪問惹怒 爆喊回應：希望你可以學識道歉兩個字點樣寫
HOY TV飲食節目《領廚爭霸戰》日前播畢，伍富橋太太Shirley於節目中奪得亞軍及「最強廚神」的，樂翊榆近日受訪時曾直言「原來HOY TV是這麼公平的」，隨即惹怒Shirley。Shirley爆喊開Live，又撰文回應樂翊榆。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
蘇施黃拒絕向泰山道歉 原因「佢做得唔好我先窒佢」
自爆患前列腺癌第四期的商台DJ泰山（曾匡民），曾經擔任蘇施黃嘅節目助理多年。早前泰山受訪時透露同阿蘇共事8年，曾經試過被人兜口兜面掟筆批評稿件Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
李根興：沒有銀行肯借錢給我！ 變招full pay出擊 望成「新舖王」
「Physically well, financially terrible.」盛匯商舖基金創辦人李根興以這金句來形容自己及旗下基金的現況，可謂非常貼切。他接受本報專訪時坦言，面對香港零售市道持續低迷，商舖價格大幅回落，基金被傳不穩，現階段「已經沒有銀行肯借錢給我」。然而，不同於其他「舖王」在逆市中投降、破產、銷聲匿跡，他表示仍然想迎難而上，計劃在艱難市況下「full pay」出擊，或許能成就撈底「新舖王」。信報財經新聞 ・ 13 小時前
何伯認向途人噴殺蟲水襲擊罪成 求情指何太已離開兼積蓄被子女「攞晒」
因接受電視台訪問、爆出與子女爭產而成為名人的77歲「何伯」，今年5月與何太在屯門港鐵兆康站與一名婦人爭執，何伯當場噴殺蟲水，令婦人需送院治理。何伯在警誡下聲稱當時被罵「過街老鼠」，因一時衝動而犯案，他今日（9月30日）在屯門裁判法院承認一項襲擊罪，獲准保釋候判。辯方求情時透露何伯最新狀況，表示何太已經離開，而何伯的積蓄遭子女「攞晒」，他目前住在老人院，現已從案中得到教訓，望能判罰款或緩刑。署理主任裁判官表明會考慮所有判刑選項，包括即時監禁，案件押後至10月21日判刑。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Jisoo變身「森林公主」為Dior大騷定裝！春夏2026準備登場，牛油果綠晚裝美如仙子
BLACKPINK Jisoo作為Dior全球大使，公開了試裝片段，為即將於10月1日巴黎舉行的Dior春夏2026時裝秀暖身！Yahoo Style HK ・ 1 天前
34歲《單身即地獄》車炫承積極抗血癌！貪靚型男掉髮仍微笑面對，親自剃光頭正面宣告：我會克服一切，變得更強大、更溫暖
《單身即地獄》第一季參演者及「宣美御用舞者」車炫承驚爆患上血癌！憑健碩身材及舞台魅力而走紅的車炫承，親自透露 6 月因急病送院，竟被診斷出患上血癌（白血病），讓大家十分震驚！Yahoo Style HK ・ 1 天前
遊日掃貨別只衝UNIQLO！除了MUJI還有哪些？5間日本平價女裝店讓你買到手軟
每次遊日掃貨，總是被MUJI的簡約、UNIQLO的實穿吸引？但其實日本還有不少隱藏女裝店，款式多、質感好、價格又夠親民，性價比極高！今次就為大家精選5間必逛店鋪，下次去日本記得列入你的 shopping list，就算預算有限也能盡情爆買！Yahoo Style HK ・ 23 小時前
張與辰奪獎後快速爆紅 出道21年曾擊敗羅力威 坦承整容
《中年好聲音3》亞軍張與辰（Vic）獲獎後爆紅，不過其實佢早於2004年以原名張祖誠喺馬來西亞出道，獲得首屆《大馬偶像》季軍，又曾赴香港參加亞視《亞洲星光大道》踢館賽，擊敗當屆冠軍羅力威Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
風林火山影評︳觀眾毀譽參半 網上影評人批「不如唔好上」 內地開畫票房僅過2千萬
由麥浚龍Juno執導、雲集金城武、劉青雲、梁家輝等巨星嘅電影《風林火山》，喺2018年煞科之後一直未有消息幾時上映，成為影迷口中嘅「都市傳說」Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
賣金懶人包：沽售實金飾金 途徑要點全攻略
金價今早續創新高，不少人心動想將手上實金、飾金沽售，趁高價賣金套取現金。黃金一向被視為保值之選，不論係黃金首飾、金條定係金幣，在經濟不明朗或急需現金時，沽售黃金是不少香港人會考慮的途徑。本文介紹沽售黃金的主要途徑，以及進行交易時的注意事項，讓大家更安心、更精明變現黃金資產。Yahoo財經 ・ 1 天前
維他奶廣告女主角近況曝光 美國發展外貌變化大到認唔出
相信唔少人曾經都成日喺屋企睇電視，甚至連廣告汁都會撈埋，所以唔少陪伴港人成長的電視廣告，至今依然記憶猶新，當中包括2009年嘅維他奶Stand By Me廣告，廣告搵嚟唔少年輕人參與拍攝，除咗成功展現青春活力之外，歌曲「伴我開玩笑，悶了相約見，年月裏頭天天笑未停」及標語「Stand by me，陪我走過每個季節」喚起觀眾共鳴。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前