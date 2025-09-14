說笑有時 2｜寫《Di-Dar》笑死人 編劇阮韻珊：我們可以失去，但不可不笑

阮韻珊

阮韻珊近年寫過的喜鬧劇，除了《Di-Dar》，還有邀請觀眾「笑住過一晚」的《Laugh Vacation》、叫大家「笑到氣咳」的《SUCK 樂園》。兩小時演出，可以讓觀眾好好拋低煩惱，放聲大笑，她感恩自己擁有這份寫喜劇的能力：「識寫喜劇，我覺得係積陰德的一種，帶畀人歡樂呢樣嘢可以好簡單，但係好必須。」

演員出身的阮韻珊，寫過喜劇、也演過喜劇。引得場內觀眾發笑，生出的迴響同時拯救著站在舞台上的她：「尤其做到 2、30 場嗰陣， 其實好攰，觀眾笑聲簡直係精神食糧⋯⋯回一回氣，繼續踩落去。」透過喜劇與觀眾互相救贖，正好呼應她今年初在舞台劇獎得獎致辭時所說：「Storytelling is a rescue operation。」

寫喜劇積陰德

前陣子，阮韻珊特意飛到日本，默默閉關一段時間，寫了兩個全新劇本。剛回港，碰上《Di-Dar》重演，她當然捧場支持。再次回到熟悉的葵青劇院，今次卻因為全場滿座，她跟晴天林（負責《Di-Dar》歌曲改詞部份）都沒有票，只能在控制台後擠出位置欣賞。

演出途中，有的觀眾在席上以「攞個腎出嚟笑嘅力度」投入其中；不少「二刷」觀眾未轉場已經興奮大叫，結尾唱起〈火熱動感 LaLaLa〉依然反應熱烈，觀眾站立如置身演唱會⋯⋯訪問中阮韻珊描述這些畫面，喜悅再也藏不住。她笑言，自己又「積咗好多陰德」：「我上不上到天堂就睇今次，哈哈！」

《Di-Dar》Comeback（圖：風車草劇團）

近年香港影視行業陷入寒冬，不少資金轉到劇場，炮製較為商業的舞台劇。投資者通常找來影視及舞台劇演員合作，亦會要求故事以喜劇為方向，原因很簡單：從市場反應可知，觀眾很喜歡這些輕鬆小品— 不少劇作一票難求，首演不久就 rerun。

阮韻珊多次以編劇、導演身份參與其中，而除了故事本身夾雜喜劇元素，她也經常提到「笑」這回事 — 翻開《Laugh Vacation》場刊，她寫道：「最希望大家睇完呢個演出之後，就算幾攰都仲記得點笑。」又如談起《SUCK 樂園》的創作心態：「我們創作的時候，不太介意它有冇一些好深的 meaning。老實講，如果開心笑到一晚，呢一點比較重要。」

同樣，《Di-Dar》場刊的「編劇的話」如此寫道：「《Di-Dar》係一個同死亡有關嘅故事，但亦都係我喺風車草寫過最開心嘅故事。個故仔由中樂 busking 開始發酵變成依家嘅 RIP，好似好瘋癲好荒誕，但其實做人唔如意嘅事已經係十常八九，到死嗰陣點解唔可以快快樂樂咁走？如果喪禮係我哋生命入面最後一個 party，我好希望我愛嘅人每次諗返起我都係笑嘅，而如果劇本係我可以留返係呢個世界上嘅唯一一樣嘢，我都希望大家睇完係會笑嘅。」

《SUCK 樂園》劇照（圖：達摩工作室）

訪問中她對記者說：「笑是一件對身體好的事，所以才有『大笑瑜珈』，甚至有人出書，話假笑可以呃大腦，可以分泌好多好好嘅嘢，仲有幽默感。」大概是「笑」在這片土地變得越來越奢侈，令她在作品上經常提醒觀眾，別忘記這個生來的本能。

