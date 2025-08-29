經常頭暈天旋地轉？物理治療助你尋回「平衡感」
【誠品】九龍塘店2週年慶 買滿$250即享88折（30/08-31/08）
誠品今個週末(8月30-31日)慶祝2週年，推出一系列消費獎賞！
全館累計消費滿 $800，即贈Kimature白蘭花香體劑 (30ml) 乙支，質感清爽，讓你全日都香噴噴，夏日必備！
於書店單筆消費滿 $250，即享88折 (會員額外贈零嘴小吃乙包)；於書店單筆消費滿 $400，即享85折及贈 $60書店現金券
憑滙豐Visa卡於書店消費單筆折實滿 $300，即減 $30
按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！
—
日期：2025/08/30 - 2025/08/31
地點：誠品九龍塘店
＝＝＝＝＝＝＝
雅虎於本頁中的角色只是為你提供資訊及商戶連結，而並非買賣一方或其代表或代理。所有資料根據連結內商戶直接提供為準，商戶並可能隨時更改。所有買賣均由用戶及商戶雙方自行負責。
「Yahoo購物」現已推出，我哋將會為你搜羅每日購物情報，話你知最新購飲食嘅著數消息、免費或折扣優惠，幫你慳錢慳時間。
想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲禁入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso
歡迎提供優惠情報，快啲同我哋一齊搜羅全港優惠著數喇！
其他人也在看
周生生優惠｜周年慶官網快閃優惠65折起！鑽石頸鍊平$2,400／哈利波特金探子耳環、Kuromi足金串飾都有9折
周生生除了金器出名，近年更設立自家品牌大推時尚飾物，不但價錢親民，而且款式年輕又易襯，性價比非常高。周生生最近有90周年慶優惠，在8月30日凌晨12點開始限時24小時快閃優惠，超過2,000款飾品都有平，全場低至6折，包括指定Charme買滿兩粒即送配繩，指定計價黃金低至免工費，最平可以慳近$2,500。另外，首次購買指定產品滿$3,000並輸入優惠碼即可減$100，周生生官網亦有免運費及7日免費退換貨，可以安心地去買，趁24小時開搶前，入網店選定心水單品吧！Yahoo Style HK ・ 16 分鐘前
迷你Labubu隱藏款炒至1188元 單個盲盒官方價79元 狂飆14倍
泡泡瑪特（9992.HK）最新迷你版Labubu盲盒「The Monsters心底密碼系列」昨晚10點正式網上開賣，開售僅60秒鐘，該產品京東、淘寶店鋪等店鋪全部售罄。而在開售前已出現炒價，原本單個盲盒官方定價為79元（人民幣．下同），一組14隻售價1106元，但二手買賣平台顯示，一組叫價最高已衝上2450元，炒高1.22倍，而其中一隻隱藏款最高更以1188元成交，比盲盒原價貴多14倍。信報財經新聞 ・ 8 小時前
7-11優惠｜榴槤雪糕買1送1優惠！7-Eleven推D197貓山王榴槤新地
7-11又推雪糕買1送1優惠！提緊夏天尾巴，7-Eleven再度推出 D197貓山王榴槤新地，逢星期五更可享買1送1優惠！7仔今次再度推出「D197貓山王榴槤新地」為大家打破夏日悶熱天氣，以馬來西亞D197貓山王榴槤製成，升級配方令榴槤味更加濃郁，搭配冰凍新地幼滑口感，啖啖都係雙重震撼，夏天當然要享受榴槤滋味啦。逢星期五更有買1送1優惠，幫你迎接每個Happy Weekend！Yahoo Food ・ 3 小時前
【OK便利店】買Justsoft酸種包或波提冬甩 送淳茶舍無糖飲料（即日起至01/09）
