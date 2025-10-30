調查揭逾八成家長曾因數碼產品與子女起爭執 團體倡推遲使用手機至14歲

香港家長正面臨數碼時代的教養難題。一項由家長組織「Look Up Hong Kong」委託市場研究公司IPSOS進行的調查顯示，超過八成家長曾因子女使用電子產品與孩子發生爭執，四分之一的兒童曾在網絡上被陌生人接觸。這項訪問651名家長的調查結果，揭示出智能手機與社交媒體正為香港家庭帶來前所未有的挑戰。

該組織提出四大倡議，包括推遲兒童使用智能手機至14歲、延後使用社交媒體至16歲、推行零手機校園，以及增加實體活動。調查發現，雖然高達89%家長支持在校園限制使用智能手機，但現實情況卻與理想存在落差。香港兒童首次擁有智能手機的平均年齡僅9歲，到14歲時幾乎人手一機，持有率達98%。Look Up Hong Kong創辦人Robert Broad表示，超過七成五受訪家長坦承自己「機不離手」，三分之二認為花太多時間在手機上已影響身心健康。這種自我反思促使他們不希望孩子重蹈覆轍，四分之三家長相信推遲使用智能手機將對孩子產生正面影響。臨床心理學家藍兆雅指出，智能手機和社交媒體很容易便奪取人們的注意力，連成年人都難以駕馭，更遑論兒童。她警告，這些科技產品不僅成為家庭矛盾導火線，更讓兒童暴露於嚴重風險中。兒科醫生Dr. Vivian Mark補充說明，在日常診症中觀察到智能手機對兒童心理健康的影響包括睡眠不足、焦慮、專注力下降，身體方面則出現肥胖、近視等問題。

有見及此，Look Up Hong Kong推出覆蓋全港逾千間中小學的家長承諾行動，透過簽署網上協議，家長承諾推遲孩子使用智能手機和社交媒體的年齡。目前已獲80多所學校響應實施，超過八成五受訪家長表達參與意願。組織代表Tanya Strongman強調，當家長知道有其他父母共同參與，就能放膽討論推遲使用智能手機的議題，減輕個人面對的社會壓力。香港中文大學趙建豐教授認為，關鍵在於適齡、有策略地讓學生接觸科技，同時必須以教育的根本為先，培養獨立學習與批判性思維。



團體呼籲政府規管社交平台年齡驗證、醫護界更新專業指引、學校創造無手機學習環境，以及家長以身作則，共同為下一代建構更健康的數碼成長環境。



