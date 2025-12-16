宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
調查指逾3成香港僱主計劃未來3個月增聘人手 服務業最樂觀
【on.cc東網專訊】有人力資源顧問進行僱主招聘意欲調查，發現約31%僱主預計未來3個月會增加人手，29%則表示會縮減人手，而季節性調整的數據顯示，來季就業展望指數為+2%，按季下降5個百分點，眾多行業中最樂觀的是服務業，訪港旅客增加有助僱主增聘人手。
ManpowerGroup全球訪問41個國家和地區，共39,063名僱主，除斯洛伐克外所有受訪國家和地區均錄得正面指數。明年第一季全球淨就業展望指數為+24%，按季下降1個百分點，香港就業展望指數較全球平均水平低22個百分點。
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
「永久裁員」時代來臨！「這個」產業受衝擊最嚴重
2025 年美國企業悄然走入「永久裁員」時代，全年裁員人數突破 110 萬人，科技業首當其衝。Glassdoor 警告滾動式裁員成常態，AI 與自動化正重塑就業市場，白領職場安全感全面下滑。鉅亨網 ・ 1 天前
學歷不香了？從李飛飛到祖克柏 矽谷徵才更看重AI實戰力
隨著人工智慧技術的廣泛應用，「學位至上」的傳統求職標準在科技界正受到前所未有的挑戰。被譽為「人工智慧教母」的史丹佛大學教授、同時也是世界模型新創公司 World Labs 執行長的李飛飛博士表示，她在為自己的新創公司招募軟體工程師時，重視條件已從過往的畢業院校和學位層級，轉向其實質的 AI 技鉅亨網 ・ 22 小時前
防止人才外流！OpenAI調整股權歸屬薪酬政策
OpenAI 本週通知員工，公司將終止一項要求員工在公司工作至少六個月才能獲得股權歸屬的薪酬政策。鉅亨網 ・ 2 天前
內地與新加坡簽署多份協議加強金融合作
第21屆中新雙邊合作聯委會會議在重慶舉行，由國務院副總理丁薛祥，以及新加坡副總理兼貿工部部長顏金勇共同主持。兩國在會議上簽署多份合作協議，加強金融合作。新加坡金管局公布一系列新的金融和資本市場措施，當中包括指定星展銀行為新加坡第二家人民幣清算行。當局指，有助支持新加坡離岸人民幣市場進一步發展，促進人民幣在貿易、投資及其他經濟活動中使用，滿足區內需求。星展則表示，越來越多客戶尋求分散匯率風險，有關措施有助星展提供更全面、更具競爭力的人民幣解決方案。此外，中國工商銀行(01398.HK)和中國銀行(03988.HK)新加坡分行將推出試點項目，容許新加坡旅客在今年年底前，開通和增值數字人民幣錢包，用於在中國的商戶支付。當局又指，中國與新加坡同意啟動場外債券市場安排，相信能為機構投資者提供購買中國銀行間債券市場部分固定收益產品渠道。其他合作措施包括支持內地A股在新加坡交易所二次上市等。 （BC)#新加坡 #工行 #中行infocast ・ 5 小時前
新加坡與中國簽署27項協議 在金融與資本市場聯通等領域深化合作
【彭博】-- 新加坡總理辦公室發表聲明稱，新加坡與中國簽署了27項諒解備忘錄和協議，旨在加強金融與資本市場互聯互通、糧食安全及其他關鍵領域的合作。這些協議於周一在重慶舉行的第21屆雙邊合作聯合委員會會議期間簽署，會議由新加坡副總理顏金勇與中國國務院副總理丁薛祥共同主持。聲明稱，協議內容包括委任星展銀行成為新加坡第二家人民幣清算銀行，並啟動試點項目，允許新加坡旅客在中國使用電子人民幣進行商戶支付。中國工商銀行新加坡分行是首家人民幣清算銀行。根據另一份聲明，新加坡金融管理局周一還宣布了多項金融與資本市場舉措，以深化對華合作，包括支持中國企業在新加坡交易所進行第二上市。原文標題Singapore, China Sign 27 Agreements to Deepen Bilateral TiesMore stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 15 小時前
