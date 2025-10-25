新民黨公布參選名單 葉劉淑儀黎棟國容海恩不連任
【誠品】尖沙咀店10週年慶 買滿$300即減$20（25/10-26/10）
誠品尖沙咀店今個週末(10月25-26日)慶祝10週年，推出一系列消費獎賞！
10.25-10.26 書店消費禮遇
1. 書店單筆消費折實滿HKD300，即減HKD20
2. 書店單筆消費折實滿HKD500，即減HKD60
3. 書店消費滿HKD100或以上即贈限定紙膠帶
4. eslite mart精選商品低至HKD10
🎁10.25 單日限定 10X 積分贈
單筆消費滿HKD1,010 或以上可享10X 積分賞 (含原有消費積分)
♟️10.25-10.26 Welcome back 專櫃HKD20電子購物券
於APP指定活動專頁輸入“birthday”即領HKD20 電子券乙張
2/F︱36.5°C百益生活館
週年慶優惠：全商品8折 + 購物滿指定金額即送Mountain Queen高山有機茶葉
3/F CheapButChill
週年慶優惠：指定商品8折 + 女裝新品買滿HKD600減HKD60
3/F Cloisonne
週年慶優惠：購物滿HKD1,800即可免費體驗珠寶設計鑲嵌服務（一小時）
3/F HARPAZO
週年慶優惠：購物滿HKD800即送人氣香氛套裝（潤手霜+沐浴露+香水）
2/F M Jade
週年慶優惠：4-5mm翡翠手串HKD880起
3/F RegettaCanoe
週年慶優惠：日本健康鞋75折起
2/F 宮廷薈
週年慶優惠：日本藍藻檀香再生水 優惠價HKD499(包含120ml+30ml各一支)
按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！
—
日期：2025/10/25 - 2025/10/26
地點：誠品尖沙咀店
＝＝＝＝＝＝＝
雅虎於本頁中的角色只是為你提供資訊及商戶連結，而並非買賣一方或其代表或代理。所有資料根據連結內商戶直接提供為準，商戶並可能隨時更改。所有買賣均由用戶及商戶雙方自行負責。
「Yahoo購物」現已推出，我哋將會為你搜羅每日購物情報，話你知最新購飲食嘅著數消息、免費或折扣優惠，幫你慳錢慳時間。
想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲禁入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso
歡迎提供優惠情報，快啲同我哋一齊搜羅全港優惠著數喇！
其他人也在看
泰王太后詩麗吉過世 享壽93歲
（法新社曼谷25日電） 泰國王室表示，王太后詩麗吉（Sirikit）昨天晚間過世，享壽93歲。泰國王室在聲明中說：「太后陛下的病情持續惡化，24日晚間9時21分在朱拉隆功醫院（Chulalongkorn Hospital）過世，享壽93歲。」法新社 ・ 1 天前
【la famille】11月6日生日之星可免費獲贈戚風小蛋糕（27/10-29/10）
11月6日生日的壽星只需由10月27日中午12時起至10月29日中午12時期間，到La Famille 網站登記，即可免費獲贈一件戚風小蛋糕！YAHOO著數 ・ 21 小時前
【UNY】秋の購物祭 買滿$1,000送$100現金券（即日起至12/11）
UNY及APITA現正進行年度大型購物盛事「秋の購物祭」，由即日起至11月12日，每週精選多款人氣商品推出限時優惠！第一週必搶推介包括香甜多汁北海道蜜瓜同肉味濃郁嘅安格斯免治牛肉！YAHOO著數 ・ 1 天前
【太興集團】樂悠咭買指定外賣燒味 即享85折（即日起至31/12）
太興為老友記帶來專屬外賣優惠，由即日起至12月31日，凡惠顧外賣原味燒鵝/切雞/油雞，並以樂悠咭全單支付，即可享85折優惠！YAHOO著數 ・ 1 天前