從寂寞而生的習性

阮韻珊 2009 年從演藝學院畢業後，於中英劇團當過幾年全職演員。自小深愛日本文化的她，眼見許多日本電影和文學作品都以東京為靈感，深深被這座城市所吸引。後來辭去劇團工作，隻身走到東京留學。第一次離家、第一次自住，當地人與人之間疏離的文化，增添了她所夢寐的孤寂：「好多嚟自唔同地方的人，但又未必有咁多接觸位，呢個時候就構成咗：有好多事情發生，但獨處時又有種寂寞的感覺。」

一個人身處異鄉，本來沉醉在這份寂寥之中，直到 2014 年 9 月底，她如常打開電視，被新聞上轉播香港的畫面所震撼，當刻才終於惦記起自己的家：「香港同日本，我梗係揀日本！但係當呢個地方（香港）發生一啲天災人禍，嗰一刻我就發現，原來自己會在意。」

《離地．到着》排練期間，阮韻珊教授日文（@melodymelody）

於是帶著這份寂寞、帶著對「何謂落地生根」的思索，返回香港，在編劇龍文康鼓勵下寫了人生第一份舞台劇劇本《離地．到着》。在劇中，阮韻珊創作了四個身分各異，卻同樣由香港飄流到日本生活的人物，紀錄在日本生活經歷的不同階段：「啱啱去到好興奮，跟住覺得自己融入唔到，去到一個位融入到，又搵唔到自己的定位⋯⋯到最後開始覺得自己唔屬於呢個地方。」

《離地．到着》不是喜劇，戲中一些情節，如男女主角在聯誼聚餐碰面，阮韻珊本來只想讓觀眾代入兩人在異鄉尋愛的渴望和需要，沒刻意設計什麼喜劇效果，但演出時觀眾卻更著眼於兩個角色尷尬又可笑的互動，笑聲不斷。這時身為編劇的阮韻珊才發覺，自己經常用幽默感掩蓋真正想抒發的情感：「看來是我個人的習性，在作品中反映出來。」

保持快樂的機制

阮韻珊正是一個苦中作樂的人，生活上遇到再苦、再難捱的事，都習慣以幽默方式先 cheer up 自己，再從事件中找可笑之處，化解悲傷：「有些情緒太直接去表達，一來冇咁有趣、二來會尷尬⋯⋯但如果有啲嘢被 cover 咗或者過濾走，會容易消化。」

如差利卓別靈名言「人生近看是悲劇，遠看是喜劇」，她反思創作歷程，也發現自己創作喜劇的來源，不時來自現實生活中極致的悲劇。

例如 2018 年參與《女人節》演出時，她就以家人離世的經歷創作。當時她的姑丈剛辭世，祖母亦正在醫院病危之中：「好記得在姑丈喪禮上，屋企人突然收到電話，話『嫲嫲唔得喇』……」一行人連黑色喪服都未脫下都趕往醫院，「姑娘見到都呆咗：『吓！未死得㗎，你哋做咩咁快 ready⋯⋯有啲危殆啫，仲喺度。』」

《Di-Dar》首演劇照（圖：風車草劇團，攝影：snap_shot_sammy）

面對親人相繼離世，當然不免悲痛，但她執起紙筆時，又以另一視角回看這份哀傷：「唔係吖，其實咁都幾好笑，都有佢甜蜜嘅地方。」阮韻珊笑說，「嗰個姑娘會點諗我哋呢？⋯然後我就想像，嫲嫲真係好好，知道我哋啱啱搞完喪禮有經驗，快啲嚟一次，唔好拖喇。」

幽默讓悲傷有個出口

今年香港舞台劇獎頒獎禮，阮韻珊憑《一樓一會》獲得最佳女配角（悲劇／正劇），她在台上哽咽流淚，並在發言末段，引用促使她入行的雄仔叔叔（阮志雄）一句：「Storytelling is a rescure operation。」