內地11月規模以上工業增加值按年增長4.8% 市場預期升5%
國家統計局公布，內地11月規模以上工業增加值按年實際增長4.8%，市場預期升5%，按月增長0.44%。首十一個月規模以上工業增加值按年增長6%，符合市場預期。AASTOCKS ・ 1 天前
「香港專業服務出海平台」啟動 統籌資訊及了解內企出海需求
律政司副司長張國鈞出席「香港專業服務出海平台」啟動禮致辭時指，該平台將會涵蓋兩大範疇，其一是統籌並整合有關香港法律、金融、會計等專業服務的資訊，包括收集這些專業界別支援內地企業出海的成功案例，並統整和發布相關專業界別支援出海的名單，讓內地企業和相關持份者參考，讓其更方便和更有信心地與香港專業服務建立聯繫和進行業務對接。 他舉例，律政司在短時間內編撰了《香港專業服務助力中國內地企業出海成功案例實錄》，收錄了超過50個成功出海案例，涉及不同專業領域。未來，平台會持續與業界緊密聯繫，收集業界的實踐經驗，出版更多成功案例，為內地企業提供有益的參考。 而平台的第二項功能是加強了解內企出海對專業服務的具體需求，協調香港專業服務為企業提供高效的支援，例如他剛剛組織了逾40位跨專業界別代表，去到深圳前海與約70間內企和行業協會的代表交流；他表示內企和香港專業界別代表都對成果非常滿意，十分支持繼續舉辦這種交流活動。 他表示，律政司也會成立「出海專業服務專家委員會」，委員會匯聚內地及香港的法律、金融和會計界別的專家，以及優秀的商界和企業代表，就推廣香港專業服務以支援內地出海的策略，向律政司提供意見，支援和AASTOCKS ・ 1 天前
歐盟稱中國已開始向歐洲企業發放稀土通用許可證
【彭博】--Bloomberg ・ 13 小時前
國統局：11月規上工業原煤生產保持穩定 電力生產續增
國家統計局公布，11月規模以上工業原煤生產保持穩定，原油生產增速加快，天然氣生產平穩增長，電力生產保持增長。 11月規上工業原煤產量4.3億噸，按年下降0.5%；日均產量1,423萬噸。首十一個月規上工業原煤產量44億噸，按年增長1.4%。 11月規上工業原油產量1,763萬噸，按年增長2.2%，增速比10月份加快0.9個百分點；日均產量58.8萬噸。首十一個月規上工業原油產量1.98億噸，按年增長1.7%。 11月規上工業原油加工量6,083萬噸，按年增長3.9%；日均加工量202.8萬噸。首十一個月規上工業原油加工量6.75億噸，按年增長4%。 天然氣生產穩定增長。11月規上工業天然氣產量219億立方米，按年增長5.7%；日均產量7.3億立方米。首十一個月規上工業天然氣產量2,389億立方米，按年增長6.3%。 11月規上工業發電量7,792億千瓦時，按年增長2.7%；日均發電量259.7億千瓦時。首十一個月規上工業發電量8.86萬億千瓦時，按年增長2.4%。(jl/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
劉佩玥登台唱《海闊天空》七情上面 網民疑惑「個樣咩事咁猙獰」
其中一位「貓女郎」演唱《我本人》時，被評審張佳添大讚感情到位，有唔少網民由聲線同身型估「貓女郎」真人可能係劉佩玥。Yahoo 娛樂圈 ・ 49 分鐘前
即食麵協會公布「全球即食麵排名Top 10」！日韓三甲不入、這個國家不意外奪冠、港人最愛食「這類」湯底
