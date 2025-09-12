調查指全港有500個損毁路面黑點 行人路與馬路各佔一半

【on.cc東網專訊】有政黨今年8月中至9月初進行調查，發現全港有500個損毀路面黑點，行人路與馬路各佔一半，單是中西區有100個，但沒有18區分區數字。該政黨表示立法會文件並沒有紀錄索償數字，但稱近日每天都收到有居民投訴，十多個不同年紀的居民受傷。

議員陳學鋒指，重型車經過路面的時候，馬路上的渠蓋會郁動，因此多數坑渠附近的地面都會有損壞。他又以巴士站為例，因為巴士較重，停泊及再起動時，容易令石屎鬆脫。他認為渠蓋一般都在路中間，維修會比較困難，亦會產生交通安全問題，例如行人容易撞到或者跌倒，建議當局考慮日後將渠蓋安置在路邊。

廣告 廣告

該政黨表示部分受傷個案很嚴重，需要到醫院進行手術，舉例有居民曾經跌倒導致骨折，亦有個案需要到醫院縫針。該政黨認為，受傷後索償時間漫長，而且需要市民自行填寫申請表，希望將時間縮短。被問到實際上需時多長，該黨稱視乎複雜程度以及調查進展，又稱部分人數年仍未能申索。

該政黨表示下雨過後會導致沙土流失，部分磚塊會開始凹陷，特別中西區是依山而建，斜路更多會較嚴重。該政黨建議當局設立公開透明維修機制例如訂立維修時間，以及使用更耐用的物料。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】