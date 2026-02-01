《一語千金》｜李家超專訪 將親率專班統籌對接國家十五五規劃(何嘉駿報道)

【Now新聞台】行政長官李家超接受本台與《信報》專訪，透露政府將推出新機制，全面對接國家「十五五」規劃，他會親自領導統籌專班，對重點領域作更細緻的部署，而未來出訪目標會優先考慮去中亞和東歐。

特首李家超接受Now TV與《信報》聯合製作的跨媒體節目《一語千金》專訪，一開始就提及全國兩會下月將審議的國家「十五五」規劃綱要草案。李家超指，綱要草案勾劃國家未來五年的發展藍圖，特區政府亦會推新機制主動對接。

行政長官李家超：「事實上，我現在已在部署，我們在政府內部有一個專班，我目前的想法是當細節一出台，就會就『十五五』規劃的細節，無論是涉及香港部分，甚至國家整個布局，我們都要對接起來。我覺得要重點發展的，我們會在這幾個領域中，再去一些更細緻的部署。」

《信報》總編輯鄧傳鏘：「專班會否由特首你自己去統籌？」

李家超：「一定。」

《信報》總編輯鄧傳鏘：「是跨部組、跨部門的嗎？」

李家超：「一定了，全政府的。我作為香港的第一責任人，我是會大力推動，亦是香港首次做一個五年計劃，所以我們首先會跟各持份者溝通，聽聽意見，當我們有具體政策，相信都會跟社會分享，大家去廣泛討論。」

除了內部發展，李家超又提到全球地緣政局動盪，他覺得香港更加要發揮超級聯繫人及超級增值人的角色，與內地企業併船出海分散風險，未來出訪，他會優先考慮去中亞和東歐。

李家超：「哪裡未被發掘是一個金礦，我當然帶大家去那邊，大家一起發展，但當地人要有興趣去做才可以。」

《信報》總編輯鄧傳鏘：「即你覺得中亞及東歐，這兩個地方都有興趣？」

李家超：「第一，她們有興趣；第二，我真的覺得是機遇。她們是有很多發展的空間，大家對接起來，一定是雙贏。這個世界是要廣納朋友，即不可以將所有雞蛋放在同一個籃內，一旦發生事，風險很大，我們比其他地方都有優勢，因為很久以前已開始將我們的網絡擴大，是一個真真正正的超級聯繫人。」

李家超指，香港對接內地和海外投資項目時，亦會提供自身經驗等，協助企業在新市場趨利避害。