世界即食麵協會（WINA）近日發布了全球即食麵需求排名，揭示了各國對這款方面又美味食品的驚人熱愛。數據顯示，中國及香港地區以年消費438億份的絕對優勢位居榜首，而香港消費者的口味偏好也十分獨特，對蝦和海鮮湯底情有獨鍾。緊接其後分別是印尼、印度、越南、日本，沒想到韓國竟然排第八名，連頭五名都沒有！事不宜遲，就來看看完整榜單吧！文末小編更會推介心目中好味的海鮮、蝦湯口味即食麵，大家千萬不要錯過啊！Yahoo Food ・ 1 天前
有村架純爆紅到紅白連霸！ 她從新人變國際紅毯常客！
有村架純中學就愛看日劇，看著看著就想「這角色我來演肯定更好玩」，高二時心血來潮報了事務所試鏡，沒想到真的中了！Japhub日本集合 ・ 19 小時前
馬斯克：在地球上蓋小型核電「愚蠢至極」
主張在太空蓋資料中心的億萬富翁馬斯克 (Elon Musk)，周一 (15 日) 在社群平台 X 上，公開表達對核電的強烈質疑，他批評，在地球上建造小型核電反應爐「簡直愚蠢至極」。鉅亨網 ・ 16 小時前
離婚後狀態對比！陳妍希「滿40減20」甜美回春vs.陳曉暴瘦憔悴引熱議
大陸資深娛樂記者「劉大錘」近日在直播中提到：「陳妍希現在的狀態，真的比陳曉好太多了！」這番話再次引發網友討論。曾以「頭紗吻」受到關注的「雙陳CP」，離婚後因外型與氣色差異，屢屢成為外界比較的焦點。姊妹淘 ・ 21 小時前
200人暴雪滯留後餘震6.4！ 新千歲機場天花墜落內幕！
北海道新千歲機場本該是旅客趕飛機的熱鬧樞紐，誰知8日暴風雪取消75班機，200人滯留已超機場150人上限Japhub日本集合 ・ 23 小時前
澳洲邦迪海灘槍擊案︱生果店主撲向槍手奪槍受傷 遇難者包括 10 歲女童、納粹大屠殺倖存者︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】澳洲悉尼邦迪海灘（Bondi Beach）光明節慶祝活動槍擊案中，一名在現場徒手撲向槍手、並在混亂間奪槍的男子，確認為 43 歲的艾哈邁德（Ahmed al Ahmed）。他目前仍留醫，手臂及手部中彈，已接受手術。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
【龍豐】豐搶價 Bifesta 深層卸妝棉 $28/件（即日起至22/12）
今期「豐搶價」精選產品搶先看，Bifesta 深層卸妝棉 $28/件、Bifesta 高效卸妝潔膚水$36/件、OLAY 彈潤緊緻套裝$145/件、OLAY新生深層潔面乳 $28/件、CK ONE香水EDT $129/件、特快靈殺菌喉糖低至$19/件、仲過百款零食低至$5起！YAHOO著數 ・ 1 小時前
元朗大寶冰室｜今「投降」休息一天慰勞員工 網民：慶功食肉餅
元朗大寶冰室近日在社交平台Threads爆紅，吸引大批食客特意前來，令需應付長長人龍的老闆和一眾員工連日「做到無停手」，限定每日售賣肉餅數量為300份，最終「投降」定於今天（15日）休息，老闆於店舖鐵閘貼出告示稱「放假一天好好慰勞員工食番餐好」，有網民笑言「慶功食肉餅」、「佢地去食野，一定唔食肉餅」、「想慰勞員工，推薦am730 ・ 23 小時前
《愛·回家》「鐵面陳」王致狄6月宣布求婚成功 雙喜臨門低調升呢做人父
現年41歲嘅王致狄（Andy），憑TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》飾演「鐵面陳」陳小娟一角成功入屋，其大公無私及木口木面形象深入民心。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
車Cam直擊｜吐露港公路巨型車輪飛脫 警員果斷跳車「飛腳」截停(有片)
馬路驚現車輪百米滾動，幸得警員果斷下車「一腳截停」，避免意外發生。今日(14日)網上流傳一條車cam片段，事發於昨日早上約9時半，在吐露港公路駛至天鑽附近，正在行駛中的車輛突然駛慢。其後只見一個巨型車輪由馬路中心滾到路邊，撞到路邊欄杆後又徐徐往車龍方向滾去，眼見就要撞到其中一輛車。am730 ・ 1 天前