對她來說，故事從來都是一種救贖。她是家中獨生女，童年時沒兄弟姊妹陪伴，最大娛樂是看漫畫。從報紙攤收獲第一本《美少女戰士》開始追看，到青春少艾時，又迷上了校園戀愛漫畫《水色時代》。回想那些沉迷過的作品，阮韻珊發現它們不止是娛樂，更不經不覺建構起她的世界觀：「那個漫畫的世界、不同的故事，其實讓我想像不同人的生命，令到我能自處多一些。」

除了少女漫畫，還有那些令她邊看邊哭，抑或放聲大笑的電影、她的叔叔「雄仔叔叔」從小跟她講的故事，以至長大後帶她接觸的劇場作品，在阮韻珊心中，都曾經在人生不同難關中拯救過自己。

今年香港舞台劇獎頒獎禮，阮韻珊憑《一樓一會》獲得最佳女配角（悲劇／正劇），在台上哽咽流淚（圖：香港戲劇協會）

「喺我的生命入面，我俾好多故事救贖過，亦因為創作自己的故事得到救贖……」阮韻珊在舞台劇獎台上這樣說：「所以我祝願我們劇場人可以繼續有足夠的空間和資源，去創作我們喜歡的故事，繼續這個救贖行動。」

喜劇記錄集體狀態

阮韻珊初期參與編寫的黑色喜劇如《米線女戰士》(2019)、《通菜街喪屍戰》(2021) 等，都沒強烈意識要令觀眾發笑。直到後來頻繁跟風車草劇團合作，跟梁祖堯等思想跳脫的創作人緊密交流，走向荒誕脫軌的思維模式，才逐漸摸索到自己的喜劇風格，或者也跟香港人身分個性有關：幽默、無厘頭、也帶一點諷刺。

她筆下的喜劇往往跟社會現狀和日常人物分不開，《Di-Dar》裏市儈至極的法科師傅龍震天和堪輿大師李鳳英、《SUCK 樂園》裏尖酸刻薄的婚禮「西客」等⋯⋯除了讓入場觀眾反看生活上的身影，從嘲諷中獲得快感，還有另一份意義：「喜劇在記錄某些人在某個時空的生活狀態。」

回顧近年香港的集體情緒狀態，阮韻珊認為，人心最疲乏的時候已經過去，隨之而來是一種空虛感。有時候，與社會現實相關的喜劇會引起一種批判：笑完、發洩完，步出劇院，世界也依舊，但在她眼中，喜劇很多時候是對世事的 comment，而創作者作出的 comment，其實可以在劇場裡與觀眾互動，帶來共鳴與慰藉。

「我們現在這種喜劇正是這樣… 不是說我有使命要記錄這件事，它純粹講緊一種狀態，『你咁 fuck up？我都係…』笑人嘅時候，又笑一笑自己，會冇咁難捱。」從觀眾角度，離開劇場後，本來煩惱或許仍未解決，「但我笑完，我個人很 gur…可能是一件這麼簡單的事。」

《Laugh Vacation》劇照（圖：達摩工作室）

笑作為時代良藥

抱著一種諧趣的態度過日子，發掘生活的另類笑點，阮韻珊發現香港人有一種獨特的「無厘頭」，形同我們的文化根基：「無厘頭就係無敵，它是一種心法、一種處事的方法，令自己在不同情況下都找到 way out。」笑一笑，自嘲一下，作樂的更不止自己，「無厘頭是要分享的，多一個人，這種交流會令無厘頭、笑話更加強、更加 powerful。」

笑是一種情緒出口，也是一種對世界的回應。阮韻珊以笑作為救藥，走過許多人生中的劫難，所以她渴望用喜劇繼續承傳這份配方：「如果我唔 release，笑唔出，其實我走唔到落去，我自己嘅生命係咁樣嚟嘅，所以就繼續用呢個方法。」

她想成為一個心地好的創作人，不刻意追求探討雋永的道理、不故意掀起觀眾心底的波瀾，單純給予他們一份淺層娛樂，因為在阮韻珊眼中，這更應時勢需要：「我哋可以失去、可以改變，但唔可以唔笑。」

文／林君睿

攝／Joey Young

