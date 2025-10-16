誠品暢銷外文書Top3是Meow書？「全書只寫Meow」的小說爆紅，也許是因為療癒經濟

誠品暢銷外文書Top3是Meow書？「全書只寫Meow」的小說爆紅，也許與「療癒經濟」有關

近日誠品書店有一本書爆紅，可愛的貓貓封面搶盡眼球，這本由 Sam Austen 編寫的《MEOW》小說，打開後真的只有貓星人的語言－－MEOW！

大家也有在誠品看到這本可愛的書嗎？現時更引起一陣搶購潮呢～

由 Sam Austen 編寫的《MEOW》小說，打開後真的只有貓星人的語言－－MEOW！

霸佔誠品暢銷外文書第三位的就是《MEOW》小說！根據誠品書店的官方介紹，作者 Sam Austen 曾任貓心理學教授，亦是位貓語語言學家，更創辦了「喵圖書館」及「喵文學 Podcast」。《MEOW》全書採用 8 萬個 MEOW 字寫成，就是與貓主子共讀的最佳讀本！小編也有八卦去聽聽 「喵文學 Podcast」，真的只有 MEOW MEOW MEOW，神奇地很療癒～

近年興起「療癒經濟」，除了軟綿綿的毛公仔 Jellycat 、來自日本的小可愛 Chiikawa 及童年回憶 Tamagotchi 爆紅，寵物主子們亦成為了大家的心靈歸宿。現時大家購買書本，除了學習新知識外，亦向著療癒身心的方向買一個愉快，例如《MEOW》的突然爆紅，封面可愛又能與大家分享就是生活的小確幸。

除了《MEOW》外，「給大人看」的療癒系繪本，又或是文字簡單溫暖的心靈雞湯，簡單如色彩繽紛的 Stanley 及 Owala 水樽，現已成為 Gen Z 的搜購目標。尤其是逆情後經濟衰退，大家更追求生活上的療癒氛圍，報告更指 2025 年「療癒經濟」市場將達 200 兆元。你又有最喜愛的療癒小物與大家分享嗎？

