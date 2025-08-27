調查指三成肥胖者自稱「微胖」 四成適中或過輕者想減肥 醫生：港人缺體重管理認知｜Yahoo

香港關注肥胖症聯盟今日（27日）發表問卷調查結果。

【Yahoo新聞報道】香港關注肥胖症聯盟的調查發現，逾 3 成 BMI 25 以上、屬肥胖人士僅認為自己「微胖」；逾 7 成 BMI 低於 23，體重正常或過輕的人卻自認「肥胖」，更有近 7 成受訪者認為肥胖並不是一種疾病。聯盟成員指出，調查反映港人對肥胖症作為健康問題的認知不足，呼籲社會正視肥胖症，勸喻患者向醫護人員尋求協助。

自 1990 年起，全球肥胖率翻倍，世界衛生組織已將肥胖列為「全球性流行病」（globesity）。截至 2022 年，全球每 8 人中就有 1 人患有肥胖症。根據衛生署發表的《2020-22年人口健康調查》，本港15 至 84 歲人口當中，逾半屬超重或肥胖；32.% 成人屬肥胖人口，遠超全球的 16 %。

逾半超重或肥胖者從未減肥

香港關注肥胖症聯盟今日（27日）宣布成立並公布問卷調查結果，聯盟成員包括香港中華醫學會、香港肥胖學會，及香港代謝及減重外科醫學會的跨專科醫生及專業人士。聯盟於 5 月底至 6 月中訪問 509 人，根據受訪者提供的體重及身高計算 BMI，發現當中 202 人，即近 4 成屬超重（BMI 介乎 23 至 24.9）或肥胖（BMI 大過等於 25）。在 202 人中， 14% 認為自己完全沒有肥胖，而在屬肥胖的 100 人中，更有 33% 僅認為自己只屬「微胖」，即少許肥胖。反之，在 308 位體重適中或過輕（BMI 低於 23）的受訪者中，有 71% 卻自認為肥胖。

此外，有 38% 體重適中或過輕的受訪者表示曾經嘗試減肥，而 53% 超重或肥胖的受訪者反倒表示從未減肥，反映受訪者對體重認知有落差，未有正確管理體重。香港代謝及減重外科醫學會委員、外科專科醫生林展滔形容：「唔需要減肥嘅就走去減肥，需要體重管理嘅就唔去做」。

林展滔（左）認為港人對肥胖的認知嚴重不足。

調查亦顯示肥胖人士尋求專業醫護人員協助的意欲偏低，有 76% BMI 超重或肥胖的受訪者沒有考慮過就肥胖問題向專科醫生求助。當中近8成人只想通過飲食或運動改善，3 成人認為單靠意志力即可減肥而拒絕求醫。

重108公斤影響社交 求醫後減20公斤

37 歲的 Edward 自 3 年前起受肥胖問題困擾，體重由 55 kg 增至 108 kg（BMI 37）。他起初認為「肥啫，無咩嘢嘅」，但肥胖導致的關節痛，以及外表、自信問題，令他變得不願走動、外出，長期留在家中，影響他的工作、社交和情緒。直至 1 年前，Edward 在朋友勸喻下求醫，至今成功減去 20 kg，除了身體變得更健康，他認為減肥後的自己「心境都開朗咗」。

Edward（右）、Tommy（左）分享通過尋求醫生協助成功減重的經歷。

另一個案 Tommy 今年 39 歲，自小已有肥胖問題，12 歲時已重達 80 kg。自 2017 年起，Tommy 開始嘗試運動、減肥藥、生酮飲食法等不同的減肥法，但一直不得要領，甚至導致體重反彈，「越減越重」，體重更一度高達 120 kg。當時 Tommy 已出現高血壓、糖尿病等情況，決定尋求內科醫生協助。他先後嘗試以處方針藥及置入胃水球減肥，但每當暫停用藥或取出水球，體重又再次反彈。最後Tommy 選擇接受縮胃手術，切除了 2 分 3 的胃部，術後半年體重已降至 87 kg，至今未有反彈跡象。

香港肥胖學會前主席，外科專科醫生徐俊苗指，若以 BMI 和腰圍、腰臀比或腰高比的指標計算，有 2 項的超標加上出現與肥胖相關的器官病變，就可被判斷為臨床肥胖症。臨床肥胖症患者需尋求醫生的專業意見，考慮通過口服藥、注射藥、甚至胃水球放置和微創袖狀胃切除手術等形式來減重。

肥胖症屬一種嚴重疾病，有機會導致多種慢性疾病，影響健康和壽命。香港代謝及減重外科醫學會主席、外科專科醫生黃健鴻指，如果認為肥胖症可以透過節食和運動來治療，就如認為糖尿病可以通過減少糖分攝取來治療一樣錯誤。他促請社會正視肥胖症問題，勸喻患者積極向醫護人員尋求協助。