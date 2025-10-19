三號風球至少維持至周二下午 6 時
調查指家長子女均難逃手機依賴 組織倡推遲兒童使用手機至14歲
智能手機已成為大部分現代人不可或缺的必需品，但過早擁有手機並建立社交帳號，卻有可能讓兒童沉迷玩手機，甚至增加其被不懷好意的陌生人刻意接觸的危機，對還沒有成熟心智和足夠定力的兒童而言或構成巨大風險。有家長組織對本港學童的家長進行一項調查，發現本港兒童首次擁有智能手機的平均年齡僅為9歲；而25%受訪家長表示其孩子曾在網上被陌生人聯繫，更有12%接觸過不當成人內容；惟調查同時發現，家長自身亦難以擺脫對手機依賴。該組織倡議，家長最好等到孩子14歲才給予手機，16歲才開放使用社交媒體。
由家長發起的非牟利組織「Look Up Hong Kong」，對651名子女為6至16歲就讀小學或中學學童的家長，分別來自公立學校(74%)，私立國際或直資學校(14%)及國際學校(12%)，進行調查。結果顯示，逾70%兒童擁有智能手機，6至10歲佔52%，14歲以上高達98%；而受訪者家中兒童平均首次擁有智能手機的年齡只有9歲，遠早於家長預期中理想的13至14歲。值得留意的是，25%兒童曾在網上被陌生人聯繫，12%接觸過不當成人內容，男孩比例為女孩近兩倍。組織提醒，上述這些數字更有可能被低估，令孩子的網上安全威脅、健康風險及學業成績與成癮問題成為家長眼下最急切擔憂，又以網上安全問題為重中之重，包括擔心孩子或會遭受網絡霸凌、焦慮、憂鬱和接收不當內容等。
另有28%家長認為智能手機與社交媒體危害孩子的社交關係，逾八成家長表示曾因手機使用問題與子女發生衝突。普遍家長認為對孩子身心健康構成最大威脅的社交媒體平台，以次排序為：抖音、YouTube、Instagram、WhatsApp及小紅書；而本港兒童最常用的五大社交媒體平台則為Instagram、YouTube、WhatsApp、抖音和微信。其中以Instagram最受初中生歡迎，小學生則最愛用YouTube。逾45%兒童平均每天花2小時甚至更長時間使用手機，包括初小學生25%及初中學生63%；34%每周只有一次或完全沒有進行校外戶外活動。
家長對手機使用感掙扎
調查亦同時發現，除孩童對手機的使用引起憂慮外，家長亦在使用智能手機和社交媒體方面感到掙扎。不少家長承認自己亦難以擺脫對手機依賴，三分二家長自覺花太多時間在手機上；甚至有逾四分三受訪者坦言沒有智能手機無法生活。67%家長表示使用手機帶來健康問題，包括眼睛疲勞、體重上升、缺乏運動和骨骼肌肉疼痛；更有51%出現心理健康問題，包括睡眠不足、難以專注、焦慮及抑鬱。此外，41%家長稱曾經歷詐騙、身份被盜風險和未經授權交易，並有38%表示對工作表現產生負面影響及出現避免社交情況，擔心潛在成癮問題及增加關係衝突；有29%曾經歷網絡騷擾或威脅 ，且接觸有害內容。
即使是心智成熟的成年人，在智能手機使用上亦或會引起一系列問題，該組織呼籲家長推遲孩子開始使用智能手機和社交媒體的年齡，並推出「家長承諾書」，以鼓勵家長自願承諾延遲讓子女使用手機。Look Up Hong Kong倡議，將孩子使用智能手機的年齡推遲到至少14歲，讓兒童在大腦關鍵發育時期，免受無限制的互聯網資訊和持續不斷的通知干擾；並推遲孩子使用社交媒體的年齡到至少16歲，避免孩子過早使用社交媒體導致容貌焦慮或網絡風險問題增加。兒科醫生兼組織顧問Dr. Vivian Mark指出，在日常診症中可見智能手機和社交媒體，影響兒童心理及身體健康，其中心理方面包括行為與情緒管理問題、飲食失調；而生理方面則有肥胖、肌肉骨骼疾病、缺乏運動、眼睛不適及近視等問題。
