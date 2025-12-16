精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
認損壞兩張選舉事務處海報 23歲男准保釋候判 辯方庭上稱僅撕去手指頭大小邊角
今年立法會換屆選舉期間，選舉事務處在各地張貼多張海報宣傳。23 歲男子被指上月在旺角損壞兩張海報，周二（16 日）在西九龍裁判法院承認一項「刑事毀壞」罪，主任裁判官蘇文隆押後明年 1 月 28 日判刑，以候索取感化令及社服令報告，期間被告續准保釋。
案情指，警方巡邏時發現海報被撕毀，翻查閉路電視後揭發事件。被告在警誡下承認貪玩犯案。庭上辯方提及，被告只撕掉海報一個手指頭的邊角，被撕的部分沒任何字句。
案情：警誡下認貪玩犯案
案情指，旺角警區軍裝巡邏小隊第四隊的警員 PC A9041，於 2025 年 11 月 22 日在旺角一天橋上，發現 2 張貼於柱上、印有「投入選舉 共創未來 立法會換屆選舉」的海報被撕毀。警方翻查閉路電視後，發現被告於 3 天前晚上近 7 時犯案，隨後朝大角咀方向離開。
案情續指，警方發現海報被撕毀當天，在大角咀棕樹街一帶調查，期間旺角警區另一警員發現被告與閉路電視片中人相似，被告遂被截查及拘捕。警誡下，被告承認出於貪玩撕毀海報。
被控刑事毀壞
被告毛志傑（23 歲，報稱無業），被控一項「刑事毀壞」罪，指於 2025 年 11 月 19 日，在旺角塘尾道近亞皆老街的天橋，無合法辯解而損壞屬於選舉事務處的兩張海報，意園損壞該財產，或罔顧該財產是否會被損壞。
案件編號：WKCC5340/2025
法庭線 The Witness Facebook 專頁
法庭線 The Witness Instagram 專頁
法庭線 The Witness YouTube 頻道
其他人也在看
機電署工程師有逾700萬元來歷不明現金 被判囚五年三個月
【Now新聞台】機電署一名時任高級屋宇裝備工程師有逾七百萬元來源不明現金，被判囚五年三個月，犯罪得益被充公。 廉署指，60歲的謝聲德所屬的小型工程分部向兩間總承辦商判授合約，涉款約9140萬，其後分判予三間分判商，謝聲德承認從一名同時任職該三間公司董事的男子收取四萬元賄款，而謝聲德在七年半間獲機電署支薪共約900萬元，但其個人開支達約3000萬，被廉署控告財富與收入不相稱。#要聞now.com 新聞 ・ 2 小時前
黎智英案｜政府高官據報被要求撰文支持裁決 紀律部隊紛表態 消防處帖文引近萬人迴響｜Yahoo
壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》3 間相關公司，昨日（15日）被裁定兩項串謀勾結外國勢力、一項串謀發布煽動刊物罪成。裁決後，多個政策局、部門首長及紀律部隊紛紛撰文表態，支持法庭將黎智英定罪，措辭強硬。政務司司長陳國基形容黎智英「多行不義罪有應得」，政務司副司長卓永興稱黎「罪惡滔天、罪無可赦」。政制及內地事務局局長曾國衞表示，將禍首定罪「大快人心」，「公義或許會遲到，但從不缺席」。《明報》引述消息稱，官員被要求講述自己的看法和感受。此外，消防處發文稱「尊重並支持法庭依法判決，堅定保障市民生命財產安全」，引來不少網民關注。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
澳洲邦迪海灘槍擊案︱生果店主撲向槍手奪槍受傷 遇難者包括 10 歲女童、納粹大屠殺倖存者︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】澳洲悉尼邦迪海灘（Bondi Beach）光明節慶祝活動槍擊案中，一名在現場徒手撲向槍手、並在混亂間奪槍的男子，確認為 43 歲的艾哈邁德（Ahmed al Ahmed）。他目前仍留醫，手臂及手部中彈，已接受手術。Yahoo新聞 ・ 1 天前
黎智英觸國安法罪名成立 保護記者委員會出面譴責
