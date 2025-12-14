調查揭癌症患者與照顧者看法現落差 癌患冀被視為普通人 86% 照顧者認為仍需大量協助︱Yahoo

【Yahoo健康】早發性癌症患者及康復者愈來愈多能夠如常生活，甚至重返職場，但香港防癌會最新調查顯示，患者與照顧者之間，對患癌後生活與工作的看法出現明顯落差。調查發現，超過 9 成早發性癌患及康復者清楚自身身體狀況，並希望被視為普通人；惟 86% 照顧者卻認為患者需要大量協助才能過活，相關過度關心更令部分患者感到壓力及焦慮。

根據香港癌症資料統計中心數字，2023 年本港新增癌症個案共 37,953 宗，其中約 12% 屬 50 歲以下確診的早發性癌症，涉及約 4,500 宗。女性個案有 3,269 宗，以乳腺癌最常見；男性則有 1,230 宗，主要為大腸癌及鼻咽癌。

香港防癌會於 10 月 8 日至 11 月 24 日，透過網上問卷訪問 95 名早發性癌患或康復者，以及 101 名曾照顧相關患者的親友或同事，結果 86% 照顧者認為早發性癌患需大量協助才能正常生活，64%更認為患者高估自身體力；相反，92% 早發性癌患表示清楚知道自己身體及精神可應付的事情，91%希望被當作普通人對待。

57%指患癌影響工作或升職

調查亦反映，工作層面上的分歧尤為明顯。僅 22% 照顧者認為患者繼續工作十分重要，93%認為應減少工作量；但 94% 早發性癌患希望繼續工作，78%認為工作能力與患癌前相若，89%表示工作為自己帶來患者以外的身份與價值。同時，87%為維持生計而工作，58%需要供養家人。約 3 成患者曾因工作安排與照顧者發生爭執，62%曾被同事過分保護，57%更指患癌影響工作或升職機會。

生活層面方面，64% 早發性癌患曾被認為自理能力不足，66%曾被過度限制飲食，約 6 成曾被阻止外出或減少社交。調查顯示，56%患者因被過分關心而感到壓力，42%感到焦慮；同時，37%指家人、45%指同事或上司往往自行判斷他們的需要，而非主動詢問。

給予適度而非過度的關懷

香港防癌會癌症教育小組委員會主席林嘉安指，部分人仍視早發性癌患或康復者為「脆弱病人」，但隨着診斷及治療進步，不少患者可長期維持良好生活質素。她強調，照顧者不宜自行假設患者能力或需要，應透過溝通了解實際情況，在生活及職場上給予適度而非過度的關懷，從「保護」轉向「賦權」。

香港防癌會註冊社工吳宇峰亦指出，飲食及外出限制是患者與照顧者最常出現分歧的原因之一，不少年輕患者正值事業與家庭責任階段，普遍希望盡快重返職場。他建議雙方理性溝通，必要時可陪同覆診諮詢醫生意見，甚至尋求社工或個案經理介入，協助化解衝突。