組織提倡零手機校園
該組織亦同時提倡「零智能手機」校園及支持戶外活動、自由玩樂體驗，89%家長支持孩子所屬學校限制智能手機，65%望學校實行更嚴格的政策，最多家長支持在校期間要求學生關掉手機，並將其存放於儲物櫃或書包內，半數公立學校及逾七成國際學校家長，傾向讓孩子入讀零手機學校。組織創辦人Robert Broad呼籲政府為兒童提供更多戶外空間和設施，並對社交平台作出規管，包括有效的年齡驗證，以保護兒童遠離有害科技與內容；並籲家長和社會以身作則善用科技，引導兒童將其視為有益的工具，而非分散學習注意力的禍害。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/調查指家長子女均難逃手機依賴-組織倡推遲兒童使用手機至14歲/610026?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
復修辦館夥拍太古可口可樂技術員義助復修家電 街坊讚「好掂」慳錢又環保
家居電器故障時有發生，但部份電器只要送予維修，其實仍有「痊癒」的可能。團體「復修辦館」與香港太古可口可樂早前適逢「國際維修日」，合作設置社區維修站，安排可口可樂的外勤電子機械技術員擔任義工，為基層市民檢查及維修風扇、暖風機等常見舊家電，幫助基層街坊減輕經濟負擔，同時鼓勵「以維修代替購買」，延長家電壽命，從源頭減廢。am730 ・ 1 天前
即日焦點｜習近平電賀鄭麗文當選國民黨主席／羅浮宮劫案 蒙面劫匪闖入偷走多件藏品
【Now新聞台】今日焦點回顧：羅浮宮劫案｜蒙面劫匪闖入偷走多件藏品 周日全日關閉遊日注意｜日本多地再有熊出沒 岩手縣61歲男子腿部被熊咬傷遊日注意｜日本據報擬明年提高出國稅 2028年推入境前申報制度 旅客要繳手續費美國再爆發大規模無王日示威 特朗普：我不是國王中共總書記習近平電賀鄭麗文當選國民黨主席 鄭麗文覆電致謝中環華懋大廈三級火 消防顧問稱不排除由煙頭引致打風｜天文台考慮明日黃昏前後直接發出三號強風信號販毒集團將毒品藏於本港水域近岸水底 警拘三人檢69公斤可卡因#要聞now.com 新聞 ・ 23 小時前
58歲男子沙田馬場投注區內暈倒 送院搶救
警方今日(19日)下午5時17分接報指，一名58歲姓林男子於沙田馬場的室內投注區暈倒，昏迷不醒，保安隨即報警求助。救護員到場將事主送往威爾斯親王醫院搶救，警方正調查事件，案件列作「有人暈倒」跟進。am730 ・ 23 小時前
世界知名主廚Gordon Ramsay力推塔斯曼尼亞！全球頂級旅遊及美食目的地 不能錯過豐富海產美食、威士忌
世界知名主廚Gordon Ramsay與幼年大白鯊的意外相遇，讓這座澳洲島嶼成為全球矚目焦點。近日塔斯曼尼亞榮獲《Condé Nast Traveler》2025年「讀者之選大獎」亞太及南太平洋地區「最佳島嶼」第二名，這項殊榮與這位米芝蓮星級主廚的親身推薦，印證了塔斯曼尼亞作為全球頂級旅遊及美食目的地的地位。Yahoo Food ・ 13 小時前
李家超：將優化再就業津貼試行計劃 釋放本地潛在勞動力
行政長官李家超上周六(18日)在一個活動上視像致辭表示，改善民生，是其施政的最終目標，因此政府會竭力穩定就業。面對產業轉型加速、科技日新月異，特區政府致力為勞工賦能增值。會革新僱員再培訓局，助力勞動人口與時並進，提升競爭力，壯大人才庫。政府將優化再就業津貼試行計劃，釋放本地潛在勞動力。 李家超表示，為促進兩地勞動人才經驗交流互鑑，特區政府特別邀請中華全國總工會，組織全國勞動模範和大國工匠代表團本星期訪港。屆時各位國家勞動模範和大國工匠會現身說法，向香港社會分享奮鬥故事與傑出成就。(hc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 12 小時前
