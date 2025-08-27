天文台：若低壓區發展成熱帶氣旋將發一號波
調查指三成肥胖者自稱「微胖」 四成適中或過輕者想減肥 醫生：港人缺體重管理認知｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】香港關注肥胖症聯盟的調查發現，逾 3 成 BMI 25 以上、屬肥胖人士僅認為自己「微胖」；逾 7 成 BMI 低於 23，體重正常或過輕的人卻自認「肥胖」，更有近 7 成受訪者認為肥胖並不是一種疾病。聯盟成員指出，調查反映港人對肥胖症作為健康問題的認知不足，呼籲社會正視肥胖症，勸喻患者向醫護人員尋求協助。
自 1990 年起，全球肥胖率翻倍，世界衛生組織已將肥胖列為「全球性流行病」（globesity）。截至 2022 年，全球每 8 人中就有 1 人患有肥胖症。根據衛生署發表的《2020-22年人口健康調查》，本港15 至 84 歲人口當中，逾半屬超重或肥胖；32.% 成人屬肥胖人口，遠超全球的 16 %。
逾半超重或肥胖者從未減肥
香港關注肥胖症聯盟今日（27日）宣布成立並公布問卷調查結果，聯盟成員包括香港中華醫學會、香港肥胖學會，及香港代謝及減重外科醫學會的跨專科醫生及專業人士。聯盟於 5 月底至 6 月中訪問 509 人，根據受訪者提供的體重及身高計算 BMI，發現當中 202 人，即近 4 成屬超重（BMI 介乎 23 至 24.9）或肥胖（BMI 大過等於 25）。在 202 人中， 14% 認為自己完全沒有肥胖，而在屬肥胖的 100 人中，更有 33% 僅認為自己只屬「微胖」，即少許肥胖。反之，在 308 位體重適中或過輕（BMI 低於 23）的受訪者中，有 71% 卻自認為肥胖。
此外，有 38% 體重適中或過輕的受訪者表示曾經嘗試減肥，而 53% 超重或肥胖的受訪者反倒表示從未減肥，反映受訪者對體重認知有落差，未有正確管理體重。香港代謝及減重外科醫學會委員、外科專科醫生林展滔形容：「唔需要減肥嘅就走去減肥，需要體重管理嘅就唔去做」。
調查亦顯示肥胖人士尋求專業醫護人員協助的意欲偏低，有 76% BMI 超重或肥胖的受訪者沒有考慮過就肥胖問題向專科醫生求助。當中近8成人只想通過飲食或運動改善，3 成人認為單靠意志力即可減肥而拒絕求醫。
重108公斤影響社交 求醫後減20公斤
37 歲的 Edward 自 3 年前起受肥胖問題困擾，體重由 55 kg 增至 108 kg（BMI 37）。他起初認為「肥啫，無咩嘢嘅」，但肥胖導致的關節痛，以及外表、自信問題，令他變得不願走動、外出，長期留在家中，影響他的工作、社交和情緒。直至 1 年前，Edward 在朋友勸喻下求醫，至今成功減去 20 kg，除了身體變得更健康，他認為減肥後的自己「心境都開朗咗」。
另一個案 Tommy 今年 39 歲，自小已有肥胖問題，12 歲時已重達 80 kg。自 2017 年起，Tommy 開始嘗試運動、減肥藥、生酮飲食法等不同的減肥法，但一直不得要領，甚至導致體重反彈，「越減越重」，體重更一度高達 120 kg。當時 Tommy 已出現高血壓、糖尿病等情況，決定尋求內科醫生協助。他先後嘗試以處方針藥及置入胃水球減肥，但每當暫停用藥或取出水球，體重又再次反彈。最後Tommy 選擇接受縮胃手術，切除了 2 分 3 的胃部，術後半年體重已降至 87 kg，至今未有反彈跡象。
香港肥胖學會前主席，外科專科醫生徐俊苗指，若以 BMI 和腰圍、腰臀比或腰高比的指標計算，有 2 項的超標加上出現與肥胖相關的器官病變，就可被判斷為臨床肥胖症。臨床肥胖症患者需尋求醫生的專業意見，考慮通過口服藥、注射藥、甚至胃水球放置和微創袖狀胃切除手術等形式來減重。
肥胖症屬一種嚴重疾病，有機會導致多種慢性疾病，影響健康和壽命。香港代謝及減重外科醫學會主席、外科專科醫生黃健鴻指，如果認為肥胖症可以透過節食和運動來治療，就如認為糖尿病可以通過減少糖分攝取來治療一樣錯誤。他促請社會正視肥胖症問題，勸喻患者積極向醫護人員尋求協助。