由8月28日至9月1日期間，只要到Circle K買任何一款Justsoft酸種包或波提冬甩，即送淳茶舍烏龍茶無糖飲料500毫升樽裝一件！YAHOO著數 ・ 1 天前
一田優惠｜一田夏日購物賞！全線勁減低至1折/首推會員$1好貨換購/$20激筍專區/買一送一專區/35週年$35感謝專區 多款美食都有優惠！
還記得去年被一田購物賞「洗版」的盛況嗎？今年的夏日購物賞將於8月29日至9月7日再度登場，這次優惠力度比以往更猛烈！不只有萬件商品低至1折，還首推會員專屬「$1換購」！於購物賞深受顧客喜愛的「$150換購專區」、「$20激筍專區」、「買一送一專區」及「35週年$35感謝專區」，陣容加碼至近200款產品以超抵價發售，選擇更豐富、搶購更盡興。Yahoo Food ・ 3 小時前
Amazon優惠｜AirTag 四隻裝近期好價 HK$550！行李定位神器，夾單最適合
AirTag 目前在 Amazon 上有不錯價格，四隻裝只要 US$70 便可入手。Yahoo Tech HK ・ 2 天前
張佳添否認戀甄采浠稱屬「膊頭之交」 鄧兆尊從攬抱姿勢看穿已得米：女仔獻身定有所求
現年54歲的著名音樂製作人張佳添，因擔任《中年好聲音４》評審而為人熟悉，早前被網媒拍到跟黃宗澤舊愛、曾演《愛．回家》「高小姐」的甄采浠（原名甄穎珊、甄詠珊)在商場攬抱和搭膊，又在餐廳撐枱腳，一杯咖啡兩份飲，親密關係不言而喻，二人更被指已發展地下情一年。不過，張佳添事後否認戀情，形容雙方是「膊頭之交」，又稱很享受單身，強調：「我單身八年，但係永不孤單。」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
W姓女歌手被跨性別人士爆做小三 列多個線索惹網民瘋狂猜猜她是誰
由Dada及子羽擔任主持嘅網台節目《情感關注組》，受訪者以致電方式分享經歷，近日就有一名跨性別人士Phone in爆料，佢指自己原本係女性，經過手術後，現時係男性。佢表示自己同女朋友拍拖8年，期間出軌次數多達7次，出軌對象包括女模特兒、女歌手及台灣啦啦隊成員。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
無印良品在中國商標訴訟終極敗訴 不能用「無印良品」
據《日經》報道，日本生活雜貨企業「無印良品」的良品計劃公司在中國的業務，由於「無印良品」商標被中國當地企業率先註冊，早前向法院申請商標無效的訴訟，今年6月被中國最高人民法院駁回了再審請求，已經確定終極敗訴。Yahoo財經 ・ 1 天前
泡泡瑪特LABUBU Mini版今晚10時開售 網上炒價驚見XXXX元 即睇搶購攻略(附連結)
【8月28日更新】泡泡瑪特(9992)近日正式「染藍」後股價創新高，其最新推出的Mini LABUBU盲盒系列「THE MONSTERS 心底密碼」將於今晚(28日)10時在多家線上平台開售，每款定價為95港元或79元人民幣，全套14隻售價1,330港元。香港玩家可透過泡泡瑪特香港官網參與抽籤或直接搶購，亦可am730 ・ 20 小時前
大茶飯│香港科技探索令人摸不着頭腦（青冰）
HKTVmall是一個值得支持的業務，但香港科技探索並不是一隻好股票，除了並非處處為股東着想外，作出的決定也令人摸不着頭腦，需要資金打仗對付京東之時走去派發特別息，憧憬你可能賣盤就話兩年不會賣，選擇繼續創新的道路卻去換了一位資深Banker作主席。Yahoo財經專欄 ・ 2 小時前
何遠東近況曝光圓潤身型消失 透露年初離巢後最新去向