揭秘三大「帶旺伴侶」星座女！TOP1總用行動表達支持對你的愛
在感情世界裡，有些女生不僅是伴侶，更是另一半人生路上的夥伴。她們懂得在困境時陪伴、不離不棄，在順境中保持清醒與節制。來看看哪些星座女天生擁有穩定能量，能與另一半攜手前行，把生活過得越來越好。姊妹淘 ・ 1 天前
美食嘉年華葵涌開鑼 推限量$1金華火腿龜苓膏 晚7時後免費入場
【on.cc東網專訊】第12屆香港美食嘉年華今日(25日)起，一連9日於葵涌運動場舉行，今屆嘉年華共有320個攤位。部分商戶提供低至半價至1折優惠商品，亦有限量推出推廣價1港元的火腿禮盒及龜苓膏等商品，限量10港元發售的白酒、保健品、各式食品與零食等。on.cc 東網 ・ 21 小時前
凍齡抗衰老原來要吃這些！婦產科醫生教路4類抗衰老食物，優質蛋白質是不可少的
很多人都害怕老去，看著很多明星都可以凍齡，凡人如我可以成為「不老傳說」嗎？可以！由婦產科醫生教路凍齡飲食法，選擇吃這4類抗衰老食物，讓身體減慢變老速度，抗衰老原來平凡人如我都可以做到！Yahoo Style HK ・ 1 天前
【屈臣氏】一日限定火熱搶 L'OREAL PARIS 活力緊緻光學嫩膚活肌修護眼霜/日霜/晚霜買1送1（只限25/10）
屈臣氏精選護膚好物以火熱價發售，L'OREAL PARIS 活力緊緻光學嫩膚活肌修護眼霜/日霜/晚霜買1送1、奇路仕深海魚油素500粒買1送1、奇路仕冠軍蟲草60粒裝 / 龍瀛冬蟲夏草90粒買6送1！YAHOO著數 ・ 22 小時前
【Aeon】Living Plaza、Daiso Japan全店買4送1（即日起至26/10）
Living Plaza & Daiso Japan進行週末優惠，今個週末場內所有貨品買4送1，仲有萬聖節系列半價優惠！YAHOO著數 ・ 22 小時前
雙11優惠2025｜自助餐快閃$111！西環萬怡酒店自助餐買一送一 任食海鮮/紅酒腐乳豆豉燴牛肉/豆豉鯪魚多士醬
香港西環萬怡酒店推出「絲路之旅 · 東西薈萃」主題自助晚餐，10月23日下午三點在KKday預訂有人均低至$111及買一送一優惠！食無限供應海鮮（新鮮即開生蠔、菠菜芝士焗蠔、雪場蟹腳等），其中焦點莫過於創意美食豆豉鯪魚多士醬、亞洲水牛城雞翼 （老乾媽/是拉差辣椒醬）以及紅酒腐乳豆豉燴牛肉等，絕對不能錯過！另外自助午餐同樣有優惠，折後人均$196起，長者只需$167起，即可食一系列冰鎮海鮮、壽司卷及無限供應刺身，主食更有東南亞咖哩配印度煎餅及不同的烤肉，對自助餐fans來說絕對輕鬆回本！Yahoo Food ・ 1 天前
性感深V西裝登台！李洙赫紅毯炸出胸肌
[NOWnews今日新聞]韓國男星李洙赫繼7月來台後，今（24）日再度訪台，首度參加台北時裝周，雖然這天下著大雨，但也不擋粉絲的熱情，聚集在紅毯就為了看李洙赫。李洙赫也福利大放送，穿著深V黑色長版西裝...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
雙11優惠2025｜KKday、Klook等四大飲食平台優惠合集！自助餐/大閘蟹放題/食物禮盒限時買一送一（持續更新）
雙11就快到！許多網站都有推出超抵雙11優惠，參考上年雙11回顧數據中，最多Yahoo讀者喜愛的是三個飲食及旅遊平台，包括KKday、Klook和Trip.com，KKday、Klook有超抵自助餐、放題優惠，有機會搶到買1送1甚至更大折扣優惠；而Trip.com上除了旅遊產品，更有香港本地手信以及飲食優惠券。此外，更有入手禮盒、零食低至8折的Pinkoi，這些網上平台優惠比起現場購買更便宜。提提大家，即日起至雙11期間，Yahoo購物專員每日第一時間在此Update最新推出的雙11優惠，等大家開賣時可以用最快速度搶購！Yahoo Food ・ 1 天前
Casio 推出首款可穿戴式 G-SHOCK 戒指：DWN-5600「Nano」
Casio 推出 G-SHOCK DWN-5600「Nano Ring」，把經典 DW-5600 微縮為戒指尺寸版本，並配備可運作的 LCD 顯示、秒錶、雙時區與 LED 背光HYPEBEAST ・ 1 天前
