認損壞兩張選舉事務處海報 23歲男准保釋候判 辯方庭上稱僅撕去手指頭大小邊角

今年立法會換屆選舉期間，選舉事務處在各地張貼多張海報宣傳。23 歲男子被指上月在旺角損壞兩張海報，周二（16 日）在西九龍裁判法院承認一項「刑事毀壞」罪，主任裁判官蘇文隆押後明年 1 月 28 日判刑，以候索取感化令及社服令報告，期間被告續准保釋。



案情指，警方巡邏時發現海報被撕毀，翻查閉路電視後揭發事件。被告在警誡下承認貪玩犯案。庭上辯方提及，被告只撕掉海報一個手指頭的邊角，被撕的部分沒任何字句。

案情：警誡下認貪玩犯案

案情指，旺角警區軍裝巡邏小隊第四隊的警員 PC A9041，於 2025 年 11 月 22 日在旺角一天橋上，發現 2 張貼於柱上、印有「投入選舉 共創未來 立法會換屆選舉」的海報被撕毀。警方翻查閉路電視後，發現被告於 3 天前晚上近 7 時犯案，隨後朝大角咀方向離開。

案情續指，警方發現海報被撕毀當天，在大角咀棕樹街一帶調查，期間旺角警區另一警員發現被告與閉路電視片中人相似，被告遂被截查及拘捕。警誡下，被告承認出於貪玩撕毀海報。

被控刑事毀壞

被告毛志傑（23 歲，報稱無業），被控一項「刑事毀壞」罪，指於 2025 年 11 月 19 日，在旺角塘尾道近亞皆老街的天橋，無合法辯解而損壞屬於選舉事務處的兩張海報，意園損壞該財產，或罔顧該財產是否會被損壞。

案件編號：WKCC5340/2025