法國前總統沙柯吉將於21日入獄 成為首位入監歐盟前元首
（法新社巴黎18日電） 法國前總統沙柯吉將於21日入獄服刑，原因是他2007年總統競選期間收受利比亞已故強人格達費非法政治獻金，成為首位被判入獄的歐盟國家前元首。沙柯吉將成為自二戰以來，首位被判入獄的法國國家領導人。法新社 ・ 1 天前
70歲婆婆與27隻被棄老弱貓狗相依為命 被地政指寮屋僭建勒令拆遷 盼政府網開一面
【動物專訊】許多動物因年老、或生病慘被冷血無情的主人遺棄山頭。愛護動物、70歲的英姐30多年來不斷拯救被棄山頭的老弱傷病貓狗，收留他們於荃灣山上的寮屋相依為命。無奈最近她卻收到地政總署的信件，指有人投訴她僭建，勒令清拆其寮屋及取消其寮屋居住權，令英姐與27隻貓狗苦無去路，非常徬徨。英姐正向義工及各界求助，盼望政府網開一面，好讓他和那些身世悲慘的動物可以平安渡過餘生，盼即使要求她們遷走，也給予多點時間。本報正向地政總署查詢有關個案。 70多歲的英姐以前在醫護界工作，一向愛動物的她，救狗多年，自1990年代已經開始救狗，「當時經常餵流浪狗，又救受傷的狗，後來退了休，我親戚讓我住現時的寮屋，因為有了地方，便救更多的狗。」 她現時有23隻狗和3隻貓，這些動物均身世可憐，有因病被人遺棄山頭、亦有動物是因原主人以無力照顧而遺棄，亦有些動物是暫托後因沒人問津而被英姐收養了，亦有些狗狗是英姐救回來，她憶述有狗狗是全新生滿蛆蟲，在垃圾堆中覓食，非常可憐。 在狗狗當中，大部份都是老弱殘兵，最老的已有10多歲，年紀最小則是她2023年救起的狗BB。她坦言，這些狗狗均以難以找到領養，她亦不忍心這些動物孤苦伶仃香港動物報 ・ 1 天前
旺角一日兩宗偷拍裙底斷正 21歲男港鐵站作案被捕
旺角一日發生兩宗偷拍裙底案。警方昨日下午在區內進行反罪惡巡邏，期間在亞皆老街一個商場，發現一名男子懷疑於商場樓梯用手提電話偷拍一名女子裙底。經初步調查後，警方拘捕該名50歲郭姓本地男子，涉嫌「非法拍攝或觀察私密部位」，他現正被扣留調查。案件交由旺角警區刑事調查隊第二隊跟進。 另外，警方同日下午約1時45分在港鐵旺am730 ・ 1 天前
楊振寧離世︱遺孀翁帆撰文：有他多年的陪伴，我何其有幸︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】諾貝爾物理學獎得主、著名物理學家楊振寧昨在北京逝世，享年 103 歲。楊振寧遺孀翁帆今日（19 日）以《他交出一份滿意的答案卷》為題發悼文，深情追憶亡夫的一生。Yahoo新聞 ・ 1 天前
深旺道行人天橋縱火後逃去 警追緝40歲縱火男
警方今日(19日)下午3時許接獲報案，指大角咀深旺道8號一處行人天橋有人懷疑燃紙張及樹葉，途人隨即將火救熄，事件中無人受傷。人員接報到場，經初步調查，相信起火原因有可疑，案件列作縱火，暫未有人被捕。 警方正追緝一名年約40歲男子，身高約1.7米，瘦身材，身穿灰色短袖上衣及牛仔褲。am730 ・ 23 小時前
向太陳嵐爆男演員與富家女鬧離婚 男方冇錢落袋因「媽媽不看好」 何超蓮竇驍成討論話題
向華強太太（陳嵐）近年密密喺社交平台出片，爆料對象不分上下高低，早前自爆對細仔向佑恨鐵不成鋼之外，近日就提醒各位家境不俗嘅女生「下嫁是滅亡之路」，仲大爆有富家女下嫁男星後婚姻觸礁。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
岑麗香自爆新人時期遲到令大前輩苦等 模仿對方叉腰質問神情 網民估係「呢位」？