其他人也在看
消委會薯片薯條｜9成樣本含致癌物質？7款薯片薯條安全名單！蔬菜零食比蝦條致癌物質更高
薯片薯條等零食是不少人的心頭好，但消委會指出食薯片薯條有致癌機會，原因是這類經高溫煎炸烹調的零食大多含有可能令人類致癌的丙烯酰胺！消委會於第526期《選擇》月刊中，測試77款預先及非預先包裝薯片、蝦條等不同材料製造的香脆零食樣本，除1款蔬菜脆片及6款蝦片外，所有樣本均含有可致癌物質丙烯酰胺（acrylamide），當中以預先包裝薯片、薯條丙烯酰胺平均含量最高。Yahoo Food ・ 1 天前
「90年代娛圈女神」楊采妮現身香港凍齡示人 多年DJ好友盛讚溫婉性格「是我人生中的柔順劑」
90年代娛圈女神楊采妮近年甚少露面，2017年誕下孖仔嘅Charlie多數都係出席公開活動先見到佢。尋日商台DJ雲妮喺社交平台post咗一張同楊采妮嘅合照Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
42歲陳妍希離婚後魅力狀態更佳？告別婚姻、回復單身的自愛哲學：兩個人不幸福，不如一個人過
憑《那些年，我們一起追的女孩》於亞洲爆紅的陳妍希， 2025 年 2 月宣佈與陳曉結束 8 年婚姻，但陳曉竟於半年後傳出再婚，引起全網熱烈討論！Yahoo Style HK ・ 1 天前
「藥倍安心」風波後涉官非 潘冬平一家四口被民事控告
繼藥倍安心後，肝癌權威潘冬平再涉官非，案件涉及貝沙灣單位糾紛，原告指控滋擾及違反契約，並申請臨時禁制令。Yahoo 地產 ・ 5 小時前
張致恒轉行做搬運工人黑雨仍開工 爆太太兒子曾住庇護中心
長期財困、多次被業主逼遷的前Boy'z成員張致恒(Steven)，近日被雜誌拍到轉行做電器搬運工人，而且黑雨期間仍冒雨工作，一洗過往「大食懶」形象。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
全球生活與工作平衡指數 新西蘭蟬聯冠軍 新加坡亞洲最佳 香港排「呢個位」
不少打工族渴望實現工作與生活的平衡，但真正能夠做到的卻寥寥可數！全球人力資源平台Remote.com最新發佈《生活與工作平衡指數》(Global Life-Work Balance Index 2025)，針對全球GDP前60名的國家及地區進行評估，結果顯示香港排名第44，表現遜於多個亞洲鄰近地區。紐西蘭連續第三年蟬聯am730 ・ 22 小時前
香港堅持輸入外勞 會否出現「澳門經驗」最悲觀情景？
本港最新失業數字上升，再度觸發輸入外勞淘汰本地人爭議。市場早有建議提醒，本港不要重蹈澳門覆轍，要精準輸入外勞，切勿打爛本地人飯碗，然而最終還是出現本地僱員「散工變冇工」個案。盤點「澳門經驗」，若外勞持續滲透各行各業，最悲觀將出現本地人可有可無的就業環境，還會衍生監管問題，奪去本地人營商機會Yahoo財經 ・ 1 天前
特朗普曾4次致電 印度總理莫迪就是不接
據德媒《法蘭克福匯報》周三（27 日）報導，美國決定對印度徵收額外關稅後，美國總統特朗普最近幾周 4 次試圖撥通印度總理莫迪的電話，但莫迪均拒絕接聽。鉅亨網 ・ 5 小時前
江若琳演唱會有工人姐姐傾FaceTime？關係勁到要Elanne致歉：唔好意思
江若琳（Elanne）去年相隔7年復出樂壇，先後推出歌曲《一直留在心底的事》、《流著淚寫句號》，被樂迷指「江式情歌」終於回歸。日前（24日），江若琳假旺角麥花臣場館舉行《The Witness心的見證演唱會2025》，係相隔8年後再開騷，圈中好友周慧敏、唐詩詠、方力申、鄭俊弘、何雁詩、邱士縉、余慕蓮（魚毛）等等亦有到場支持。江若琳於演唱會大唱昔日經典代表作，包括《錯愛》、《傷情路》、《大步喊過》、《Show You》、《你不在了》等等，又帶來勁歌熱舞演出，全場氣氛高漲。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
Jisoo看奈良美智展覽，穿搭單品全解析：手拿全新Lady Dior手袋，「綠色四葉草」設計細節超搶鏡