（法新社香港15日電） 香港壹傳媒創辦人黎智英違反「港區國安法」案，法院今天裁定他「串謀勾結外國勢力」等3項罪名全數成立。她說：「這項裁定凸顯香港徹底蔑視新聞自由，而新聞自由本應受到當地迷你憲法（基本法）的保障。」法新社 ・ 1 天前
黎智英案｜黎智英妻兒偕陳日君離開法院 大批傳媒追訪 代表大律師：需時研究裁決｜有片｜Yahoo
壹傳媒創辦人黎智英被控兩項「串謀勾結外國勢力」及一項「串謀發表煽動刊物」，今早於西九龍裁判法院被判三罪罪成。警方在 11 時 15 分以最高保安級別「鐵甲威龍」囚車押送黎智英離開法院，並有反恐特勤隊於法院出入口持槍戒備。黎智英家人與律師離開法院時皆未有回應傳媒提問。Yahoo新聞 ・ 1 天前
中國男子拍攝新疆拘留營後流亡美國 母親憂兒遭驅逐
（法新社華盛頓15日電） 中國一名男子在新疆拍攝據稱是侵犯維吾爾族人權的拘留營畫面後流亡美國，他的律師和母親告訴法新社，他如今面臨被美國驅逐的風險。關恆母親以中文向法新社表示：「我真的很擔心，如果他被迫回國，情況會對他非常不利。」法新社 ・ 11 小時前
黃大仙下邨單位傳異味 破門進入揭男子倒斃屋內
【on.cc東網專訊】黃大仙下邨有人倒斃單位內。今日(15日)早上11時58分，保安員報案，指龍輝樓一單位傳出異味且無人應門，擔心屋內有人遇險，遂報案求助。救援人員接報到場破門進入，發現一名男子倒臥屋內，經檢驗證實已明顯死亡，人員圍封單位調查，並設法聯絡死者家屬on.cc 東網 ・ 1 天前
JPEX案林作陳怡等人提堂 押後至明年3月再訊
JPEX涉嫌詐騙案，法院分拆成多宗案件處理。其中涉及網紅林作、陳怡(真名陳穎怡)、湘湘(真名梁綺湘)、藝人鄭雋熹等8名被告的案件，昨日(15日)於東區裁判法院再提堂，控方申請把案件押後至明年3月16日再訊，以便整理文件，獲裁判官批准。AASTOCKS ・ 14 小時前
悉尼恐襲 兩父子涉案其中父親被擊斃
澳洲悉尼邦迪海灘針對猶太社區的恐怖襲擊，增至最少16人死亡，包括其中一名槍手，42人仍然留院。新南威爾士州警方表示，涉案的兩名槍手是父子關係，其中50歲父親被警員擊斃，24歲兒子仍然留院，情況危殆，父親持有槍牌約10年，擁有6支槍，相信這6支槍都牽涉今次襲擊，正調查犯案動機。警方又在案發現場附近發現兩枚簡易爆炸裝置，並已安全處理。澳洲總理阿爾巴內塞形容襲擊是反猶太和恐怖主義行為，政府將動用一切可用資源應對，又讚揚勇敢的應急人員和普通民眾挺身而出，捍衛澳洲的價值觀。以色列總理內塔尼亞胡形容襲擊是冷血謀殺，又說早已警告阿爾巴內塞，承認巴勒斯坦國只會助長反猶主義。（BC)#澳洲 #反猶太 #槍擊案infocast ・ 1 天前
紅軍勝利巡遊襲擊案 疑犯重囚21年半
【Now Sports】今年5月在利物浦慶祝奪得上季英格蘭超級聯賽錦標勝利巡遊中，駕駛其福特私家車瘋狂撞向人群，導致134人受傷的疑犯保羅杜爾，周二最終被裁定罪成，重判監禁21年半。54歲的保羅杜爾（Paul Doyle）在周二法官宣佈判詞後，被判入獄21年6個月，法官指這是一宗極恐怖行為案件，襯著別人開心的日子犯罪，對受傷者造成身心極大傷害，故法官在之前的審案過程中，已表明疑犯會面臨刑期偏長的刑期處罰。保羅杜爾在上月的第1日出庭時，對總共31宗的指控予以否認，但當第2次聆訊時，他卻轉口風，承認蓄意駕車撞向人群，而事件後的記憶一直困擾著他，並感到相當內疚。今次事件的受傷者，年紀由最小的6個月大嬰兒，到77歲的老人家，而事件中沒有出現死亡者，只是對受害者造成的心靈傷害是無法預計。now.com 體育 ・ 1 小時前
荷里活導演羅伯·雷納與妻子斃命於家中 其子尼克遭洛杉磯警方逮捕
More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 21 小時前
西環情侶因瑣事爭執動武 兩敗俱傷同被捕
今日(16日)上午11時07分，警方接獲報案，指西環青蓮臺11號翠荷苑有人求救。 人員接報到場，經初步調查，相信兩名男女在上址因瑣事爭執，其間該名23歲姓謝女子懷疑曾經施襲，該名26歲姓周男子則懷疑以手襲擊對方。謝女手部受傷，周男則頭及手傷，兩人皆清醒被送往瑪麗醫院治理，另外分別涉嫌普通襲擊被捕，現正被扣留調查。am730 ・ 4 小時前
