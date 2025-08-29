【誠品】九龍塘店2週年慶 買滿$250即享88折（30/08-31/08）

誠品今個週末(8月30-31日)慶祝2週年，推出一系列消費獎賞！

全館累計消費滿 $800，即贈Kimature白蘭花香體劑 (30ml) 乙支，質感清爽，讓你全日都香噴噴，夏日必備！

於書店單筆消費滿 $250，即享88折 (會員額外贈零嘴小吃乙包)；於書店單筆消費滿 $400，即享85折及贈 $60書店現金券

憑滙豐Visa卡於書店消費單筆折實滿 $300，即減 $30

—

日期：2025/08/30 - 2025/08/31

地點：誠品九龍塘店