BLACKPINK 成員 Jisoo 日前去欣賞日本藝術家奈良美智的展覽，全身穿搭立刻成為焦點，特別是她手上那款全新的 Lady Dior 手袋，包身獨特的「綠色四葉草」設計，格外搶鏡！Yahoo Style HK ・ 1 天前
陳百祥譚詠麟去年傳不和突分享影片力證兄弟情：流言是娛樂圈的調味料
譚詠麟（阿倫）與陳百祥（阿叻）認識多年，一向都係好兄弟，但去年有傳因為阿叻脫離香港明星足球隊，另組精裝明星足球隊而鬧不和Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
諸葛紫岐嫁入豪門享受闊太生活 獲名牌店內奢華慶生盡顯地位
曾自稱是諸葛亮第63代後人的諸葛紫岐（Marie）自從於2012年嫁給Neway二少爺薛嘉麟後，便淡岀幕前專心一致做豪少奶奶。最近她獲奢侈品牌Louis Vuitton（LV）為其慶生，並跟大家分享慶生過程。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
泡泡瑪特新IP星星人被炒至逾1,450元 人民幣
內媒報道，泡泡瑪特(9992.HK)近日線上首發多款新品，包括2024年新簽約IP、正在冒起的Twinkle Twinkle(星星人)的新款毛絨掛件盲盒「星星人好夢氣象局系列」。AASTOCKS ・ 1 天前
建滔張國榮料恒指年底前升至30000點
港股今日大幅造好，逼近26000點，見2021年10月高位，建滔集團(0148.HK)主席張國榮於半年業績記者會表示，由於有北水流入，故認為港股仍有上升空間，預計今年底前可以升至30000點水平。infocast ・ 1 天前
愛·回家 ｜女神葉蒨文演Candy九年被指已離開劇組 不捨得角色 ： 總要畢業嘅
TVB節目《女神配對計劃》現正熱播，女神葉蒨文（Sophie）飾演的Candy久未於《愛·回家之開心速遞》露面Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
魚樂無窮│染藍魔咒終有一天實現（唐牛）
市值夠大乃做藍籌新貴其中一項必要條件，所以他們十居其九，都累積了龐大升幅。任由一隻股票幾勁都好，增長力度總隨着時間而有一日會減慢，股價自然會由高位回落，所以染藍魔咒終有一天會實現，就係咁解。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
TVB新劇《巨塔之后》播出日期釋出 女主角最初由張可頤變陣宣萱頂上
TVB與內地平台優酷合作開拍嘅醫療版《新聞女王》新劇《巨塔之后》將於8月27日中午12點於優酷率先上架，翡翠台播出時間則仍未釋出。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
「萬能key」童星楊凱博變靚仔小鮮肉 網民讚似韓國天花板級男神
昔日童星楊凱博，2013年憑保險公司廣告中一句「乜嘢叫保險」成為「萬能key」，引起改圖熱潮，深得網民喜愛。之後佢亦有參與唔少TVB劇集拍攝，例如《城寨英雄》、《乘勝狙擊》、《金宵大廈》及《降魔的》等等，曾多次飾演男主角嘅童年，去到2022年佢仲成為邵氏旗下藝員。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
「港版羅拉」朱芊佩開工被網媒記者捕獲即場訪問 網民鬧爆主持「真係好冇禮貌」
從事運輸搬運工作嘅朱芊佩（小朱）外貌標緻卻擁有健碩身型，2017年被拍攝到爆肌搬運貨物，惹起全城熱話，被封為「最美搬運工」及「港版羅拉」Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
【萬寧】星期三優惠大放送（只限27/08）
萬寧今個星期三帶嚟精選Mannings Guardian自家品牌皇牌洗面巾系列！另外，而家購買萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌產品滿$60獨家送萬寧$15現金優惠券；而yuu會員買單件萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌／注目品牌產品更可專享9折優惠，出位價仲有多款健與美產品優惠！YAHOO著數 ・ 6 小時前