法庭裁定黎智英串謀發布煽動刊物罪及串謀勾結外國勢力罪均成立
壹傳媒創辦人黎智英涉嫌違反《港區國安法》案，高等法院裁定，黎智英與《蘋果》高層「串謀發布煽動刊物」罪、「串謀勾結外國勢力」罪均成立，黎智英與重光團隊等「串謀勾結外國勢力」罪亦成立。AASTOCKS ・ 1 天前
採訪期間阻差罪成囚5天 陳朗昇提定罪及刑罰上訴 官容後頒判詞、陳續准保釋
前記協主席陳朗昇 2022 年 9 月，以「Channel C」記者身分，赴旺角麥花臣場館採訪元朗朗屏邨業主大會時，被指拒向警員出示身份證被捕，經審訊後被裁定阻差辦公罪成，被判囚 5 天。陳不服定罪及刑罰提出上訴，案件周二（16 日）在高等法院聆訊。暫委法官王詩麗指，會容後下判詞決定，期間陳可繼續保釋。法庭線 ・ 12 小時前
聖誕好去處2025港島區合集（持續更新）｜時代廣場變優獸市／利東街飄雪匯演／中環10米高聖誕樹
一年一度的大型節日聖誕節即將來臨！香港不少商場及地標都陸陸續推出別出心裁的聖誕節主題活動，打造限定聖誕佈置、燈飾打卡、冬日市集等，想好好感受聖誕氣氛的話，不妨參考下聖誕節好去處合集，為了讓大家更易閱讀，合集將分成港島區、九龍區及新界區三篇，本篇為港島區，我們會持續更新呢！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
黎智英案｜特朗普對黎罪成感「難過」 重提早前已請求習近平考慮釋放｜Yahoo
壹傳媒創辦人黎智英昨日（15 日）被高等法院裁定兩項串謀勾結外國勢力，以及一項串謀發布煽動刊物罪成。美國總統特朗普說，對於黎智英被裁有罪感到「相當難過」（so badly），又重提之前已經向中國國家主席習近平提出考慮釋放黎智英。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
拼多多打架事件 據報多名政府關係部門員工被炒
內地《財新網》報道,本月初,拼多多(PDD.US)數名高層和市監局人員在拼多多上海辦公地點發生衝突後被拘留。接近拼多多人士稱,因打架事件,拼多多的政府關係部門多名員工被辭退。據報,因接到相關舉報,市場監管總局轉派地方市監局對拼多多進行檢查。12月3日,市監局人員在拼多多上海總部的辦公室展開調查,舉報內容或與虛假發貨相關。過程中,拼多多數名員工與市場監管局工作人員產生肢體衝突,市場監管工作人員報警後,上海長寧警方以阻礙執行職務,對拼多多員工處以包括行政拘留在內的處罰。 (BC)#拼多多 #美股infocast ・ 2 小時前
澳洲下半旗悼念槍擊案死難者 據報兩名疑犯曾宣誓效忠伊斯蘭國
澳洲悉尼邦迪海灘針對猶太社區的恐怖襲擊，增至最少16人死亡，包括其中一名槍手，42人仍然留院。澳洲今日全國下半旗悼念事件中的遇難者。當地警方指，涉案兩名槍手是父子關係，被擊斃的50歲父親持有槍牌，24歲兒子仍然留院，情況危殆，正調查兩人的犯案動機。當地傳媒引述聯合反恐小組調查人員指，兩人曾宣誓效忠極端組織「伊斯蘭國」，警方在他們的車內發現一面「伊斯蘭國」旗幟。總理阿爾巴內塞強烈譴責襲擊，形容襲擊是反猶太和恐怖主義行為。以色列總理內塔尼亞胡形容襲擊是冷血謀殺，又指早已警告阿爾巴內塞，承認巴勒斯坦國只會助長反猶主義。 (ST)#澳洲 #反猶太 #槍擊案 (ST)infocast ・ 1 天前
日本福岡持刀襲擊案男疑犯落網
日本警方今日在福岡縣春日市，拘捕一名30歲無業男子，涉嫌昨日在福岡市持刀傷人，造成兩人受傷，他接受盤問時承認犯案，警方已尋回犯案用的刀。 事發在昨日下午約5時，現場是福岡市中央區「福岡巨蛋」旁邊的商場，商場內設有偶像團體「HKT48」的劇場。一男一女被疑犯用刀刺傷，無生命危險，其中男傷者是「HKT48」活動的工作人員，女傷者當時前往「福岡巨蛋」看演唱會。 (ST)infocast ・ 1 天前
馬鞍山廣場超市廚房起火濃煙滾滾 50人疏散
馬鞍山發生火警。今日（16日）早上7時47分，馬鞍山廣場內一超市廚房發生火警，商場響起火警鐘，濃煙攻出商場，籠罩對開西沙路，附近多名居民報案求助。 消防出動一條喉及一隊煙帽隊撲救，疏散約50人。最終於早上8時13分將火救熄，事件中無人受傷，現場消息指火警涉及超市廚房的吹風機。  am730 ・ 12 小時前