中國央行承諾支持金融市場穩定運行 深化人民幣改革
【彭博】— 中國央行承諾支持國內股票、債券和外匯市場穩定運行，並表示將推進人民幣國際化，拓展貿易項下人民幣使用。Bloomberg ・ 21 小時前
聖誕自助餐優惠2025｜九龍香格里拉Café Kool「聖誕奇遇」自助餐7折！人均$375起食時令冷海鮮/鱈場蟹腳/炭火現烤肉扒
聖誕節將至，想要與摯愛親友共度一個難忘的節日時光，一頓豐盛的聖誕大餐絕對不可少。位於尖沙咀東的九龍香格里拉Café Kool咖啡廳，今年特別推出「聖誕奇遇」主題自助餐7折優惠，午餐折後人均$375 起；晚餐折後人均$615 起，從新鮮時令海鮮到炭火烤肉，從亞洲風味熱菜到精緻甜點，每一口都充滿驚喜，絕對是今個聖誕不容錯過的美食體驗，立即上KKday入手優惠！Yahoo Food ・ 1 天前
Lululemon低至半價「這裡買」再平啲？Jennie同款Sports Bra低至$3XX、修腿提臀Leggings低至$4XX
有Lululemon的粉絲嗎？即使市面上多了瑜珈服品牌的競爭，但有「瑜珈界愛馬仕」之稱的Lululemon地位還在頂流，近期更被Yahoo購物專員留意到有低至半價優惠，Jennie同款Sports Bra折後低至$315！趁還有碼數就買定離手！Yahoo Style HK ・ 1 天前
Samsung優惠｜Galaxy S24 Ultra 激減 HK$2,525，買 Samsung Galaxy 平板送鍵盤皮套，信用卡獨家回贈
追求頂尖科技與極致性價比的你，絕不能錯過 Samsung Week 年度星級賞超強優惠！即日起至 10 月 31 日，大量精選產品都有瘋狂折扣，其中 Samsung Galaxy S24 Ultra 限時降價 HK$2,525，讓你以更優惠的價格擁有這款功能強大的手機。Yahoo Tech HK ・ 21 小時前
豐力樓附近斜坡7隻狗BB待救 有狗BB曾從山洞跌出來
【動物專訊】斜坡上的狗BB急需救援！動物機構「唐寵社」日前在深水埗豐力樓的一個斜坡山洞中，發現7隻未開眼的狗BB，有狗BB曾從山洞掉出來，而狗媽媽只間中來照顧他們，情況十分危險。唐寵社上星期才在該斜坡附近救起了7隻狗BB，沒能力再收容這批狗BB，因此急需其他動物機構或暫托家庭幫忙。他們亦希望能夠幫狗媽媽絕育，但坦言過去數次嘗試捕捉都不成功。 義工Matthew表示，今次發現的狗BB只得1個星期大，還未戒奶，但狗媽媽經常不回來，還曾經見過一隻狗BB跌出斜坡山洞外。「由於BB在斜坡的山洞中，他們一肚餓便會爬出來，有機會掉落斜坡。而狗媽媽不會長期留在山洞照顧她的BB。」 他表示，現時希望有機構或暫托收留這7隻狗BB，幫忙餵奶讓他們健康成長，因為他們在上星期已經在同一位置救走了7隻狗BB，現時實在沒有餘力再接這批狗BB。至於狗媽媽，他們會嘗試捕捉絕育，但之前試過幾次捕捉都不成功。 如可幫忙照顧這些狗BB，可透過本報Facebook專頁報道所載聯絡方法，與義工Matthew聯絡。 The post 豐力樓附近斜坡7隻狗BB待救 有狗BB曾從山洞跌出來 appeared first on 香港動物香港動物報 ・ 1 天前
【百佳】11.11網購佳折 買Aveeno/李施德林產品滿$398 送總值高達$271.7贈品（即日起至30/10）
百佳11.11網購佳折今期有精彩品牌優惠，買滿指定金額即可獲得小家電、廚具套裝、原箱紙巾等豐富禮品！YAHOO著數 ・ 22 小時前
自助餐買一送一優惠｜旺角康得思酒店秋日盛宴 人均$179起享江蘇大閘蟹＋焗烤戰斧牛扒＋香蒜椒鹽骨
位於旺角的康得思酒店推出自助晚餐買一送一優惠，人均低至$443，即可品嚐鮮美江蘇大閘蟹，搭配冰鎮海鮮、創新蟹料理及多款精緻甜品，包括北海道毛蟹、金沙螃蟹、蟹皇蒸豆腐等，一眾海鮮控及蟹迷不能錯過！另外，酒店同時推出自助午餐及週末下午茶買一送一優惠，人均分別低至$239及$179，食客可品嚐誠意十足的多款美食，立即睇下文了解詳情啦！Yahoo Food ・ 1 天前