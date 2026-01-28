認字特警出動！木村拓哉疑又公開寫錯字

【on.cc東網專訊】日劇天王木村拓哉，昨日聯同女星石原聰美及男星水上恆司，為代言的金融廣告宣傳。53歲的木村於廣告中，與39歲的石原及26歲的水上扮演三兄妹，他亦坦言設定相當牽強，不過石原則開心表示，想不到終於可以稱呼木村先生做大哥。

日本將踏入畢業季節，當日主持請3人向即將加入職場的新人打氣，木村於紙板上以日語寫上「大丈夫」(意即無問題)，寄語一眾職場新人即使犯錯也無問題，失敗的經驗會令人生更豐盛。話口未完，他即疑寫錯字，將「大丈夫」寫成「大文夫」。過去他都曾多次公開寫錯字，曾將「Mother」寫成「Mather」，又將「Love Scene」寫成「Love Seans」，當眾出醜。