岑麗香於2010年奪得《中華國際小姐》冠軍，加入TVB後工作機會不斷，拍攝過《巴不得媽媽…》、《神槍狙擊》、《On Call 36小時II》、《衝上雲霄II》等劇集，2016年與圈外男友強強結婚並育有兩子，淡出幕前演出照顧小朋友，直至去年復出拍劇，為HOYTV劇集《我愛九龍城》擔任女主角。近日，岑麗香為網上節目《巴打圍爐》擔任嘉賓，分享剛入行時嘅一段難忘經歷，透露年輕時因工作失誤，惹怒一位資深大前輩，岑麗香更幽默地模仿對方，令網民紛紛估該位前輩身份。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
天文台料「風神」明轉往西南方移動 具體轉向地點時間存在變數
【on.cc東網專訊】熱帶風暴「風神」在今日(20日)上午10時，集結在東沙以南約300公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，橫過南海中北部。天文台考慮在今日下午5時至7時直接發出3號強風信號，取代強烈季候風信號。天文台署理高級科學主任沈志泰今日在電台節目表on.cc 東網 ・ 10 小時前
珍惜生命｜屯門大興邨夫婦墮樓釀雙屍三命 香港墮胎被拒轉赴台灣同不果
屯門有一對男女墮樓身亡。警方今日凌晨4時許接獲大興邨興泰樓住戶報案稱，發現一對男女分別倒臥在大廈對開簷篷和地面，懷疑他們從高處墮下。救援人員接報到場，兩人當場證實死亡。警方經初步調查，相信35歲黃姓男子和34歲陳姓女子從興泰樓一個單位墮下，現場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。據悉女死者已懷孕7個月，事件釀成兩屍三命am730 ・ 1 天前
港姐季軍袁文靜多謝人夫「包含」 林盛斌講明唔包呢樣嘢
【on.cc東網專訊】林盛斌（Bob）不上是圈中金牌媒人，他更十分提攜後輩。他近日與應屆港姐亞軍施宇琪和季軍袁文靜主持台慶特備節目《攻你上大學》，對兩位港姐的照顧無微不至，袁文靜就在社交網留言感謝Bob，但就是這個留言，差點搞到Bob亮起婚姻危機。東方日報 OrientalDaily ・ 10 小時前
張智霖大方認「怕老婆我第一」！只要袁詠儀數到1就投降，順從的背後是27年深情
香港銀色夫妻張智霖與袁詠儀互動一向是粉絲焦點。近日張智霖在綜藝節目《你好星期六》中，幽默舉手自認「怕老婆我第一 […]姊妹淘 ・ 5 小時前
潮語｜00後常說的「sigma」是什麼意思？9個新生代潮語盤點：「No Cap」＝說真話？
每個年代都有不同的「潮語」，早前Netflix《混沌少年時》才知道愛心emoji不同顏色都有不同意思，100分emoji原來不是解作100分而是別的意思。這裡來整理一下00年比較常說的英文潮語，如「sigma」原來不是你直譯的意思，給大家先估一下，再給大家解釋，跟隨00後潮流！Yahoo Style HK ・ 1 天前
李嘉欣都讓位！和Rosé、孫芸芸是閨蜜，盤點香港最強名媛圈
在香港這座被譽為「東方時尚之都」的城市裡，名媛不勝枚舉，從出生即含著金湯匙，到憑藉美貌與智慧嫁入豪門，「名媛」成了香港上流社交圈的多年縮影。不同於觀眾熟知的嫁入豪門女星如李嘉欣、徐子淇、黎姿等憑氣場與女人我最大 ・ 5 小時前
「地溝油」成寶貝！美媒：特朗普禁運威脅沒效 誤判反暴露美新能源弱點
特朗普近日在社群媒體公開威脅中國不買美國大豆的話，美國將禁止進口中國「食用油」。這一言論隨即遭美國媒體打臉，《彭博資訊》報導稱中國輸美「食用油」，實則是俗稱的「地溝油」的廢棄食用油 (UCO)，且美國對這一「廢品」的依賴度極高，禁運只會傷己。鉅亨網 ・ 11 小時前
秦剛消失兩年多 遭免職曾傳「死訊」 突現身北京國際音樂節｜Yahoo
秦剛在 2023 年 7 月和 10 月先後被免去中國外交部長和國務委員的職位。自從他同年 6 月 25 日在北京接見俄羅斯副外長魯登科之後，未再公開露面。他下落不明的期間，甚至一度傳出「死訊」。近日網上流傳照片，顯示秦剛上周五（17日）出席北京國際音樂節，與多人合照。Yahoo新聞 ・ 8 小時前