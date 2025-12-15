調查指南韓三分之一上班族曾遭職場霸凌 被迫飲酒唱歌 逾半數受害者選擇啞忍︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】南韓一項最新調查顯示，當地有三分之一的打工仔在過去一年中曾遭遇職場欺凌，然而，超過一半的受害者表示他們未有採取任何行動來處理相關問題。

綜合外媒報道，這項調查由公民團體「職場霸凌一一九」（Workplace Gabjil 119）委託本地民意調查機構 進行，對象為 1,000 名 19 歲或以上的僱員。結果發現，有 330 名受訪者（即 33%）經歷了不同程度的職場欺凌。當中，被侮辱或輕視的佔 17.8%；被迫參與聚餐、飲酒或其他與工作無關活動的佔 15.4%；而被迫辦理私人差事或被強迫上夜班的則佔 16.4%。

公司主席強迫員工唱歌、洗碗

該公民團體接獲的個案中，曾有一名公司主席強迫員工在工作聚餐上唱歌，並要求對方洗碗。調查結果反映職場欺凌是一個嚴重的問題，有 19.4%的受訪者表示，由於在工作場所遭受騷擾，他們曾考慮過自殘甚至自殺。

然而，在遭受欺凌的員工中，採取行動應對不公待遇的人不足一半。當中 56.4% 的受訪者表示他們選擇忍受或壓抑情緒；26.4% 的人選擇辭職；10.6 %的人向公司管理層或工會報告事件；另有 4.5%的人向相關政府機構報告。