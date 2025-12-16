調查指逾3成香港僱主計劃未來3個月增聘人手 服務業最樂觀

律政司副司長張國鈞出席「香港專業服務出海平台」啟動禮致辭時指，該平台將會涵蓋兩大範疇，其一是統籌並整合有關香港法律、金融、會計等專業服務的資訊，包括收集這些專業界別支援內地企業出海的成功案例，並統整和發布相關專業界別支援出海的名單，讓內地企業和相關持份者參考，讓其更方便和更有信心地與香港專業服務建立聯繫和進行業務對接。 他舉例，律政司在短時間內編撰了《香港專業服務助力中國內地企業出海成功案例實錄》，收錄了超過50個成功出海案例，涉及不同專業領域。未來，平台會持續與業界緊密聯繫，收集業界的實踐經驗，出版更多成功案例，為內地企業提供有益的參考。 而平台的第二項功能是加強了解內企出海對專業服務的具體需求，協調香港專業服務為企業提供高效的支援，例如他剛剛組織了逾40位跨專業界別代表，去到深圳前海與約70間內企和行業協會的代表交流；他表示內企和香港專業界別代表都對成果非常滿意，十分支持繼續舉辦這種交流活動。 他表示，律政司也會成立「出海專業服務專家委員會」，委員會匯聚內地及香港的法律、金融和會計界別的專家，以及優秀的商界和企業代表，就推廣香港專業服務以支援內地出海的策略，向律政司提供意見，支援和

AASTOCKS ・ 1 天前