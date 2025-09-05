認證安格斯牛肉登陸香港：一人燒肉新體驗 在家也能享受頂級牛肉

對於愛吃牛肉的香港人來說，最近有個好消息！來自美國、擁有近50年歷史的權威牛肉品牌Certified Angus Beef®（簡稱CAB®）正式與本地餐廳合作，讓大家不用遠赴海外，也能品嚐到真正經過認證的頂級安格斯牛肉。





市面上打著「安格斯」旗號的牛肉不少，但真正獲得認證的卻寥寥可數。CAB®於1978年由美國安格斯協會創立，是全球首個獲美國農業部註冊認可的牛肉品牌，堪稱安格斯牛肉界的「元祖級」品牌。這個品牌最厲害的地方，就是制定了10項嚴格的質量標準，每10隻黑安格斯牛中，只有3隻能通過這些苛刻的篩選條件。

想像一下，這些牛隻必須是30個月以下的年輕肉牛，屠體重量嚴格控制在1,100磅以下，肉色要呈現新鮮明亮的紅色，脂肪厚度不能超過1英寸，而且大理石紋油花必須分佈細緻均勻。這種近乎苛求的標準，確保每一塊牛肉都擁有濃郁的肉香、嫩滑的口感和豐富的肉汁。





燒肉LIKE成為全港唯一認證店

在香港首批獲得CAB®官方認證的餐廳中，最受矚目的要數來自日本東京的「燒肉LIKE」。這間主打「美味、快捷、超值」一人燒肉體驗的連鎖店，現在成為全港唯一獲品牌官方授權認證的日式一人燒肉專門店。對於平日工作忙碌、想獨自享受優質燒肉的香港人來說，這無疑是個絕佳選擇。

燒肉LIKE推出的迷你牛扒套餐特別值得一試，200克售價$158，包含三大人氣部位：油脂香氣濃郁的牛五花、風味獨特帶輕微嚼勁的橫膈膜肉，還有作為壓軸的美國CAB®認證安格斯牛板腱迷你牛扒。一餐就能體驗從入口即化到嚼勁十足的不同口感層次，完全不會有味覺疲勞的問題。

另外還有牛小排與牛板腱套餐，分別有100克（$116）和200克（$166）兩種份量選擇。CAB®牛小排的大理石紋油花分佈均勻，肉味濃郁；牛板腱肉質結實嫩滑，帶有細筋，嚼感十足。配上餐廳特製的蒜香燒肉醬或鹽味調料，更能襯托出認證安格斯牛肉的獨特風味。





在家也能享受認證安格斯牛肉

如果你偏愛在家烹飪，現在也有多個渠道可以購買到正宗的CAB®認證安格斯牛肉。DeliFans作為全港首間特設CAB®產品專櫃的高級食材專門店，即將在港開設10間分店；而city'super更提供數量罕有的CAB® Prime認證安格斯極佳級牛肉；太古城APITA、Fresh新鮮生活等超市也有相關產品。

特別值得一提的是，百佳超級市場旗下的灣仔合和酒店商場Food Parc及金鐘太古廣場Great Food Hall，最近成為香港首間引入「水式熟成CAB®認證安格斯牛肉」的連鎖超市。這種由本地大型肉類加工廠Meat Lab Hong Kong以創新水式熟成技術處理的牛肉，為顾客帶來全新的風味體驗。



