【誠品】尖沙咀店10週年慶 買滿$300即減$20（25/10-26/10）

誠品尖沙咀店今個週末(10月25-26日)慶祝10週年，推出一系列消費獎賞！

10.25-10.26 書店消費禮遇

1. 書店單筆消費折實滿HKD300，即減HKD20

2. 書店單筆消費折實滿HKD500，即減HKD60

3. 書店消費滿HKD100或以上即贈限定紙膠帶

4. eslite mart精選商品低至HKD10



🎁10.25 單日限定 10X 積分贈

單筆消費滿HKD1,010 或以上可享10X 積分賞 (含原有消費積分)



♟️10.25-10.26 Welcome back 專櫃HKD20電子購物券

於APP指定活動專頁輸入“birthday”即領HKD20 電子券乙張

2/F︱36.5°C百益生活館

週年慶優惠：全商品8折 + 購物滿指定金額即送Mountain Queen高山有機茶葉

【誠品】尖沙咀店10週年慶 買滿$300即減$20（25/10-26/10）

3/F CheapButChill

週年慶優惠：指定商品8折 + 女裝新品買滿HKD600減HKD60

【誠品】尖沙咀店10週年慶 買滿$300即減$20（25/10-26/10）

3/F Cloisonne

週年慶優惠：購物滿HKD1,800即可免費體驗珠寶設計鑲嵌服務（一小時）

【誠品】尖沙咀店10週年慶 買滿$300即減$20（25/10-26/10）

3/F HARPAZO

週年慶優惠：購物滿HKD800即送人氣香氛套裝（潤手霜+沐浴露+香水）

【誠品】尖沙咀店10週年慶 買滿$300即減$20（25/10-26/10）

2/F M Jade

週年慶優惠：4-5mm翡翠手串HKD880起

【誠品】尖沙咀店10週年慶 買滿$300即減$20（25/10-26/10）

3/F RegettaCanoe

週年慶優惠：日本健康鞋75折起

【誠品】尖沙咀店10週年慶 買滿$300即減$20（25/10-26/10）

2/F 宮廷薈

週年慶優惠：日本藍藻檀香再生水 優惠價HKD499(包含120ml+30ml各一支)

【誠品】尖沙咀店10週年慶 買滿$300即減$20（25/10-26/10）

—

日期：2025/10/25 - 2025/10/26

地點：誠品尖沙咀店

