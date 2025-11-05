誘騙傳私密照、裸聊勒索、性侵犯 如何保護子女免受網絡性侵害？

在這個網絡普及的年代，青少年每天都在網上學習、聊天、玩遊戲，生活幾乎離不開手機和社交平台。但網絡的便利，也讓一些不懷好意的人有機可乘。近日，一名男子透過社交平台接觸兩名僅13歲的女孩，煽惑她們在短短四個月內傳送逾百張私密照。這並非個別事件，而是社會必須正視的警號——青少年在網絡世界中，正面臨前所未有的性侵害風險。家長若未能及早介入，孩子可能在不知不覺中受到傷害。香港小童群益會安兒牽保護兒童支援服務社工鍾靜欣（Sirena）分享了網絡性侵害的常見手法，以及家長如何引導子女保護自己，避免成為受害者。

網絡性侵害的常見手法與風險

網絡性侵害的方式五花八門，除了常見的裸聊勒索外，近年亦有不少成年人假扮成青少年，在網上建立感情關係，進而誘導孩子分享私密內容。他們往往利用青少年對愛情、認同或被受關注的渴望，逐步操控對方。這類行為難以防範，因為只要平台具備聊天功能，就可能成為不法分子接觸青少年的途徑。

廣告 廣告

只要平台具備聊天功能，甚至連Instagram、Threads、Snapchat也可能成為不法分子接觸青少年的途徑。

青少年正處於探索自我與建立人際關係的階段，對陌生人容易產生好奇與信任。他們往往缺乏辨識危險的經驗，加上害怕被責備而不敢向家長求助，令他們在面對網絡性侵害時更顯脆弱。對網絡世界的真實風險認識不足，也讓他們更容易誤信對方，陷入危機。

與其設限，不如同行：建立信任與教育是關鍵

在這個網絡時代，電子產品已深深融入孩子的生活，單靠限制上網或禁止遊戲已不合時宜。家長更應以信任和溝通為基礎，透過陪伴與教育，幫助孩子建立健康、正確的網絡使用習慣，懂得保護自己。

1. 性教育不只講身體，更要講關係與保護

除了生理知識，家長應引導孩子思考人際互動與自我保護

教導辨識不當行為，並建立清晰的界線與原則

2. 安全使用網絡社交，減少風險

教孩子在網上交友要有界線，不隨便透露個人資料

一起制定網絡守則，例如不深夜獨自上網、不與陌生人視訊

鼓勵孩子遇到可疑行為時，主動向家長報告

3. 學習拒絕，建立親密關係的界線

告訴孩子「不需要取悅所有人」，拒絕是保護自己的權利

討論什麼是健康的朋友關係與親密互動

強調即使是熟人或同學，也可能越界，要懂得保護自己

若懷疑或發現子女受網絡性侵害，家長可從以下四方面著手：

穩住情緒，給予支持：避免責備，讓子女感到安全與被接納，願意坦誠分享

照顧身心，及早報警：留意子女身體與情緒反應，保留對話紀錄、截圖等證據，並向警方或相關機構舉報

尋求專業支援：與學校社工、心理輔導員保持聯繫，亦可向支援機構如風雨蘭尋求協助，處理創傷與情緒

持續觀察與陪伴：留意子女是否出現退縮、情緒起伏等行為變化，適時提供心理支援與關懷

若懷疑或發現子女受網絡性侵害，家長先要照顧孩子情緒，避免馬上責備。

從小做好性教育 建立保護孩子的根基

網絡性侵害的風險無法完全隔絕，但家長可以從小做起，為孩子建立穩固的防線。性教育不只是生理知識，更包括人際關係、情感界線與自我保護。透過日常的信任與溝通，讓孩子知道他們可以放心分享，也懂得分辨與拒絕不當行為。這份安全感，正是孩子在面對網絡世界時最有力的保護。

香港小童群益會安兒牽－保護兒童支援服務 社會工作員 鍾靜欣

——

風雨蘭

全港首間性暴力危機中心「風雨蘭」成立於2000年。免費提供報警、落口供及法醫檢查陪同、輔導、法律資訊、事後避孕以及性傳播感染檢查／預防治療等適切支援，以協助全港遭受性暴力的女性重建自尊自信。

性暴力求助熱線：2375 5322

網上支援服務（包括WhatsApp，Instagram，電郵及網上表格）：https://rainlily.org.hk/chi/safechat

網址：https://rainlily.org.hk/chi/service