何遠東畢業於香港演藝學院戲劇學院，曾出演多套TVB劇集，包括《心理追兇Mind Hunter》、《十八年後的終極告白》、《老表，你好嘢！》、《心路GPS》、《巨輪》、《降魔的》及《忠奸人》等等，當中以劇集《衝呀！瘦薪兵團》中飾演古怪租客「刁生」一角為人熟悉。今年年初，何遠東宣布離巢TVB，自嘲自己係一名工人姐姐，形容雖然對公司百般服從，但始終難以真正融入「屋企」。坦言吪TVB多年嘗試過各種角色，仲笑指自己連「雪櫃」都試過，係一段完整嘅人生體驗，何遠東當時就透露正忙於教育工作。Yahoo 娛樂圈 ・ 37 分鐘前
「藥倍安心」風波後涉官非 潘冬平一家四口被民事控告
繼藥倍安心後，肝癌權威潘冬平再涉官非，案件涉及貝沙灣單位糾紛，原告指控滋擾及違反契約，並申請臨時禁制令。Yahoo 地產 ・ 2 天前
Chiikawa寶寶系列比原裝更萌更犯規！9月5日本開賣，準備迎接這群可愛寶貝了嗎？
日本超人氣 IP Chiikawa 又放大招啦！全新「Chiikawa Baby」系列即將在 9 月 5 日於東京、名古屋搶先上市，全國隨後跟上！這次所有角色都變成了軟萌的嬰兒造型，戴著可愛的圍兜、裹著溫暖的小被子，萌度直接破表！Yahoo Style HK ・ 1 天前
香港特區護照確定9月8日加價！升幅高達16.2% 即將過期建議提早續期辦理
大家今年飛了幾多轉？護照空白頁如所剩無幾的話，建議大家快去換證！政府已經確定今年9月8日起調整特區護照申請費，全上調$60，即32頁護照的費用增至$430，而48頁護照則增至$520，大家如有護照續期或申請需求，可考慮在新收費上調前進行辦理，盡慳出遊成本。Yahoo 旅遊 ・ 21 小時前
Miu Miu手袋大減價低至68折！逆襲榮登Lyst Q2名牌排行榜第1名/$7XXX就買到手袋
平常有留意時尚圈子的朋友應該對時裝權威網站Lyst的排行榜一點都不陌生，它們每年每季度都會公布時裝界報告，相當具影響力。Lyst評價綜合超過九百萬人在網上搜尋、社交平台參與度、銷售量等的購物習慣數據，每次發表新榜單都會引起關注。近日第二季度排行榜出爐，近年成功擺脫副線標籤逆市翻身的Miu Miu榮登第1名，品牌的威力勢如破竹，一起來看看Miu Miu如何逆襲吧！同場加映FWRD減價貨品，有興趣成為Miu Miu Girl的女生趁機會入手吧。Yahoo Style HK ・ 21 小時前
「偶像天花板」張員瑛迎來21歲生日！Lucky Vicky強大內心正能量語錄：不能困在壞事的泥沼裡！
「偶像天花板」張員瑛於 8 月 31 日迎來 21 歲生日，「人間洋娃娃」超高顏值，高挑身材比例搭載「天生偶像」的靈魂，外加 Lucky Vicky 式超級正能量，讓這位韓流女團偶像全球爆紅。一起來看看張員瑛的正能量語錄，以率性的態度應對周遭的紛擾吧！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
王祖藍爆細細粒一場直播收500萬 直封「富婆」請教帶貨技巧：佢有錢過我啦
近年唔少藝人都會直播帶貨以增加額外收入，部分更透過帶貨賺到盆滿缽滿，例如細細粒（陳嘉佳）憑帶貨及擔任吃播狂吸金。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
潘氏一家捲入噪音糾紛 樓下鄰居點解要打官司？
現時噪音已有投訴機制，何解該名鄰居仍要花錢打官司？要拆解此疑團，先要了解投訴噪音的流程。Yahoo財經 ・ 3 小時前
豬油竟翻身變健康食材？揭開BBC報道盲區與真相，戳破背後營養謬誤
香氣四溢的豬油總是被標籤為不健康的食材，然而一篇來自BBC的報道卻讓它瞬間翻身，宣稱它名列全球第8大健康食材，甚至超越了鱈魚和紫椰菜。這消息迅速席捲網絡，引發網民熱議，不少人開始好奇這麼多年來我們對豬油的成見難道都是錯的嗎？以下即揭露豬油的真實營養價值，看看豬油是否真如報道所稱那麼「健康」！Yahoo Style HK ・ 19 小時前